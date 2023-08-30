Architettura DataOps: 5 componenti chiave e come iniziare

Tag
Che cos'è l'architettura DataOps?

DataOps è un approccio collaborativo alla gestione dei dati che combina l'agilità del DevOps con la potenza dell'analisi dei dati. Mira a semplificare l'inserimento dei dati, l'elaborazione e l'analisi dei dati automatizzando e integrando vari workflow dei dati. Un'architettura DataOps è la base strutturale che supporta l'implementazione dei principi DataOps all'interno di un'organizzazione. Comprende i sistemi, gli strumenti e i processi che consentono alle aziende di gestire i loro dati in modo più efficiente ed efficace.

    Architettura dei dati legacy vs. architettura DataOps

    Le architetture dati legacy, ampiamente utilizzate da decenni, sono spesso caratterizzate da rigidità e complessità. Questi sistemi consistono tipicamente in ambienti di data storage e elaborazione di dati isolati, con processi manuali e una collaborazione limitata tra i team. Di conseguenza, possono essere lenti, inefficienti e soggetti a errori.

    Le sfide delle architetture di dati legacy

    Alcune delle principali sfide associate alle architetture di dati legacy includono:

    • Mancanza di flessibilità: le architetture di dati tradizionali sono spesso rigide e inflessibili, il che rende difficile adattarle alle mutevoli esigenze aziendali e incorporare nuove fonti di dati o tecnologie.
    • Elaborazione dati lenta: a causa della natura manuale di molti workflow di dati nelle architetture legacy, l'elaborazione dei dati può richiedere molto tempo e risorse.
    • Silos di dati: le architetture legacy spesso portano a memorizzare e elaborare i dati in silos, il che può limitare la collaborazione e ostacolare la capacità di generare insight.
    • Scarsa qualità dei dati: la mancanza di automazione e di governance dei dati nelle architetture legacy può portare a problemi di qualità dei dati, come dati incompleti, imprecisi o duplicati.

    Come un'architettura DataOps affronta queste sfide

    L'architettura DataOps supera le sfide poste dalle architetture dati legacy in diversi modi:

    • Maggiore flessibilità: il design modulare dell'architettura DataOps consente una facile integrazione di nuove fonti di dati, strumenti e tecnologie, permettendo alle organizzazioni di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze aziendali.
    • Elaborazione dei dati più veloce: automatizzando i flussi di lavoro dei dati e sfruttando le moderne tecnologie di elaborazione dati, l'architettura DataOps accelera l'inserimento, la trasformazione e l'analisi dei dati.
    • Collaborazione migliorata: DataOps enfatizza la collaborazione interfunzionale, abbattendo le barriere tra i team di dati e consentendo loro di lavorare insieme in modo più efficace.
    • Miglioramento della qualità dei dati: l'uso dell'automazione e delle pratiche di governance dei dati nell'architettura DataOps aiuta a garantire la qualità dei dati, la sicurezza e la conformità.
    5 componenti chiave di un'architettura DataOps

    1. Fonti di dati

    Le fonti di dati costituiscono la spina dorsale di qualsiasi architettura DataOps. Esse includono i vari database, applicazioni, API e sistemi esterni da cui i dati vengono raccolti e assorbiti. Le fonti di dati possono essere strutturate o non strutturate, e possono risiedere sia on-premise che nel cloud.

    Un'architettura DataOps ben progettata deve affrontare le sfide nell'integrare dati provenienti da più fonti, garantendo che i dati siano puliti, coerenti e accurati. L'implementazione di controlli di qualità dei dati, profilazione e catalogazione dei dati è essenziale per mantenere una visione accurata e aggiornata degli asset dati dell'organizzazione.

    2. Inserimento e raccolta dei dati

    L'inserimento e la raccolta dei dati comportano il processo di acquisizione di dati da varie fonti e di inserimento nell'ambiente DataOps. Questo processo può essere eseguito utilizzando una varietà di strumenti e tecniche, come l'elaborazione in batch, lo streaming o l'inserimento in tempo reale.

    In un'architettura DataOps, è fondamentale disporre di un processo di inserimento dati efficiente e scalabile che possa gestire dati provenienti da fonti e formati diversi. Ciò richiede l'implementazione di strumenti e pratiche robuste di integrazione dei dati, come la validazione dei dati, la pulizia dei dati e la gestione dei metadati. Queste pratiche aiutano a garantire che i dati ingeriti siano accurati, completi e coerenti su tutte le fonti.

    3. Archiviazione dei dati

    Una volta ingeriti i dati, devono essere memorizzati in una piattaforma di archiviazione dati adatta che possa gestire il volume, la varietà e la velocità dei dati in fase di elaborazione. Le piattaforme di archiviazione dati possono includere database relazionali tradizionali, database NoSQL, data lake o servizi di archiviazione cloud.

    Un'architettura DataOps deve considerare le prestazioni, la scalabilità e le implicazioni di costo della piattaforma di archiviazione dati scelta. Deve anche affrontare questioni relative alla sicurezza dei dati, alla privacy e alla conformità, in particolare quando si tratta di dati sensibili o regolamentati.

    4. Elaborazione e trasformazione dei dati

    L'elaborazione e la trasformazione dei dati implicano la manipolazione e la conversione di dati non elaborati in un formato adatto all'analisi, alla modellazione e alla visualizzazione. Questo può includere operazioni come filtraggio, aggregazione, normalizzazione e arricchimento, oltre a tecniche più avanzate come il machine learning e l'elaborazione del linguaggio naturale.

    In un'architettura DataOps, l'elaborazione e la trasformazione dei dati devono essere automatizzate e semplificate, utilizzando strumenti e tecnologie in grado di gestire grandi volumi di dati e trasformazioni complesse. Ciò può comportare l'uso di pipeline di dati, piattaforme di integrazione dei dati o framework di trattamento dei dati.

    5. Modellazione e calcolo dei dati

    La modellazione e il calcolo dei dati prevedono la creazione di modelli analitici, algoritmi e calcoli che permettono all'organizzazione di trarre insight e prendere decisioni basate sui dati. Ciò può includere analisi statistiche, machine learning, intelligenza artificiale e altre tecniche di analitica avanzate.

    Un aspetto chiave di un'architettura DataOps è la capacità di sviluppare, testare e implementare modelli e algoritmi di dati in modo rapido ed efficiente. Ciò richiede l'integrazione di piattaforme di data science, strumenti di gestione dei modelli e sistemi di controllo versione che facilitino la collaborazione e la sperimentazione tra data scientist, analisti e ingegneri.

    Come adottare un'architettura DataOps

    Implementare un'architettura DataOps può essere un'impresa complessa e impegnativa, soprattutto per le organizzazioni con ecosistemi di dati ampi e diversificati. Tuttavia, seguendo un approccio strutturato e concentrandosi sui componenti chiave sopra descritti, le organizzazioni possono costruire e implementare con successo un ambiente DataOps:

    1. Valuta lo stato attuale: inizia valutando l'infrastruttura dati esistente, i processi e le pratiche della tua organizzazione. Individua i punti di forza e le debolezze del tuo approccio attuale e individua le aree in cui è possibile apportare miglioramenti.
    2. Definisci lo stato obiettivo: sviluppa una visione chiara di ciò che vuoi ottenere con la tua architettura DataOps e stabilisci un insieme di obiettivi e traguardi che siano in linea con la strategia e le priorità complessive della tua organizzazione.
    3. Identifica lo stack tecnologico: determina gli strumenti, le tecnologie e le piattaforme che formeranno la base della tua architettura DataOps. Questo può comportare la ricerca e la valutazione di varie opzioni, oltre a considerare fattori come scalabilità, prestazioni e costi.
    4. Sviluppa un framework di governance dei dati: stabilisci politiche, procedure e linee guida per la gestione dei dati durante tutto il loro ciclo di vita, garantendo che i requisiti di qualità dei dati, sicurezza e conformità dei dati siano soddisfatti.
    5. Implementa l'integrazione e l'automazione dei dati: ottimizza e automatizza i processi di inserimento, elaborazione e trasformazione dei dati, utilizzando strumenti e tecnologie che supportano la gestione efficiente e accurata di grandi volumi di dati.
    6. Favorisci collaborazione e comunicazione: incoraggia la cooperazione e la collaborazione tra professionisti dei dati, inclusi ingegneri dei dati, data scientist e analisti. Implementa strumenti e pratiche che facilitino la comunicazione, la condivisione della conoscenza e la risoluzione congiunta dei problemi.
    7. Monitora e migliora continuamente: implementa strumenti di monitoraggio e analisi che ti permettano di monitorare le prestazioni della tua architettura DataOps e di individuare le aree in cui possono essere apportati miglioramenti. Affina e ottimizza costantemente i tuoi processi e le tue pratiche per garantire che il tuo ambiente DataOps rimanga agile, efficiente e resiliente.

