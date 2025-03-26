L'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA) ha stabilito i requisiti per l'uso, la divulgazione e l'archiviazione sicura delle informazioni sanitarie protette (PHI) ed è stato aggiornato nel 2009 con l'emendamento l'Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH).
Entità coperte soggette a HIPAA, tra cui medici, ospedali e compagnie di assicurazione sanitaria e i loro partner commerciali affiliati devono implementare e mantenere una serie di controlli tecnici, amministrativi e fisici concepiti per salvaguardare le informazioni sanitarie protette (PHI).
I clienti possono creare ambienti e applicazioni predisposti per HIPAA utilizzando IBM Cloud.
Quando le entità coperte scelgono di gestire i PHI utilizzando i servizi IBM Cloud, IBM è il partner commerciale di tale entità coperta. IBM può anche essere partner commerciale di un vendor di terza parte, che funge da partner commerciale dell'entità coperta. IBM Cloud dispone di politiche e procedure per dimostrare la propria conformità agli obblighi HIPAA in qualità di partner commerciale, compresi i casi in cui le PHI si trovano in IBM Cloud.
I clienti IBM soggetti all'HIPAA e che desiderano utilizzare i prodotti IBM Cloud per i dati disciplinati dall'HIPAA devono stipulare un Business Associate Agreement (BAA) con IBM, che definisce le responsabilità dell'entità coperta, di IBM e quelle condivise. I clienti IBM Cloud Catalog possono configurare un account IBM Cloud per utilizzare i servizi predisposti per HIPAA e durante tale processo, un cliente deve accettare un BAA IBM. I BAA IBM si possono stipulare contattando un rappresentante di vendita IBM. Il BAA IBM Cloud si può reperire nella pagina BAA dei termini dello SLA di IBM.
IBM Cloud richiede anche BAA con i propri fornitori idonei come partner commerciali IBM e richiede loro le stesse salvaguardie per i dati disciplinati HIPAA.
Dopo che un cliente configura un account IBM Cloud per utilizzare servizi pronti per HIPAA, tali servizi vengono identificati nell'IMB Cloud Catalog, per aiutare i clienti a capire se hanno selezionato un'offerta pronta per HIPAA.
Le descrizioni del servizio (SD) di IBM indicano se una determinata offerta mantiene lo stato Pronto per HIPAA.
I servizi IBM Cloud conformi a HIPAA sono elencati di seguito.
IBM Cloud Activity Tracker (tramite Mezmo)
IBM Cloud Activity Tracker Event Routing
IBM Cloud App ID
IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Block Storage for VPC
IBM Cloud Databases for Datastax
IBM Cloud Databases for Elasticsearch
IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
IBM Cloud Databases for etcd
IBM Cloud Databases for MongoDB Enterprise
IBM Cloud Databases for MongoDB Standard
IBM Cloud Databases for MySQL
IBM Cloud Databases for PostgreSQL
IBM Cloud Databases for Redis
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud for VMware Solutions (dedicato)
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud
IBM Cloud Logs
IBM Cloud LinuxONE Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Messages for RabbitMQ
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Logs Routing
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Metrics Routing
IBM Cloud Virtual Private Cloud
IBM Cloud Virtual Private Cloud - Load Balancer for VPC: Application Load Balancer e Network Load Balancer
IBM Cloud Virtual Private Cloud - VPN for VPC: Site-to-Site Gateway
IBM Cloud Virtual Server for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Auto Scale for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Dedicated Host for VPC
IBM Cloud Virtual Servers
IBM Cloudant Dedicated Cluster
IBM Cloudant for IBM Cloud
IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Log Analysis (tramite Mezmo)
IBM Power Virtual Server on IBM Cloud
IBM Wazi as a Service
