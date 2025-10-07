Cosa sono i dati geospaziali?

I dati geospaziali sono informazioni che descrivono oggetti, eventi o altre caratteristiche con una posizione vicina o sulla superficie terrestre. I dati geospaziali in genere combinano le informazioni sulla posizione (di solito le coordinate terrestri) e le informazioni sugli attributi (le caratteristiche dell'oggetto, dell'evento o dei fenomeni interessati) con le informazioni temporali (il tempo o la durata in cui la posizione e gli attributi esistono).

La posizione fornita potrebbe essere statica nel breve termine (ad esempio, la posizione di un'apparecchiatura, un terremoto, bambini che vivono in povertà) o dinamica (ad esempio, un veicolo in movimento o un pedone, la diffusione di una malattia infettiva).

I dati geospaziali in genere comprendono grandi serie di dati spaziali raccolti da molte fonti diverse in vari formati, e possono includere informazioni come dati di censimento, immagini satellitari, dati meteorologici, dati di telefoni cellulari, immagini disegnate e dati sui social media. I dati geospaziali sono più utili quando possono essere scoperti, condivisi, analizzati e utilizzati in combinazione con i dati aziendali tradizionali.

L'analisi geospaziale viene utilizzata per aggiungere tempistiche e posizione ai tipi di dati tradizionali, e per creare visualizzazioni di dati. Queste visualizzazioni possono includere mappe, grafici, statistiche e cartogrammi che mostrano modifiche storiche e turni attuali. Questo contesto aggiuntivo consente un quadro più completo degli eventi. Le informazioni che potrebbero essere trascurate in un grande foglio di calcolo vengono invece rivelate in modelli visivi e immagini facili da riconoscere. Ciò rende le previsioni più veloci, più facili e più accurate.

I sistemi informativi geospaziali (GIS) si riferiscono specificamente alla mappatura fisica dei dati all'interno di una rappresentazione visiva. Ad esempio, quando una mappa degli uragani (che mostra posizione e ora) viene sovrapposta a un altro layer che mostra potenziali aree di caduta dei fulmini, abbiamo i GIS in azione.