Cosa sono le Business Rules?

Le business rules guidano il processo decisionale quotidiano all'interno delle aziende, delineando le relazioni tra gli oggetti, come i nomi dei clienti e gli ordini corrispondenti.
La traduzione delle attività aziendali di un'organizzazione in una logica aziendale concreta consente agli ingegneri del software e agli analisti aziendali di applicare queste regole all'interno degli strumenti di workflow o altre applicazioni per consentire l'automazione dei processi. Senza di essi, i processi di aggiornamento possono diventare più ardui e dispendiosi in termini di tempo e i documenti possono essere soggetti a un maggior numero di errori umani e incongruenze. Implementando le business rules in tutta l'organizzazione, un'azienda può risparmiare tempo e denaro, ottimizzando il lavoro per gli stakeholder giusti e riducendo il turn over.
Alcune persone possono confondere i termini, le business rules e i requisiti aziendali, ma sono effettivamente molto distinti e diversi. Di conseguenza, vale la pena notare come vengono utilizzati all'interno delle impostazioni aziendali.
Le business rules costituiscono la base per i sistemi di automazione. Raccolgono informazioni documentate o non documentate e le traducono in varie istruzioni condizionali. Ad esempio, quando si esegue un ordine di acquisto, può esserci un processo di approvazione diverso a seconda del costo. Gli strumenti e i servizi che hanno un prezzo inferiore a cinquemila dollari possono richiedere solo l'approvazione dei manager, ma man mano che i costi aumentano, potrebbe rendersi necessaria l'approvazione dei vertici aziendali. Le business rules formalizzano questo processo stabilendo delle soglie al di sotto delle quali le fatture vengono inviate ai dirigenti superiori rispetto ai manager di primo livello. Le istruzioni condizionali, come queste, vengono applicate a una serie di processi aziendali.
I requisiti aziendali stabiliscono i criteri di successo per un determinato progetto. Specificando le attività e le risorse necessarie per completare il progetto, i team possono vedere più chiaramente le lacune e gli ostacoli al raggiungimento del loro obiettivo. Questo esercizio viene solitamente completato all'inizio di un progetto aziendale, per definire le aspettative tra gli stakeholder e affrontare eventuali esigenze aggiuntive per il completamento del progetto.
Le business rules possono essere classificate in diversi modi e possono variare in base all'origine delle informazioni. Tuttavia, indipendentemente dalla loro categorizzazione, le business rules sono tipicamente espresse utilizzando qualificatori logici formali, come: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN", eccetera. Questa sintassi viene utilizzata nei seguenti diversi tipi di business rules:
Questi tipi di regole sono alla base dei motori di regole, che consentono alle organizzazioni di automatizzare le decisioni aziendali per accelerare una varietà di processi, come gli ordini dei clienti e la spedizione. Migliorano i processi aziendali fornendo indicazioni su quando questi processi devono essere avviati, interrotti o modificati al fine di applicare le politiche in modo coerente in tutta l'azienda.
Le business rules vengono utilizzate per diversi casi d'uso, che possono basarsi su vincoli interni o esterni. Alcune di queste includono:
Le business rules possono offrire alle organizzazioni una serie di vantaggi, che semplificano le operazioni aziendali e riducono di conseguenza le spese generali.
Il process mining e altre analisi aziendali possono aiutare a identificare le aree in cui le business rules possono essere applicate all'interno dell'azienda per capitalizzare questi vantaggi.
Un software di automazione dei processi decisionali consente di gestire le business rules indipendentemente da altri processi informatici aziendali, aiutando le organizzazioni a rimanere reattive e agili. In particolare, i sistemi di gestione delle business rules (BRMS) sono in grado di automatizzare la creazione e l'implementazione della logica aziendale in tempo reale, senza dipendenze da altre applicazioni e processi, in modo da poter condividere facilmente un unico repository di logica decisionale in tutta l'azienda.
Strumenti comuni per la definizione e la gestione della logica decisionale e un ambiente di runtime comune consentono sia agli sviluppatori sia agli stakeholder con competenze meno tecniche di implementare e modificare in modo efficiente i processi decisionali automatizzati. Inoltre, consentono di applicare in modo coerente set di regole complesse in ambienti di grandi dimensioni.
Un motore di business rules ne trasforma una o più in logica aziendale che funziona in un ambiente di produzione runtime. Oggi, la maggior parte dei motori di business rules è integrata in soluzioni BRMS complete che possono essere integrate in architetture orientate ai servizi o basate su microservizi. I BRMS moderni utilizzano spesso sistemi esperti di machine learning o basati su regole per ottimizzare il processo decisionale, migliorare l'esperienza del cliente e facilitare operazioni più fluide.
Automatizza i workflow digitali per aumentare la produttività, l'efficienza e gli insight, sia on-premise che su cloud.
Individua, raccogli, analizza, automatizza e amministra le decisioni aziendali basate su regole sia on-premise che nel cloud.
Processi più veloci e tempi di attesa dei clienti più brevi: ecco la genialità dell'automazione basata sull'AI
Inizia il tuo percorso verso l'automazione con IBM Robotic Process Automation (RPA). Si tratta di una soluzione basata sull'AI che consente di automatizzare un maggior numero di processi di business e IT su larga scala con la stessa facilità e velocità di una tecnologia RPA tradizionale.