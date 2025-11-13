Immagina di monitorare i parametri vitali di un paziente ma di controllare i dati solo ogni poche ore: i fornitori di servizi sanitari trascurerebbero cambiamenti critici che richiedono un'azione immediata.

Le organizzazioni di tutti i settori affrontano rischi simili quando operano solo con un trattamento dei dati ritardato o basato su batch. Per agire con velocità e precisione, devono accedere alle informazioni in tempo reale. I sistemi di elaborazione in streaming rispondono a questa esigenza importando e analizzando continuamente i dati in tempo reale, riducendo la latenza insita nei workload di estrazione, trasformazione, carico (ETL) programmati.

Attraverso l'elaborazione in tempo reale dei dati provenienti da sistemi distribuiti in ambienti ibridi e multicloud come database relazionali, data lake, code di messaggi, dispositivi IoT e applicazioni aziendali, l'elaborazione in streaming aiuta le organizzazioni a costruire una visione più unificata e quasi in tempo reale dei dati operativi. Questo approccio supporta casi d'uso come il rilevamento di anomalie, la prevenzione delle frodi, la determinazione dinamica dei prezzi e la personalizzazione in tempo reale.



L'elaborazione in streaming è sempre più importante anche per le iniziative di AI in scala che dipendono da dati continuamente aggiornati. Con l'aumento dei volumi di dati e della complessità dei modelli, l'infrastruttura dati aziendale deve essere in grado di gestire un alto throughput e scalare rapidamente in ambienti distribuiti.

Secondo una ricerca dell'IBM Institute for Business Value, circa la metà delle organizzazioni intervistate assegna priorità all'ottimizzazione delle reti, al trattamento più rapido dei dati e al calcolo distribuito per supportare i workload moderni. Senza la capacità di elaborare e fornire dati ad alto volume in tempo reale, le organizzazioni rischiano insight più lenti, una riduzione dell'accuratezza del modello e opportunità mancate di vantaggio competitivo.