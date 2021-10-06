Cosa sono le Business Rules?

Alcune persone possono confondere i termini, le business rules e i requisiti aziendali, ma sono effettivamente molto distinti e diversi. Di conseguenza, vale la pena notare come vengono utilizzati all'interno delle impostazioni aziendali.

Le business rules costituiscono la base per i sistemi di automazione. Raccolgono informazioni documentate o non documentate e le traducono in varie istruzioni condizionali. Ad esempio, quando si esegue un ordine di acquisto, può esserci un processo di approvazione diverso a seconda del costo. Gli strumenti e i servizi che hanno un prezzo inferiore a cinquemila dollari possono richiedere solo l'approvazione dei manager, ma man mano che i costi aumentano, potrebbe rendersi necessaria l'approvazione dei vertici aziendali. Le business rules formalizzano questo processo stabilendo delle soglie al di sotto delle quali le fatture vengono inviate ai dirigenti superiori rispetto ai manager di primo livello. Le istruzioni condizionali, come queste, vengono applicate a una serie di processi aziendali.

I requisiti aziendali stabiliscono i criteri di successo per un determinato progetto. Specificando le attività e le risorse necessarie per completare il progetto, i team possono vedere più chiaramente le lacune e gli ostacoli al raggiungimento del loro obiettivo. Questo esercizio viene solitamente completato all'inizio di un progetto aziendale, per definire le aspettative tra gli stakeholder e affrontare eventuali esigenze aggiuntive per il completamento del progetto.