Che cos'è l'arricchimento dei dati?

Le organizzazioni possono effettuare arricchimento dei dati utilizzando i propri dati interni, inclusi dati di prima parte (dati raccolti direttamente dai clienti) e dati provenienti da fonti terze.

Le aziende che cercano di utilizzare dati provenienti da fonti interne possono incontrare un ostacolo: dati in silo. Fortunatamente, possono rimediare al problema determinato da questi silo utilizzando l'integrazione dei dati, il processo di raccolta di dati da fonti eterogenee e la loro trasformazione in formati unificati e utilizzabili. Ad esempio, un'organizzazione può arricchire un set di dati dei clienti integrando dati provenienti dai sistemi di customer relationship management (CRM) e dai database di marketing.

Le aziende possono anche rivolgersi a fonti di dati esterne, ovvero fonti di dati pubbliche gratuite e fornitori di dati terzi. Le fonti di dati pubblici includono set di dati della pubblica amministrazione (ad esempio, dati del censimento, rapporti sull'occupazione) mentre fornitori di dati terzi raccolgono e vendono una gamma di dati, inclusi dati di contatto, demografici e firmografici. Nella selezione di dati di terze parti, le aziende devono collaborare solo con fonti e fornitori affidabili, in modo da avere la certezza che i dati siano accurati, aggiornati e conformi ai propri standard di qualità.

Qualsiasi dato acquisito e memorizzato nell'ambito di un processo di arricchimento dei dati deve essere gestito secondo le regole che disciplinano la privacy dei dati e la sicurezza dei dati, come il GDPR e l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).