Trasformare eventi in tempo reale in un contesto governato in ambienti ibridi è un passo cruciale per mettere in pratica un'AI aziendale affidabile. È qui che la combinazione di Confluent e del portfolio watsonx.data di IBM offre un valore reale.

Confluent trasmette eventi operativi in tempo reale da applicazioni, sistemi e canali digitali. Il portfolio unificato watsonx.data rende quei dati produttivi per l'AI e l'analytics attraverso una base ibrida aperta con watsonx.data, integrazione dei dati con watsonx.data integration e data intelligence con watsonx.data intelligence. Insieme, aiutano le aziende ad andare oltre gli event streams isolati e a fornire invece prodotti di dati governati e riutilizzabili che alimentano analytics, applicazioni e AI.

Queste funzionalità congiunte permettono alle organizzazioni di:

Fornire prodotti di dati affidabili e in tempo reale in ambienti ibridi ad agenti AI, piattaforme di analytics e applicazioni operative.

Costruire ed eseguire pipeline dati in tempo reale e batch con agenti no-code su ambienti ibridi, semplificando l'integrazione e l'orchestrazione dei dati.

Fornire un contesto per i dati provenienti dalle pipeline di streaming, in modo che i team possano scoprirli, comprendere e governarli per analytics e AI.

Il risultato è una base più solida per l'AI aziendale, in cui modelli e agenti operano su dati in movimento e dati inattivi con il contesto e la governance necessari per l'uso aziendale.