Cosa sono le dimensioni della qualità dei dati?

Le sei dimensioni fondamentali (accuratezza, completezza, coerenza, tempestività, validità e unicità) aiutano le organizzazioni a mantenere l'integrità dei dati, valutare la correttezza degli elementi e prevenire problemi di qualità dei dati.

Il concetto di dimensioni della qualità dei dati è stato formalizzato nel 1996 dai professori Richard Y. Wang e Diane M. Strong nel loro articolo "Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers,” 1 che originariamente identificava 15 dimensioni. Il concetto si è evoluto significativamente senza uno standard universale. Tuttavia, tra sei e dodici dimensioni fondamentali restano le più adottate nella pratica.



Un aspetto cruciale delle strategie di gestione dei dati, le dimensioni della qualità dei dati forniscono alle aziende un framework chiaro per ottenere dati di alta qualità. Garantendo che i dati soddisfino gli standard di accuratezza, completezza, coerenza e altre dimensioni, le organizzazioni possono ridurre le inefficienze operative, migliorare la soddisfazione del cliente e mantenere la conformità normativa.

Dati di alta qualità supportano anche iniziative avanzate come la modellazione predittiva, l’innovazione dell’nell'intelligenza artificiale (AI) e i servizi personalizzati, contribuendo al miglioramento delle prestazioni e al vantaggio competitivo.