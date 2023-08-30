Architettura DataOps: 5 componenti chiave e come iniziare

1. Fonti di dati

Le fonti di dati costituiscono la spina dorsale di qualsiasi architettura DataOps. Esse includono i vari database, applicazioni, API e sistemi esterni da cui i dati vengono raccolti e assorbiti. Le fonti di dati possono essere strutturate o non strutturate, e possono risiedere sia on-premise che nel cloud.

Un'architettura DataOps ben progettata deve affrontare le sfide nell'integrare dati provenienti da più fonti, garantendo che i dati siano puliti, coerenti e accurati. L'implementazione di controlli di qualità dei dati, profilazione e catalogazione dei dati è essenziale per mantenere una visione accurata e aggiornata degli asset dati dell'organizzazione.

2. Inserimento e raccolta dei dati

L'inserimento e la raccolta dei dati comportano il processo di acquisizione di dati da varie fonti e di inserimento nell'ambiente DataOps. Questo processo può essere eseguito utilizzando una varietà di strumenti e tecniche, come l'elaborazione in batch, lo streaming o l'inserimento in tempo reale.

In un'architettura DataOps, è fondamentale disporre di un processo di inserimento dati efficiente e scalabile che possa gestire dati provenienti da fonti e formati diversi. Ciò richiede l'implementazione di strumenti e pratiche robuste di integrazione dei dati, come la validazione dei dati, la pulizia dei dati e la gestione dei metadati. Queste pratiche aiutano a garantire che i dati ingeriti siano accurati, completi e coerenti su tutte le fonti.

3. Archiviazione dei dati

Una volta ingeriti i dati, devono essere memorizzati in una piattaforma di archiviazione dati adatta che possa gestire il volume, la varietà e la velocità dei dati in fase di elaborazione. Le piattaforme di archiviazione dati possono includere database relazionali tradizionali, database NoSQL, data lake o servizi di archiviazione cloud.

Un'architettura DataOps deve considerare le prestazioni, la scalabilità e le implicazioni di costo della piattaforma di archiviazione dati scelta. Deve anche affrontare questioni relative alla sicurezza dei dati, alla privacy e alla conformità, in particolare quando si tratta di dati sensibili o regolamentati.

4. Elaborazione e trasformazione dei dati

L'elaborazione e la trasformazione dei dati implicano la manipolazione e la conversione di dati non elaborati in un formato adatto all'analisi, alla modellazione e alla visualizzazione. Questo può includere operazioni come filtraggio, aggregazione, normalizzazione e arricchimento, oltre a tecniche più avanzate come il machine learning e l'elaborazione del linguaggio naturale.

In un'architettura DataOps, l'elaborazione e la trasformazione dei dati devono essere automatizzate e semplificate, utilizzando strumenti e tecnologie in grado di gestire grandi volumi di dati e trasformazioni complesse. Ciò può comportare l'uso di pipeline di dati, piattaforme di integrazione dei dati o framework di trattamento dei dati.

5. Modellazione e calcolo dei dati

La modellazione e il calcolo dei dati prevedono la creazione di modelli analitici, algoritmi e calcoli che permettono all'organizzazione di trarre insight e prendere decisioni basate sui dati. Ciò può includere analisi statistiche, machine learning, intelligenza artificiale e altre tecniche di analitica avanzate.

Un aspetto chiave di un'architettura DataOps è la capacità di sviluppare, testare e implementare modelli e algoritmi di dati in modo rapido ed efficiente. Ciò richiede l'integrazione di piattaforme di data science, strumenti di gestione dei modelli e sistemi di controllo versione che facilitino la collaborazione e la sperimentazione tra data scientist, analisti e ingegneri.