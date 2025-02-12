Dalla migliore gestione della supply chain a analytics ed esperienza del cliente più avanzate, l’AI sta influenzando tutte le aree del retail. Puoi migliorare sia l’esperienza online che quella in negozio per clienti e dipendenti.
I rivenditori stanno abbracciando le tecnologie AI perché possono produrre risultati tangibili. Infatti, i dirigenti ritengono che il contributo dell’AI alla crescita dei ricavi della vendita nel settore del retail aumenterà del 133% dal 2023 al 2027, secondo uno studio dell’ IBM Institute for Business Value 1.
Molti dirigenti delle attività retail comprendono l’importanza dell’AI, poiché quasi 9 dirigenti su 10 affermano di avere strutture organizzative, politiche e processi chiari per la governance dell’AI. Ma meno di un quarto delle organizzazione implementi pienamente e rivede continuamente gli strumenti di governance dell’AI, mettendo a rischio la fiducia nel marchio.
Inoltre, le organizzazioni potrebbero non essere preparate in altri modi. Ad esempio, l’Institute for Business Value prevede che solo il 31% della propria forza lavoro debba riqualificare o sviluppare nuove competenze nello stesso arco di tempo, sottovalutando il supporto richiesto nel processo.
Molte organizzazioni stanno iniziando il loro percorso nell'AI concentrandosi sull'integrazione in alcune funzioni. I dirigenti sono d'accordo sul modo in cui l'intelligenza artificiale (AI) rivoluziona il loro lavoro in diverse aree. Ad esempio, i dirigenti dello studio sull'AI condotto dall'IBM Institute for Business Value hanno affermato di aver individuato tre aree in cui stavano già facendo progressi grazie all'utilizzo dell'AI: previsione della domanda (88%), help desk delle risorse umane (87%), supporto IT e correzione dei problemi (84%).
Ad esempio, il rivenditore tedesco Edeka ha collaborato con IBM utilizzando IBM® Watson Discovery e le piattaforme IBM® watsonx.ai per elaborare documenti manuali e tecnici e creare una knowledge base che il team IT può utilizzare per semplificare la correzione dei problemi. Concentrarsi sui miglioramenti individuali è un buon inizio, ma i rivenditori più esperti devono muoversi rapidamente per stabilire una strategia di AI completa. Agire rapidamente crea maggiori opportunità di prendere decisioni più intelligenti su dove investire e come sfruttare appieno i benefici dell'AI.
Le organizzazioni possono massimizzare il valore dei loro investimenti nell'AI solo se vanno oltre i progetti pilota e i successi rapidi, puntando a un'infusione olistica della tecnologia in diverse aree aziendali.
I dirigenti prevedono che la parte di AI del loro budget IT aumenterà del 19% nel prossimo anno, il che significa che la spesa IT per l'AI sarà dell'1,04%.
Curiosamente, la spesa per l'AI al di fuori del budget IT dovrebbe aumentare del 52% (2,28% come percentuale dei ricavi). Nel complesso, il 3,32% dei ricavi potrebbe essere dedicato alla spesa per l'AI il prossimo anno. Per un'azienda da 1 miliardo di dollari, ciò equivale a 33,2 milioni di dollari di spesa totale per l'AI. Le organizzazioni devono valutare se stanno investendo abbastanza nell'AI e prendere decisioni di bilancio appropriate.
Lo studio dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che le tre aree principali degli investimenti pianificati erano il marketing e l'esperienza del cliente, la sicurezza IT e la finanza. Le aree meno mirate agli investimenti sono state i negozi, lo sviluppo dei prodotti, la produzione e la manifattura.
Trascurare la possibilità di utilizzare l'AI per migliorare l'Esperienza in memorizzare potrebbe rappresentare un grave errore per i rivenditori. L'AI può personalizzare esperienze di acquisto come prezzi dinamici e raccomandazioni personalizzate. Può anche aiutare i rivenditori a pianificare meglio il modo in cui utilizzano i loro beni immobili. Circa il 60% dei clienti desidera utilizzare le tecnologia di AI quando fa acquisti, per ricerca prodotti (86%), cercare offerte (79%) e risolvere i propri problemi (82%).
Ad esempio, Kroger ha introdotto il batching dinamico basato sull'AI nel suo processo di ritiro in negozio. La soluzione ha analizzato 200.000 contenitori al secondo per costruire il carrello di prelievo più efficiente e identificare il percorso più efficace attraverso il negozio. Questo approccio ha comportato una riduzione del 10% dei passaggi e una riduzione dei tempi di ritiro nei suoi negozi con il volume più elevato.
L'uso dell'AI ha creato un'era basata sugli agenti, in cui sia dipendenti che consumatori hanno iniziato a utilizzare gli agenti AI per orientarsi nel mondo. Alcuni dipendenti sono indubbiamente preoccupati per l'impatto che l'AI potrebbe avere sul loro lavoro. Ma la maggior parte di loro ha accettato che l'AI avrà un ruolo fondamentale nelle loro carriere.
Il 96% dei dirigenti afferma che i propri dipendenti utilizzano l'AI e la gen AI in misura moderata o abbondante sul lavoro. Ciò aumenterà man mano che utilizzeranno gli agenti AI per porre domande, richiamare informazioni e richiedere all'agente di eseguire attività.
Allo stesso modo, i dipendenti si aspettano che i loro datori di lavoro li addestrino a utilizzare meglio l'AI. Un sondaggio separato condotto dall'IBM Institute for Business Value sui lavoratori ha infatti rilevato che più di due terzi dei dipendenti si trasferirebbero in un'altra azienda se il datore di lavoro fornisse loro una formazione tecnologica.
Tuttavia, la maggior parte delle aziende ritiene che l'AI migliori il lavoro svolto e non si limiti ad automatizzare compiti precedentemente svolti dai dipendenti. Come ha affermato l'autore del report "Embedding AI in your brand’s DNA", "I leader di settore sanno che molte aree che definiscono il marchio richiedono intuizione umana, creatività, intelligenza emotiva ed esperienza che possano essere integrate dall'AI."
I marchi che tentano di integrare l’AI autonomamente potrebbero non seguire le best practice o non riuscire a integrare le tecnologie più recenti e avanzate nei propri sistemi. La ricerca dell’IBM Institute for Business Value ha identificato che il 65% delle organizzazioni collabora2 o intende collaborare con organizzazioni strategiche per costruire un modello linguistico di grandi dimensioni per iniziative di AI generativa. Questo aiuta a garantire che le aziende abbiano accesso allo sviluppo dei modelli, alle piattaforme e agli strumenti più recenti per incorporare veramente l’AI in tutta l’organizzazione. Partner come IBM possono fornire tecnologie e soluzioni di AI e hybrid cloud che aiutano i rivenditori a migliorare le operazioni, promuovere la sostenibilità e offrire un’esperienza del cliente senza soluzione di continuità in tutto l’ambiente omnicanale.
I retailer sono responsabili di molti tipi di dati diversi, dalle informazioni di pagamento alla cronologia degli acquisti e ai dati sensibili dei clienti.
Per quanto valore possa produrre l'AI, può anche creare grande disagio in dipendenti e clienti se distribuita in modo errato o disomogeneo. I rivenditori hanno bisogno di politiche di governance ben consolidate per determinare come gestire, memorizzare e accedere a quei dati. Questa governance deve includere anche misure avanzate di sicurezza per proteggere quei dati proteggendo da violazioni di sicurezza e risolvendo rapidamente eventuali attacchi di successo.
I dirigenti sono inoltre preoccupati per la possibilità che l'AI possa creare informazioni fuorvianti, violare la privacy, peggiorare l'equità e aumentare i pregiudizi. In effetti, più di due terzi dei consumatori ammettono di evitare raccomandazioni alimentate dall'AI perché sono distorte o stereotipate. Le aziende devono essere trasparenti con tutti gli stakeholder sul modo e sugli scenari in cui stanno utilizzando l'AI. Inoltre, devono spiegare come rimuovere o mitigare i bias. Infine, devono comunicare ai consumatori in che modo l'AI che utilizzano apporta loro vantaggi in termini di qualità del servizio o riduzione dei costi.
I rivenditori devono adottare l'AI per snellire le proprie operazioni e portare più valore ai loro stakeholder, inclusi partner, dipendenti e clienti. Ma per sfruttare al meglio questa tecnologia emergente sono necessari i giusti livelli di investimento e una visione strategica. Puoi ottenere maggiori informazioni consultando il report dell'IBM Institute for Business Value o contattandoci per scoprire come IBM può aiutarti a usare l'AI per migliorare l'efficienza e aumentare i ricavi.
1 Embedding AI in your brand’s DNA, Institute for Business Value, 2025.
2 Augmented work for an automated, AI-driven world, IBM Institute for Business Value, 2024.