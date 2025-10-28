Cos'è la gestione dei dati aziendali? 

L'EDM è essenziale per molteplici motivi. Favorisce la conformità normativa, migliora l'efficienza operativa, consente l'innovazione dell'intelligenza artificiale (AI) e supporta un processo decisionale tempestivo e basato sui dati.



Considera la crescente pressione per mettere in pratica l'AI in tutta l'azienda. Secondo lo Studio sui CEO di IBM, il 72% dei CEO intervistati considera i dati proprietari dell'organizzazione come la chiave per sbloccare il valore dell'AI generativa. Tuttavia, nonostante questo riconoscimento, molte organizzazioni stanno lottando per costruire l'infrastruttura di dati necessaria a sostenere questa ambizione.



La metà dei rispondenti ammette che il rapido ritmo dei recenti investimenti ha portato a ambienti tecnologici disconnessi e frammentari, rendendo difficile utilizzare i dati in modo efficace.



Questa disconnessione rappresenta un grande ostacolo al raggiungimento del pieno potenziale dell'AI e di altre priorità aziendali. Che l'obiettivo sia implementare modelli di machine learning, automatizzare il processo decisionale o offrire esperienze del cliente più personalizzate, il successo dipende da un fattore importante: la disponibilità dei dati. Senza una solida base di dati governati, queste iniziative si bloccano o falliscono. I professionisti dei dati dedicano più tempo a districare set di dati incoerenti che a promuovere l'innovazione o a fornire insight attuabili.

Inoltre, il landscape dei dati sta diventando sempre più complesso. Le tecnologie basate su cloud, real-time analytics e le normative sulla privacy in evoluzione richiedono agilità, conformità e insight. Eppure molte organizzazioni cercano di soddisfare queste esigenze con risorse limitate e infrastrutture obsolete.

In assenza di EDM, persistono silos di dati frammentati, la qualità dei dati ne risente e l'integrazione diventa una sfida costosa. Le organizzazioni che danno priorità alla gestione dei dati aziendali come base per un'infrastruttura dati resiliente e predisposta per il futuro saranno le meglio posizionate per realizzare il potenziale dell'AI e promuovere altre iniziative.