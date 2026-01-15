Perché la qualità dei dati di AI è fondamentale per il successo dell'AI

Le organizzazioni di tutto il mondo continuano a investire pesantemente nell'AI. Si prevede che la spesa globale per l'AI supererà i 2 trilioni di dollari nel 2026, con una crescita annuale del 37%, secondo Gartner.1 Tuttavia, questa rapida espansione maschera il fatto che molte iniziative di AI faticano a fornire un valore duraturo.

Lo studio sui CEO del 2025 dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che solo il 16% delle iniziative di AI è riuscita a scalare con successo in tutta l'azienda,2 mentre lo studio NANDA3 del MIT riporta che fino al 95% dei progetti pilota di AI generativa non riesce a progredire oltre la sperimentazione.

Le ricerche suggeriscono che la qualità dei dati di AI e la governance dei dati sono fattori chiave di differenziazione all'interno dell'ecosistema dell'AI. Uno studio separato di IBV ha rilevato che il 68% delle organizzazioni AI-first dichiara di avere framework di dati e governance maturi e ben consolidati, rispetto ad appena il 32% delle altre organizzazioni.4



Come osservano gli autori dello studio, “Sebbene meno appariscente rispetto ad algoritmi all'avanguardia o a casi d'uso ambiziosi, questa base di dati strutturati, accessibili e di alta qualità rappresenta la condizione essenziale per un successo duraturo dell’AI".

Questa base è importante perché i modelli di machine learning (una parte fondamentale di molti sistemi di AI) "apprendono" direttamente dai set di dati che ricevono. Quando questi dati rappresentano in modo errato la realtà a causa di errori, lacune, informazioni obsolete, silos o bias sistematici, i modelli non solo ereditano queste debolezze, ma possono anche amplificare i problemi dei dati su larga scala.



Ad esempio, nei sistemi di AI generativa, come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) utilizzati per l'elaborazione del linguaggio naturale, possono emergere problemi di qualità dei dati come testi con inesattezze fattuali o output di immagini distorti da bias. Una scarsa qualità dei dati può anche portare a prestazioni non uniformi, in particolare nei casi limite come input non comuni e scenari poco rappresentati.

Anche piccole percentuali di dati di bassa qualità possono avere effetti enormi. Bastano pochi risultati scadenti per compromettere il processo decisionale e la fiducia nella tecnologia in generale, portando i dirigenti a concludere che uno strumento di AI è difettoso quando la causa principale risiede invece nella qualità dei dati che lo informano.



Oltre ai risultati tecnici, la bassa qualità dei dati di AI comporta implicazioni legali ed etiche, inclusi rischi legati alla privacy dei dati e all'uso responsabile dei dati. I modelli addestrati su dati governati possono perpetuare la discriminazione in aree come assunzioni, prestiti, sanità e servizi pubblici. Allo stesso tempo, regolamenti come l'Artificial Intelligence Act dell'UE e un numero crescente di leggi statunitensi sull'AI a livello statale rendono le organizzazioni sempre più responsabili della privacy dei dati, nonché della qualità, rappresentatività e provenienza dei dati di addestramento.