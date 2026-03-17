Con il completamento dell'acquisizione di Confluent da parte di IBM, IBM sta unendo l'event streaming con i suoi punti di forza nella gestione dei dati, l'integrazione e l'infrastruttura aziendale per aiutare le organizzazioni a fornire risultati in tempo reale con dati AI-ready a flusso continuo.
Le aziende generano un flusso costante di dati operativi in tempo reale: transazioni, eventi applicativi, aggiornamenti della supply chain, avvisi di frode, interazioni con i clienti e molto altro. Eppure questi segnali sono spesso frammentati tra i sistemi e arrivano troppo tardi per supportare l'AI e l'automazione moderne. In effetti, circa l'80% delle aziende si affida a dati obsoleti per il processo decisionale, aumentando il rischio di perdere opportunità.
Quando l'AI passa dalla sperimentazione alla produzione, la sfida non è più l'accesso ai dati, ma l'accesso a dati affidabili e in tempo reale con il contesto necessario per alimentare i sistemi di AI e l'automazione.
Integrando Confluent con i portfolio Data, Integration e Z di IBM, IBM sta costruendo una piattaforma dati intelligente che collega i dati in movimento con il contesto, la governance, l'integrazione e l'infrastruttura necessari per rendere operativa l'AI in ambienti ibridi.
In questo blog, esploriamo come IBM e Confluent collaborano per:
Trasformare eventi in tempo reale in un contesto governato in ambienti ibridi è un passo cruciale per mettere in pratica un'AI aziendale affidabile. È qui che la combinazione di Confluent e del portfolio watsonx.data di IBM offre un valore reale.
Confluent trasmette eventi operativi in tempo reale da applicazioni, sistemi e canali digitali. Il portfolio unificato watsonx.data rende quei dati produttivi per l'AI e l'analytics attraverso una base ibrida aperta con watsonx.data, integrazione dei dati con watsonx.data integration e data intelligence con watsonx.data intelligence. Insieme, aiutano le aziende ad andare oltre gli event streams isolati e a fornire invece prodotti di dati governati e riutilizzabili che alimentano analytics, applicazioni e AI.
Queste funzionalità congiunte permettono alle organizzazioni di:
Il risultato è una base più solida per l'AI aziendale, in cui modelli e agenti operano su dati in movimento e dati inattivi con il contesto e la governance necessari per l'uso aziendale.
Il vero valore arriva quando i sistemi possono agire sugli eventi nel momento in cui si verificano. È qui che Confluent e il portfolio Integration di IBM, inclusi IBM MQ e webMethods Hybrid Integration, trasformano gli eventi in tempo reale in azioni aziendali.
Confluent fornisce la spina dorsale che trasmette gli eventi operativi in tutta l'azienda. IBM MQ garantisce che tali eventi vengano consegnati in modo affidabile e sicuro per sistemi mission-critical, mentre webMethods Hybrid Integration collega applicazioni, API e workflow tra ambienti ibridi affinché i sistemi giusti possano rispondere automaticamente. Insieme, queste tecnologie aiutano le organizzazioni a passare da insight in tempo reale a un'esecuzione affidabile.
Questa potente combinazione di tecnologie consente alle organizzazioni di:
Il risultato è un'azienda più reattiva, in cui gli eventi che fluiscono attraverso l'azienda innescano automaticamente le azioni giuste attraverso le applicazioni, i sistemi e i workflow basati sull'AI.
Molti degli eventi aziendali più critici hanno origine su IBM Z, dove i sistemi transazionali fondamentali richiedono scala, resilienza e fiducia senza pari. Questi sistemi alimentano pagamenti, richieste di risarcimento, prenotazioni e altre operazioni aziendali ad alto valore, che costituiscono la spina dorsale dell'industria moderna.
Con Confluent e IBM Z, le organizzazioni possono estendere sia gli eventi guidati dalle applicazioni sia le modifiche basate sui dati verso moderne architetture event-driven, senza interrompere le applicazioni transazionali. Confluent fornisce l'infrastruttura di streaming, mentre le tecnologie di integrazione applicativa e dati di IBM offrono molteplici percorsi complementari per collegare le applicazioni IBM Z alla piattaforma Confluent.
Per eventi guidati dalle applicazioni, IBM MQ, SDK Kafka per IBM Z e IBM Z Digital Integration Hub offrono modi ad alte prestazioni per emettere eventi direttamente dalle transazioni core. Per eventi guidati dai dati, IBM Data Gate consente una propagazione sicura e a bassa latenza delle modifiche dei dati non elaborati verso Kafka. Insieme, queste tecnologie offrono un insieme completo e flessibile di punti di ingresso, permettendo alle organizzazioni di utilizzare il modello giusto per ogni caso d'uso.
Questo approccio combinato consente alle organizzazioni di:
Il risultato è un'architettura in cui sia gli eventi generati dalle applicazioni sia le modifiche basate sui dati da IBM Z possono fluire in sicurezza verso applicazioni in tempo reale, sistemi di analytics e AI, sbloccando nuovi insight e automazione, pur preservando l'integrità delle operazioni mission-critical.
Insieme, Confluent e IBM permettono una piattaforma dati intelligente per l'AI aziendale, collegando event streams in tempo reale con la gestione dei dati, l'Integrazione e l'infrastruttura necessarie per guidare l'azione in ambienti ibridi. Questo aiuta le organizzazioni a trasformare gli eventi aziendali a flusso continuo in un contesto affidabile per i sistemi di analytics, automazione e AI.
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