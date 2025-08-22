Cos'è la previsione della domanda basata su AI?

I metodi di forecasting tradizionali che si affidano all'analisi di base dei dati possono faticare con i cambiamenti o i problemi imprevisti del mercato. Potrebbero non essere in grado di risolvere i problemi relativi ai nuovi prodotti che non hanno ancora una cronologia delle vendite da cui attingere. Incorporando modelli AI e algoritmi di machine learning, le organizzazioni possono utilizzare una gamma più ampia di fonti di dati, inclusi dati in tempo reale provenienti da dispositivi Internet of Things (IoT), social media, indicatori economici e previsioni meteorologiche.

Le soluzioni di previsione della domanda basate su AI sono spesso più rapide ed efficienti. Ad esempio, Idaho Forest Group ha utilizzato i miglioramenti basati su AI per ridurre i tempi di forecasting da più di 80 ore a meno di 15 ore. Le soluzioni e le funzionalità di AI eccellono anche nel migliorare l'accuratezza complessiva delle previsioni: uno studio ha dimostrato che l'AI ha contribuito a ridurre gli errori di forecasting fino al 50%.1 Inoltre, le soluzioni di AI sono scalabili, il che le aiuta ad adattarsi alle crescenti esigenze aziendali.