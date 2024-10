Che cos'è la modernizzazione dei dati?

La modernizzazione dei dati è il processo di aggiornamento e ottimizzazione dei dati raccolti da un'organizzazione per migliorarne l'accessibilità, l'usabilità e il valore. La modernizzazione comporta la migrazione dei dati dai sistemi legacy alle piattaforme moderne, l'integrazione di nuove tecnologie e l'implementazione di strategie per migliorare il processo decisionale e i risultati aziendali basati sui dati.

Un aspetto critico della modernizzazione dei dati è il loro spostamento da database obsoleti in silo a moderne piattaforme basate su cloud. Questa transizione include dati strutturati e non, ed è sinonimo di migrazione al cloud. Le moderne architetture dei dati, come data center, data warehouse cloud e data lake cloud, consentono analisi più efficienti e informazioni fruibili. Integrando, pulendo, consolidando, trasformando e migrando i dati, le organizzazioni possono superare i silo che isolano i dati all'interno di reparti o sistemi specifici.



Il processo di modernizzazione dei dati implica anche il miglioramento della governance e della sicurezza dei dati. Le piattaforme moderne offrono solide funzioni di sicurezza, tra cui crittografia, controllo degli accessi e gestione della conformità, che offrono protezione dei dati per mettere al sicuro le informazioni sensibili. I framework di governance migliorati aiutano a gestire la qualità, il lineage e la conformità dei dati, fondamentali per mantenere la fiducia e soddisfare gli standard normativi.



Una strategia di modernizzazione dei dati di successo include la democratizzazione dei dati. Questo processo consente di applicare il processo decisionale guidato dai dati nell'intera l'organizzazione, consentendo a un maggior numero di membri di utilizzare autonomamente dati curati e affidabili.



Molte organizzazioni stanno adottando un approccio "data first", dando priorità ai dati come elemento centrale della loro strategia aziendale. L'approccio prevede l'identificazione dei dati critici, la comprensione di come vengono utilizzati i dati e l'ottimizzazione della loro gestione e utilizzo per ottenere un vantaggio competitivo. Concentrandosi sui dati, le organizzazioni possono semplificare la propria infrastruttura per elaborare e analizzare le informazioni in modo più efficiente. Questo focus aiuta a garantire l'accesso a insight dettagliati dove e quando necessario.



La modernizzazione dei dati è un approccio multiforme che coinvolge aggiornamenti tecnologici, migrazione al cloud, governance avanzata e una cultura basata sui dati. Questa trasformazione aiuta a garantire la coerenza dei dati, ne migliora la gestione e consente alle organizzazioni di sfruttarli appieno. Di conseguenza, le aziende possono migliorare l'efficienza operativa, prendere decisioni aziendali più informate e ottenere risultati migliori.