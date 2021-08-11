Ad esempio, "Entro un lasso di tempo ragionevole" ha significati molto diversi per ogni reparto, o anche per ogni individuo. Per alcuni, significa una settimana. Per altri, è un trimestre. Per i venditori, è prima del prossimo incontro con il cliente.

Gli impegni informali tendono ad essere forti solo quanto la memoria di ogni persona. Non è raro che un team di ingegneria dei dati si impegni in modo informale a fornire dati entro poche settimane e che i "consumatori" interni a valle dicano semplicemente: "Grazie". Ma poi, una settimana dopo, quei consumatori chiedono di sapere dove sono i dati, dato che stanno per entrare in una riunione dei dirigenti. È in quei momenti che ti rendi conto che avevano aspettative inespresse che sarebbe stato utile documentare.

E se gli accordi sono solo verbali, possono distorcersi e trasformarsi quando qualcosa va storto. Se un dirigente richiede qualcosa a uno dei tuoi consumatori di dati, la sua emergenza diventa la tua emergenza. Ne ha bisogno ora. Oppure, se un potenziale cliente chiede di vedere un set di dati di esempio, all'improvviso i venditori crederanno che tu debba rispondere alle richieste lo stesso giorno.

Gli SLA formali sui dati possono essere d'aiuto in tutto questo. Ti aiutano a spiegare agli altri come lavori per raggiungere il tuo obiettivo finale: la fiducia nei dati. Vuoi che tutti i membri dell'organizzazione si fidino di te e, per estensione, dei dati.