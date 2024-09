Sulla base della partnership di lunga data con IBM, Cogniware ha collaborato con i team IBM® Client Engineering e Technical Sales della Repubblica Ceca per integrare la propria soluzione Argos con IBM watsonx.data™. Argos è una soluzione di data analytics sicura e facile da usare per indagini, analisi approfondite, ricerca di pattern e altro ancora. IBM watsonx.data è una piattaforma per l'analisi di dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati. La soluzione integrata è stata progettata per aiutare gli utenti a raccogliere diversi tipi di dati (ad esempio, dati in formato NOSQL, JSON e CSV) in modo sicuro e semplice utilizzando watsonx.data, e poi collegandoli ad Argos Investigation. Con Argos, gli utenti possono visualizzare le connessioni ed esaminare le attività degli individui coinvolti in un'indagine. La piattaforma è stata progettata per facilitare gli utenti nell'individuazione di insight a supporto delle loro indagini.