Che cos'è la riconciliazione dei dati?

Gli ecosistemi di dati delle organizzazioni stanno diventando sempre più complessi: integrano una gamma crescente di sistemi aziendali, piattaforme operative e canali di coinvolgimento del cliente, adottando infrastrutture hybrid cloud e gestendo flussi di dati in tempo reale. Questa complessità comporta una maggiore probabilità di discrepanze nei dati, dati mancanti e discrepanze nei set di dati. Questi problemi possono compromettere la precisione e l'affidabilità degli insight a livello aziendale.



La riconciliazione dei dati si concentra sull'individuazione e la risoluzione di queste discrepanze. Di solito si verifica dopo la raccolta o il trasferimento dei dati, e completa o segue i workflow di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL), in cui i dati vengono spostati e trasformati tra sistemi.

Il processo di riconciliazione dei dati può essere dispendioso in termini di tempo se eseguito manualmente e può essere ulteriormente complicato da risorse limitate, proprietà frammentata dei dati, sistemi legacy e la necessità di mantenere la conformità normativa. Tuttavia, esistono diverse soluzioni software e strumenti di riconciliazione dei dati che aiutano ad automatizzare e semplificare il processo, migliorando l'efficienza, la velocità e il rilevamento degli errori.