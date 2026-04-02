Tecniche e metodi di integrazione dei dati

ETL è un metodo di integrazione dei dati che estrae dati da più sistemi sorgente, li trasforma in un'area di staging e li carica in un repository centrale (tipicamente un data warehouse o data lake).

Gli approcci ETL tradizionali sono stati progettati per database relazionali e workload prevedibili e strutturati in ambienti on-premise. Di solito si basano su elaborazione in batch, manutenzione continua e pipeline dati rigide, che possono essere limitanti per casi d'uso moderni come flussi IoT e dati non strutturati.

Gli strumenti ETL moderni si sono evoluti con architetture basate sul cloud, utilizzando automazione, orchestrazione e ingestione in tempo reale per migliorare agilità e scalabilità. Spesso integrato con pattern ELT, supporta sia workflow in batch che on streaming ed è fondamentale per analytics, machine learning (ML) e AI.