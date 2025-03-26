L'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA) ha stabilito i requisiti per l'uso, la divulgazione e l'archiviazione sicura delle informazioni sanitarie protette (PHI) ed è stato aggiornato nel 2009 con l'emendamento l'Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH).

Entità coperte soggette a HIPAA, tra cui medici, ospedali e compagnie di assicurazione sanitaria e i loro partner commerciali affiliati devono implementare e mantenere una serie di controlli tecnici, amministrativi e fisici concepiti per salvaguardare le informazioni sanitarie protette (PHI).

