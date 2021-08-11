Lo scopo di questo documento è stabilire una promessa pubblica da parte del nostro team agli altri di mantenere un'alta qualità dei dati entro parametri precisi. La nostra speranza è che ciò crei comprensione, ci aiuti a lavorare tutti insieme e a far sì che i nostri team siano reciprocamente responsabili.
La nostra promessa: forniremo dati sulle vendite con un punteggio di qualità dei dati di almeno il 95% entro le 11:00 ogni giorno in modo che il team possa rispondere a domande come "Quali sono state le vendite ieri?" Riconosceremo tutte le richieste entro 1 giorno lavorativo e le ordineremo per ticket semplici e complessi. Risolveremo le richieste semplici entro tre giorni lavorativi e le richieste complesse entro 2 settimane.
Misureremo la qualità dei dati confrontando i KPI di consegna dei dati come Run Start Time e Run Complete Time, Record Count e rapporto tra Null e Record Count e punteggi di distribuzione e deriva con gli standard predefiniti per la freschezza, la completezza e la fedeltà dei dati.
Se non rispettiamo uno SLA sui dati, entro tre giorni lavorativi, il nostro team pubblicherà una scusa pubblica prendendosi il merito, spiegando perché è successo e misure precise che stiamo mettendo in atto per risolverlo.
Per mantenere questa promessa, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Il nostro team ha bisogno di indicazioni tempestive, input e feedback chiari su come vengono utilizzati i dati, oltre a un preavviso di almeno quattro settimane per eventuali modifiche complesse richieste.
Indirizza tutte le domande, i commenti e i dubbi a data-eng@team.com.
Con impegno,
– Il tuo team di ingegneria dei dati