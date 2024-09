Grazie a un processo continuo di distribuzione e adozione in tutta l’azienda, la nuova soluzione ha ridotto la durata del processo di previsione da sei settimane a meno di una settimana: una riduzione pari all’83%, anche durante le fasi di cambiamento.

"Uno dei nostri obiettivi fin dall’inizio è stato quello di affrontare la questione della capacità", aggiunge Nedelcu."Quest’anno siamo riusciti a migliorare la nostra posizione di inventario di circa il 16%".Ciò significa che l’azienda è in grado di sostenere l’attività con il 16% in meno di inventario rispetto a un anno fa, un dato particolarmente significativo in un anno in cui le turbolenze del settore alimentare hanno registrato sia profitti per gli alimentari che perdite per i ristoranti.

"Avendo questo strumento, siamo molto rapidi nel valutare la capacità disponibile e nel rispondere alle attuali esigenze del mercato", afferma Nedelcu.Invece di impiegare settimane, Novolex può ora elaborare i dati in poche ore, dedicando due giorni alle analisi, alla discussione e alla revisione e facendo chiarezza sulla capacità disponibile per procedere con nuovi prodotti e supportare il mercato attuale.

"Inoltre, i siti dispongono ora di una soluzione coerente per ottenere le informazioni e sanno esattamente cosa costruire.Quindi, ci ha portato vantaggi nella costruzione del prodotto giusto e ci ha permesso di avere disponibilità di inventario adeguate", spiega Nedelcu."Avere visibilità significa essere in grado di prendere decisioni di business migliori e capire cosa è necessario fare dal punto di vista degli investimenti di capitale.E noi siamo in grado di dare loro la visibilità necessaria su ciò che è disponibile e ciò che possiamo o meno supportare".

Nedelcu aggiunge che "la facilità di implementazione, per fasi, ha contribuito a ottenere il coinvolgimento degli utenti: non era una preoccupazione".Converge ha sicuramente reso il percorso più facile.Abbiamo ricevuto tutto il sostegno di cui avevamo bisogno".

"Sono una pianificatrice per natura", dice Nedelcu."È quello che ho fatto per tutta la mia carriera e sono molto orgogliosa di poter realizzare una cosa del genere: ottenere l’approvazione di tutti gli operatori del settore per continuare questo percorso".

Intraprendendo questo percorso nell’analytics, il leader del settore dell’imballaggio alimentare è riuscito a superare con facilità questo anno turbolento.Novolex può ora beneficiare di una visione accurata e tempestiva di ciò che sta accadendo in qualsiasi momento grazie alle funzionalità di analytics descrittiva di IBM Cognos.IBM Cognos fornisce anche una chiara analytics prescrittiva, raccomandando la miglior procedura per affrontare una domanda dinamica.

Ora Novolex sta compiendo il passo finale.Poiché il team di Nedelcu che si occupa della catena di fornitura è diventato l’autorità attendibile dell’azienda in materia di metriche di previsione, il team prevede di ampliare il sistema.La fase successiva consisterebbe nell’aggiungere un'analytics predittiva che consideri una gamma più ampia di fattori, fornisca previsioni più dettagliate e aiuti a chiarire come l’azienda debba prepararsi per il futuro.

"I cambiamenti avvengono ogni giorno, come tutti sappiamo", afferma Nedelcu."Ma con l’ultima pandemia, posso dire che se non avessimo avuto il nuovo processo e un sistema di supporto, sarebbe stato più difficile."