Architettura DataOps: 5 componenti chiave e come iniziare

DataOps è un approccio collaborativo alla gestione dei dati che combina l'agilità del DevOps con la potenza dell'analisi dei dati. Mira a semplificare l'inserimento dei dati, l'elaborazione e l'analisi dei dati automatizzando e integrando vari workflow dei dati. Un'architettura DataOps è la base strutturale che supporta l'implementazione dei principi DataOps all'interno di un'organizzazione. Comprende i sistemi, gli strumenti e i processi che consentono alle aziende di gestire i loro dati in modo più efficiente ed efficace.
In questo articolo:
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Le architetture dati legacy, ampiamente utilizzate da decenni, sono spesso caratterizzate da rigidità e complessità. Questi sistemi consistono tipicamente in ambienti di data storage e elaborazione di dati isolati, con processi manuali e una collaborazione limitata tra i team. Di conseguenza, possono essere lenti, inefficienti e soggetti a errori.
Alcune delle principali sfide associate alle architetture di dati legacy includono:
L'architettura DataOps supera le sfide poste dalle architetture dati legacy in diversi modi:
Le fonti di dati costituiscono la spina dorsale di qualsiasi architettura DataOps. Esse includono i vari database, applicazioni, API e sistemi esterni da cui i dati vengono raccolti e assorbiti. Le fonti di dati possono essere strutturate o non strutturate, e possono risiedere sia on-premise che nel cloud.
Un'architettura DataOps ben progettata deve affrontare le sfide nell'integrare dati provenienti da più fonti, garantendo che i dati siano puliti, coerenti e accurati. L'implementazione di controlli di qualità dei dati, profilazione e catalogazione dei dati è essenziale per mantenere una visione accurata e aggiornata degli asset dati dell'organizzazione.
L'inserimento e la raccolta dei dati comportano il processo di acquisizione di dati da varie fonti e di inserimento nell'ambiente DataOps. Questo processo può essere eseguito utilizzando una varietà di strumenti e tecniche, come l'elaborazione in batch, lo streaming o l'inserimento in tempo reale.
In un'architettura DataOps, è fondamentale disporre di un processo di inserimento dati efficiente e scalabile che possa gestire dati provenienti da fonti e formati diversi. Ciò richiede l'implementazione di strumenti e pratiche robuste di integrazione dei dati, come la validazione dei dati, la pulizia dei dati e la gestione dei metadati. Queste pratiche aiutano a garantire che i dati ingeriti siano accurati, completi e coerenti su tutte le fonti.
Una volta ingeriti i dati, devono essere memorizzati in una piattaforma di archiviazione dati adatta che possa gestire il volume, la varietà e la velocità dei dati in fase di elaborazione. Le piattaforme di archiviazione dati possono includere database relazionali tradizionali, database NoSQL, data lake o servizi di archiviazione cloud.
Un'architettura DataOps deve considerare le prestazioni, la scalabilità e le implicazioni di costo della piattaforma di archiviazione dati scelta. Deve anche affrontare questioni relative alla sicurezza dei dati, alla privacy e alla conformità, in particolare quando si tratta di dati sensibili o regolamentati.
L'elaborazione e la trasformazione dei dati implicano la manipolazione e la conversione di dati non elaborati in un formato adatto all'analisi, alla modellazione e alla visualizzazione. Questo può includere operazioni come filtraggio, aggregazione, normalizzazione e arricchimento, oltre a tecniche più avanzate come il machine learning e l'elaborazione del linguaggio naturale.
In un'architettura DataOps, l'elaborazione e la trasformazione dei dati devono essere automatizzate e semplificate, utilizzando strumenti e tecnologie in grado di gestire grandi volumi di dati e trasformazioni complesse. Ciò può comportare l'uso di pipeline di dati, piattaforme di integrazione dei dati o framework di trattamento dei dati.
La modellazione e il calcolo dei dati prevedono la creazione di modelli analitici, algoritmi e calcoli che permettono all'organizzazione di trarre insight e prendere decisioni basate sui dati. Ciò può includere analisi statistiche, machine learning, intelligenza artificiale e altre tecniche di analitica avanzate.
Un aspetto chiave di un'architettura DataOps è la capacità di sviluppare, testare e implementare modelli e algoritmi di dati in modo rapido ed efficiente. Ciò richiede l'integrazione di piattaforme di data science, strumenti di gestione dei modelli e sistemi di controllo versione che facilitino la collaborazione e la sperimentazione tra data scientist, analisti e ingegneri.
Implementare un'architettura DataOps può essere un'impresa complessa e impegnativa, soprattutto per le organizzazioni con ecosistemi di dati ampi e diversificati. Tuttavia, seguendo un approccio strutturato e concentrandosi sui componenti chiave sopra descritti, le organizzazioni possono costruire e implementare con successo un ambiente DataOps:
Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Scopri come ottenere rapidamente dati business-ready con DataOps utilizzando la metodologia e la pratica IBM DataOps.
Scopri come IBM DataOps crea una cultura scalabile, agile e basata sui dati mediante automazione, qualità dei dati e governance.
Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
Scopri i benefici di DataOps eseguito su 3 dimensioni: persone, processi e tecnologia.
Organizza i tuoi dati con le soluzioni della piattaforma IBM DataOps, che li rendono affidabili e pronti per l'AI.
Scopri IBM Databand, software di osservabilità per pipeline di dati. Raccoglie automaticamente i metadati per creare linee di base cronologiche, rilevare anomalie e creare workflow per correggere i problemi di qualità dei dati.
Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
Organizza i tuoi dati con le soluzioni della piattaforma IBM DataOps, che li rendono affidabili e pronti per l'AI.