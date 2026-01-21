La guida alla gestione dei dati del 2026 

Scopri informazioni dettagliate su una vasta gamma di argomenti relativi alla gestione dei dati, dalle nozioni di base sui dati e sui database alle architetture, alla governance e molto altro ancora.

By Alexandra Jonker , Erika Russi , Mark Scapicchio

La gestione dei dati è la pratica organizzativa che consiste nella raccolta, organizzazione, architettura, governo, elaborazione e manutenzione dei dati in modo sicuro ed efficace, affinché possano essere utilizzati ai fini di analytics e processo decisionale.

Sempre più spesso, la gestione dei dati si preoccupa di rendere i dati "AI-ready", ovvero di alta qualità, accessibili e affidabili per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale (AI). Un recente sondaggio condotto dall'analista di settore Gartner ha rilevato che il 63 percento delle organizzazioni sente di non avere, o non è sicuro di avere, le giuste pratiche di gestione dei dati per l'AI.1

Questa guida completa affronta ogni aspetto, dalle basi della gestione dei dati fino alla trattazione di piattaforme dati, architettura dei dati, ingegneria dei dati, governance dei dati e altro ancora.

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Inizia ora

Panoramica

La strategia di gestione dei dati aiuta le organizzazioni a garantire che i dati siano sempre disponibili, integrati, governati, sicuri e accurati. Costituisce la base per la trasformazione digitale, le iniziative di AI e i migliori risultati aziendali.

 Maggiori informazioni
Dati

I dati sono una qualsiasi raccolta di fatti, numeri, parole, osservazioni o altre informazioni utili. Detto questo, i dati si presentano in numerosi formati diversi, ciascuno definito da caratteristiche, fonti e formati unici.

 Maggiori informazioni
Database

Esiste un database praticamente per ogni applicazione di gestione o trattamento dei dati. Esplora i database relazionali, i database vettoriali, i database distribuiti, i motori di query: li trovi tutti qui.

 Maggiori informazioni
Piattaforme dati

Le piattaforme di dati, compresi data warehouse, data lake e data lakehouse, consentono la raccolta, la trasformazione, l'analisi e la governance dei dati per attività specifiche.

 Maggiori informazioni
Architettura dei dati

Le architetture dei dati descrivono il modo in cui i dati vengono gestiti, dalla raccolta al consumo, e definiscono il blueprint per cui fluiscono all'interno dell'organizzazione. Sono anche fondamentali per le operazioni di trattamento dei dati e le applicazioni di intelligenza artificiale (AI).

 Maggiori informazioni
Data engineering

Gli ingegneri dei dati progettano sistemi per l'aggregazione, lo storage e l'analisi dei dati su larga scala e consentono alle organizzazioni di ottenere insight in tempo reale da grandi set di dati.

 Maggiori informazioni
Trasferimento dati

Esplora i modi per spostare informazioni digitali tra sistemi, dispositivi e località, tra cui il trasferimento di file, il data streaming e la migrazione dei dati.

 Maggiori informazioni
Integrazione dei dati

L'integrazione dei dati riunisce i dati provenienti da fonti eterogenee, trasformandoli in una struttura coerente e rendendoli accessibili per l'elaborazione, l'analisi e il processo decisionale.

 Maggiori informazioni
Trattamento dei dati

L'elaborazione dei dati è la conversione di dati non elaborati in informazioni utilizzabili attraverso fasi strutturate quali raccolta, preparazione, analisi e storage dei dati.Oggi, il machine learning (ML), l'AI e l'elaborazione parallela, o il calcolo parallelo, consentono il trattamento dei dati su larga scala.

 Maggiori informazioni
Big data

I big data comprendono enormi e complessi set di dati in vari formati, tra cui dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati, che richiedono un approccio analitico avanzato per estrarre insight significativi.

 Maggiori informazioni
Gestione dei dati aziendali

La gestione dei dati aziendali (EDM) è la gestione dei dati su larga scala: si tratta di organizzare, governare e ottimizzare i dati aziendali durante tutto il loro ciclo di vita, dalla creazione e raccolta fino allo storage, all'integrazione, all'utilizzo e all'eventuale archiviazione o eliminazione.

 Maggiori informazioni
Qualità dei dati

La qualità dei dati misura la capacità di un set di dati di soddisfare i criteri di accuratezza, completezza, validità, coerenza, unicità, tempestività e idoneità allo scopo ed è fondamentale per tutte le iniziative di governance dei dati all'interno di un'organizzazione.

 Maggiori informazioni
Governance dei dati

La governance dei dati aiuta a garantire la disponibilità, la sicurezza e l'integrità dei dati, definendo e implementando politiche, standard e procedure per la raccolta, la proprietà, la lo storage, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati.

 Maggiori informazioni
AI Academy

È la gestione dei dati il segreto dell’AI generativa?

Scopri perché i dati di alta qualità sono fondamentali per un uso efficace dell'AI generativa.
Vai all'episodio

Editor

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Erika Russi

Data Scientist

IBM

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

Risorse

Rendering 3D di diverse icone allineate, come un microfono e una fotocamera
Gli agenti AI funzionano con i dati: i tuoi sono pronti?

I dati sono il tuo vantaggio competitivo. Scopri come sbloccarli in modo sicuro e ottenere un ROI misurabile dall'AI in questo breve webinar.

Logo Techsplainers
Cos'è la gestione dei dati

Techsplainers by IBM analizza gli elementi essenziali dei dati per l'AI, dai concetti chiave ai casi d'uso del mondo reale. Gli episodi chiari e rapidi ti aiutano ad apprendere rapidamente le nozioni fondamentali.
Rendering 3D di diverse icone allineate, come una manopola del volume e una cartellina
Unifica e accedi ai tuoi dati per scalare la tua AI

Scopri perché il percorso verso i dati AI-ready spesso inizia con un accesso efficace ai dati strutturati e non strutturati e quali problematiche possono ostacolare i leader dei dati.
Logo Dynamiq
Gli oneri legali si trasformano in insight strategici

Scopri come un agente legale basato su AI aiuta ad accelerare il processo decisionale, ridurre il lavoro manuale e migliorare la conformità normativa.
Due uomini che parlano tra loro in un podcast
AI Academy: sviluppare una strategia dei dati per l'AI aziendale

In questo episodio, Cathy Reese spiega come le organizzazioni necessitino attualmente di una strategia dei dati pronta per l’AI avanzata, utilizzando al meglio i loro dati di qualità superiore.
Rendering 3D di diverse icone allineate, come una fotocamera e aeroplani di carta
Il data lakehouse ibrido e aperto per l'AI

Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Due cubi di vetro renderizzati
Report Cost of a Data Breach 2025

I costi delle violazioni dei dati non sono mai stati così elevati. Ottieni insight aggiornati sulle minacce alla cybersecurity e sul loro impatto finanziario sulle organizzazioni.
Rendering 3D di due righe di diverse icone come una fotocamera, una manopola del volume e una cartellina
La guida ai dati AI-ready per i leader dei dati

Scopri i passi concreti che i leader dei dati possono intraprendere per superare le sfide legate ai dati, creare le basi per una piattaforma dati affidabile e preparare i dati della tua organizzazione per l’AI.

Rendering 3D di diverse icone allineate, come la fotocamera, la manopola del volume e gli appunti
Come i vertici aziendali trasformano le informazioni in impatto

Esplora gli insight di 1.700 CDO in questo report intersettoriale per i leader dei dati.
Soluzioni correlate
IBM StreamSets

Crea e gestisci pipeline di dati intelligenti in streaming attraverso un'interfaccia grafica intuitiva, che facilita la perfetta integrazione dei dati in ambienti ibridi e multicloud.

 Esplora StreamSets
IBM watsonx.data™

Watsonx.data ti consente di scalare analytics e AI con tutti i tuoi dati, ovunque risiedano, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.

 Scopri watsonx.data
Servizi di consulenza per dati e analytics

Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.

 Esplora i servizi di analytics
Fai il passo successivo

Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.

  1. Esplora le soluzioni di gestione dei dati
  2. Scopri watsonx.data
Note a piè di pagina

1 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk. Gartner.com, 26 febbraio 2025