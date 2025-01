HTOP Hotels è una società che gestisce migliaia di prenotazioni al giorno nei suoi 16 hotel sparsi in tutta la Catalogna. È stato uno dei pionieri nell'introduzione del concetto di "all-inclusive" alla fine degli anni '90, un business model che oggi prevede il coordinamento di un gran numero di dipendenti in diversi reparti: dal servizio di pulizia delle camere al servizio nei ristoranti e, con attività di pianificazione chiave per il funzionamento quotidiano degli hotel, come la stima di un numero maggiore o minore di pasti, l'assunzione di un certo numero di addetti alle pulizie e la loro pianificazione delle camere o le ordinazioni presso i fornitori a seconda dell'afflusso di turisti.

Fino ad ora, l'azienda disponeva di un ecosistema per la gestione del personale in cui si correlavano direttamente i report di partecipazione dei clienti con la pianificazione dei dipendenti in ogni area attraverso fogli di calcolo in cui lavoravano diverse persone di diversi reparti di HTOP Hotels. Tuttavia, questo sistema non corrispondeva alla filosofia dell'azienda o della sua proprietaria, Monica Lopez, da sempre impegnata nell'innovazione nelle sue operazioni e che aveva bisogno di una tecnologia in grado di abilitare un processo decisionale collaborativo e in tempo reale e di ottimizzare i costi.