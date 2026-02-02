Lo streaming dei dati in tempo reale viene spesso utilizzato in modo intercambiabile con il termine "event streaming" per una buona ragione: la differenza tra i due è sottile.

L'event streaming cattura il flusso di record chiamati “eventi” (occorrenze o cambiamenti nel sistema o nell’ambiente) provenienti da diverse fonti di dati, come applicazioni e dispositivi IoT, quindi li trasporta per l’elaborazione immediata e, successivamente, per l'analytics o lo storage. Gli event stream sono in genere costituiti da dati in tempo reale.

Tuttavia, durante l'event streaming, il filtraggio dei dati avviene prima del loro movimento, riducendo significativamente le richieste sul sistema target. Sebbene questo possa rivelarsi un vantaggio fondamentale per alcune organizzazioni, l'event streaming può anche comportare uno svantaggio: l'analisi delle serie temporali e l'elaborazione del segnale (la manipolazione dei dati dei sensori e di altre informazioni per sbloccare valore) sono più difficili per l'event streaming rispetto al data streaming.

Nonostante questa distinzione, le soluzioni di data streaming ed event streaming in tempo reale sono le stesse. Le principali piattaforme di streaming di dati, come Apache Kafka, Amazon Kinesis di Amazon Web Services (AWS) e Redpanda, sono anche note come piattaforme di event streaming.