Molte organizzazioni stanno iniziando il loro percorso nell'AI concentrandosi sull'integrazione in alcune funzioni. I dirigenti sono d'accordo sul modo in cui l'intelligenza artificiale (AI) rivoluziona il loro lavoro in diverse aree. Ad esempio, i dirigenti dello studio sull'AI condotto dall'IBM Institute for Business Value hanno affermato di aver individuato tre aree in cui stavano già facendo progressi grazie all'utilizzo dell'AI: previsione della domanda (88%), help desk delle risorse umane (87%), supporto IT e correzione dei problemi (84%).

Ad esempio, il rivenditore tedesco Edeka ha collaborato con IBM utilizzando IBM® Watson Discovery e le piattaforme IBM® watsonx.ai per elaborare documenti manuali e tecnici e creare una knowledge base che il team IT può utilizzare per semplificare la correzione dei problemi. Concentrarsi sui miglioramenti individuali è un buon inizio, ma i rivenditori più esperti devono muoversi rapidamente per stabilire una strategia di AI completa. Agire rapidamente crea maggiori opportunità di prendere decisioni più intelligenti su dove investire e come sfruttare appieno i benefici dell'AI.

Le organizzazioni possono massimizzare il valore dei loro investimenti nell'AI solo se vanno oltre i progetti pilota e i successi rapidi, puntando a un'infusione olistica della tecnologia in diverse aree aziendali.