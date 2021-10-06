Cosa sono le Business Rules?

Le business rules guidano il processo decisionale quotidiano all'interno delle aziende, delineando le relazioni tra gli oggetti, come i nomi dei clienti e gli ordini corrispondenti.

La traduzione delle attività aziendali di un'organizzazione in una logica aziendale concreta consente agli ingegneri del software e agli analisti aziendali di applicare queste regole all'interno degli strumenti di workflow o altre applicazioni per consentire l'automazione dei processi. Senza di essi, i processi di aggiornamento possono diventare più ardui e dispendiosi in termini di tempo e i documenti possono essere soggetti a un maggior numero di errori umani e incongruenze. Implementando le business rules in tutta l'organizzazione, un'azienda può risparmiare tempo e denaro, ottimizzando il lavoro per gli stakeholder giusti e riducendo il turn over.

 Business rules vs. requisiti aziendali

Alcune persone possono confondere i termini, le business rules e i requisiti aziendali, ma sono effettivamente molto distinti e diversi. Di conseguenza, vale la pena notare come vengono utilizzati all'interno delle impostazioni aziendali.

Le business rules costituiscono la base per i sistemi di automazione. Raccolgono informazioni documentate o non documentate e le traducono in varie istruzioni condizionali. Ad esempio, quando si esegue un ordine di acquisto, può esserci un processo di approvazione diverso a seconda del costo. Gli strumenti e i servizi che hanno un prezzo inferiore a cinquemila dollari possono richiedere solo l'approvazione dei manager, ma man mano che i costi aumentano, potrebbe rendersi necessaria l'approvazione dei vertici aziendali. Le business rules formalizzano questo processo stabilendo delle soglie al di sotto delle quali le fatture vengono inviate ai dirigenti superiori rispetto ai manager di primo livello. Le istruzioni condizionali, come queste, vengono applicate a una serie di processi aziendali.

I requisiti aziendali stabiliscono i criteri di successo per un determinato progetto. Specificando le attività e le risorse necessarie per completare il progetto, i team possono vedere più chiaramente le lacune e gli ostacoli al raggiungimento del loro obiettivo. Questo esercizio viene solitamente completato all'inizio di un progetto aziendale, per definire le aspettative tra gli stakeholder e affrontare eventuali esigenze aggiuntive per il completamento del progetto.
Tipi di business rules

Le business rules possono essere classificate in diversi modi e possono variare in base all'origine delle informazioni. Tuttavia, indipendentemente dalla loro categorizzazione, le business rules sono tipicamente espresse utilizzando qualificatori logici formali, come: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN", eccetera. Questa sintassi viene utilizzata nei seguenti diversi tipi di business rules:

  • Le regole di vincolo stabiliscono condizioni che impongono restrizioni alle strutture degli oggetti. Queste possono essere ulteriormente suddivise in tre diversi sottoinsiemi di regole, che comprendono lo stimolo e la risposta, i vincoli operativi e i vincoli strutturali. Le regole di stimolo e risposta richiedono che le condizioni siano vere prima di intraprendere un'azione, mentre le regole di vincolo operativo pongono restrizioni prima e dopo una determinata operazione. Infine, le regole di vincolo strutturale stabiliscono criteri relativi a classi, oggetti e relazioni tra di essi che non devono essere ignorati.

  • Le regole di derivazione definiscono le condizioni in base alle quali i dati possono essere dedotti da altre informazioni. Queste regole sono suddivise in due sottoinsiemi, che includono regole di inferenza e regole di calcolo. Le regole di inferenza specificano che se certi fatti sono veri, è possibile trarre una conclusione particolare, mentre le regole di calcolo utilizzano algoritmi per fare queste inferenze. 

Questi tipi di regole sono alla base dei motori di regole, che consentono alle organizzazioni di automatizzare le decisioni aziendali per accelerare una varietà di processi, come gli ordini dei clienti e la spedizione. Migliorano i processi aziendali fornendo indicazioni su quando questi processi devono essere avviati, interrotti o modificati al fine di applicare le politiche in modo coerente in tutta l'azienda.
Esempi di business rules

Le business rules vengono utilizzate per diversi casi d'uso, che possono basarsi su vincoli interni o esterni. Alcune di queste includono:

  • Conformità: gli enti normativi possono applicare norme severe a diversi settori verticali, come finanza, assicurazioni, assistenza sanitaria e marketing. Le business rules possono aiutare a garantire che tutti i documenti esaminati da qualsiasi organismo di regolamentazione soddisfino i rispettivi requisiti. 

  • Approvazione delle domande: i mercati bancario e immobiliare sfruttano le business rules per i processi di richiesta di prestiti immobiliari o di proprietà in affitto. Ad esempio, un'organizzazione può respingere un richiedente se il suo punteggio di credito è inferiore a una soglia specifica. 

  • Servizi in abbonamento: le aziende possono utilizzare le business rules per far cessare i loro servizi a un cliente specifico se il pagamento non viene ricevuto entro un determinato numero di giorni. Questa modalità garantisce all'azienda di non sprecare risorse su un cliente che non genera entrate. 

  • Ordini di acquisto e resi: le business rules possono essere applicate anche nel settore della vendita al dettaglio. Ad esempio, un'azienda può rifiutare la richiesta di reso di un cliente per un determinato prodotto se non rientra in una finestra di 30 giorni.

  • Personalizzazione: gli strumenti di automazione del marketing consentono alle aziende di personalizzare il proprio sito web in base agli attributi dei visitatori, consentendo agli esperti di marketing di sfruttare una serie di business rules per inviare messaggi a diversi segmenti di pubblico. Ad esempio, a un visitatore abituale di un sito web, l'azienda potrebbe mostrare delle foto della categoria di prodotti che ha guardato l'ultima volta sulla home page, mentre a un nuovo visitatore potrebbero essere mostrate immagini del prodotto più popolare dell'azienda.
Vantaggi delle business rules

Le business rules possono offrire alle organizzazioni una serie di vantaggi, che semplificano le operazioni aziendali e riducono di conseguenza le spese generali. 

  • Maggiore efficienza: la programmazione di business rules nelle applicazioni e nei workflow può far risparmiare tempo a lungo termine. Quando le business rules devono essere aggiornate a causa di modifiche alle normative o agli standard aziendali, è necessario aggiornare solo questo aspetto del programma, anziché aggiornare manualmente l'intera applicazione software. Questi aggiornamenti di solito possono essere gestiti da risorse meno tecniche, come gli analisti aziendali, risparmiando le risorse più esperte per problemi aziendali più complessi. 

  • Maggiore coerenza: le business rules assicurano che le attività vengano eseguite in modo coerente perché è necessario soddisfare criteri specifici per l'esecuzione di una determinata attività. Ad esempio, le agenzie di regolamentazione possono richiedere la compilazione di determinati documenti. Le aziende possono creare modelli personalizzati che non saranno contrassegnati come completi finché non saranno soddisfatti tutti i campi obbligatori. Di conseguenza, si verificano meno errori umani e se tutte le business rules sono state implementate con precisione, i dirigenti possono essere certi di soddisfare i requisiti di conformità, evitando sanzioni e commissioni non necessarie. 

  • Minore complessità: la documentazione delle business rules può potenzialmente tradursi in altri settori di attività e i team possono potenzialmente riutilizzare i documenti per altri flussi di lavoro, riducendo la complessità dell'intera organizzazione.  

Il process mining e altre analisi aziendali possono aiutare a identificare le aree in cui le business rules possono essere applicate all'interno dell'azienda per capitalizzare questi vantaggi. 
Motori di business rules e sistemi di gestione delle business rules (BRMS)

Un software di automazione dei processi decisionali consente di gestire le business rules indipendentemente da altri processi informatici aziendali, aiutando le organizzazioni a rimanere reattive e agili. In particolare, i sistemi di gestione delle business rules (BRMS) sono in grado di automatizzare la creazione e l'implementazione della logica aziendale in tempo reale, senza dipendenze da altre applicazioni e processi, in modo da poter condividere facilmente un unico repository di logica decisionale in tutta l'azienda.

Strumenti comuni per la definizione e la gestione della logica decisionale e un ambiente di runtime comune consentono sia agli sviluppatori sia agli stakeholder con competenze meno tecniche di implementare e modificare in modo efficiente i processi decisionali automatizzati. Inoltre, consentono di applicare in modo coerente set di regole complesse in ambienti di grandi dimensioni.

Un motore di business rules ne trasforma una o più in logica aziendale che funziona in un ambiente di produzione runtime. Oggi, la maggior parte dei motori di business rules è integrata in soluzioni BRMS complete che possono essere integrate in architetture orientate ai servizi o basate su microservizi. I BRMS moderni utilizzano spesso sistemi esperti di machine learning o basati su regole per ottimizzare il processo decisionale, migliorare l'esperienza del cliente e facilitare operazioni più fluide.
