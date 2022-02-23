Come garantire qualità, valore e affidabilità dei dati

La verifica del valore dei dati è fondamentale perché ha un impatto diretto sulla capacità di prendere decisioni basate su di essi. Se hai bisogno di un esempio per convincere i dipendenti a partecipare alla gestione dei dati, ricorda loro "la maledizione dell'Altro".

Quando le unità di business come marketing, prodotto e vendite monitorano i dashboard e una grande porzione è denominata "Altro", non dispongono di tutti i dati di cui hanno bisogno e il loro processo decisionale risulta compromesso. Questo è il risultato della mancanza di gestione dei dati e di governance dei dati.