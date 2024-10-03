IBM Wazi as a Service

Sviluppo e test nativi del cloud per z/OS su IBM® Cloud
Ottieni l'accesso on-demand allo sviluppo e test z/OS in pochi minuti

Accelera lo sviluppo e l'esecuzione di test nativi del cloud delle applicazioni z/OS con un server virtuale z/OS in IBM® Cloud VPC (Virtual Private Cloud). È il tuo spazio protetto personale in IBM Cloud con la sicurezza di un cloud privato e l'agilità di un cloud pubblico.

IBM Wazi aaS fornisce anche funzionalità sperimentali per consentire ai clienti di iniziare a esplorare l'offerta IBM Cloud Continuous Delivery tramite i modelli di integrazione basati sulle pratiche DevSecOps.  Il servizio offre un'esperienza utente unificata per z/OS e applicazioni native del cloud in IBM Cloud per creare e utilizzare toolchain, con sicurezza e verificabilità come suoi elementi fondamentali.

Maggiore velocità di ingresso sul mercato

Accelera la distribuzione tramite l'esecuzione di test e lo sviluppo rapidi, resi possibili dall'accesso on-demand a un ambiente z/OS in meno di cinque minuti.
Libertà d'innovazione

Realizza l'innovazione più rapidamente in risposta alle sempre mutevoli esigenze di business utilizzando un sistema z/OS che include il software migliore e più recente.
Qualità e conformità del software migliorate

Migliora la qualità e la verificabilità del software adottando un approccio shift left, automatizzando le tue attività di test e prendendo in considerazione la sicurezza nelle prime fasi dei ciclo di vita dello sviluppo.
Maggiore produttività

Aiuta gli sviluppatori e i programmatori di sistema ad eliminare i tempi di attesa e semplificare l'implementazione di un sistema z/OS con Wazi Image Builder utilizzando immagini standard o personalizzate.
Maggiore scalabilità

Abilita la scalabilità orizzontale e verticale on-demand in base alle esigenze di business e paga soltanto ciò che utilizzi con l'infrastruttura disponibile in modalità as a service in un modello a consumo flessibile.
Implementazione flessibile

Implementa immagini stock di sviluppo e test, fornite da IBM, sul server virtuale z/OS oppure utilizza un'immagine personalizzata per le applicazioni e i relativi componenti in modo da implementare il server virtuale z/OS in VPC.
Sviluppo e test

Sfrutta la forza e la sicurezza di IBM Cloud con l'accesso autonomo ai sistemi z/OS e crea immagini standard o personalizzate dalla tua partizione logica (LPAR) personale. Inizia a sviluppare ed eseguire test in pochi minuti, senza alcuna dipendenza sulle operazioni.

Test dell'infrastruttura

Risolvi i problemi causati da processi interrotti, scarsa sicurezza e altri aspetti che ti impediscono di sottoporre a test gli upgrade del software in modo veloce. Accelera l'esecuzione dei test con un'istanza di server virtuale (VSI, Virtual Server Instance) z/OS e Wazi Image Builder.
Innovazione e accrescimento delle competenze

Accelera l'innovazione abbattendo le barriere di ingresso per i nuovi sviluppatori di z/OS e riduci la loro necessità di possedere competenze specialistiche fornendo un facile accesso a software personalizzato e preinstallato, disponibile come immagini stock.
Proteggi le app z/OS con le pratiche DevSecOps

Inizia a lavorare con IBM Cloud Continuous Delivery e sperimenta con le toolchain sicure

Componenti di IBM Wazi as a Service Sviluppo e test di server virtuali z/OS in IBM Cloud VPC

Avvia un sistema di sviluppo e test z/OS in IBM Cloud Virtual Private Cloud in pochi minuti. Gestisci le risorse di calcolo, storage e rete basate su una macchina virtuale in uno spazio sicuro e privato, che potrai definire autonomamente.

 Scopri come gestire un account IBM Cloud (3:54) Wazi Image Builder

Crea immagini personalizzate delle tue partizioni logiche (LPAR) on-premise utilizzando Wazi Image Builder. Wazi Image Builder include un'interfaccia utente web dotata di accesso basato sul ruolo e API REST per semplificare il processo di creazione.

 Scopri come creare un ambiente di origine (2:21) Scopri come creare un ambiente di destinazione (1:43) Modelli z/OS per la distribuzione continua

Utilizza i modelli z/OS che utilizzano il servizio IBM Continuous Delivery per automatizzare le build nelle toolchain DevSecOps sicure

L'approccio di IBM al cloud ibrido con Wazi as a Service riconosce l'esigenza fondamentale per le organizzazioni di modernizzare l'esperienza degli sviluppatori mainframe.
John McKenny Sr. VP & Gen. Mgr., Intelligent Z Optimization & Transformation BMC
Utilizzando al meglio le soluzioni cloud e gli acceleratori TCS, uniti alla sicurezza e all'affidabilità di IBM Cloud, stiamo aiutando i nostri clienti ad accelerare i loro percorsi di modernizzazione e la loro trasformazione del business per il cloud ibrido.
Arun Prabhakar VP and Global Head, Alliances TCS
Una nuova era di modernizzazione con IBM Z e IBM Cloud
Scopri in che modo IBM Wazi as a Service rispetterà le aspettative del cloud ibrido senza compromessi attraverso i processi di creazione, verifica, estensione e sicurezza.
Esplora i nostri video di formazione per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IBM Wazi as a Service, IBM Z DevOps e lo sviluppo nativo del cloud.
Community di sviluppo nativo del cloud
Entra a far parte della nostra community di sviluppo nativo del cloud per Z DevOps e contribuisci alla definizione delle priorità delle varie esigenze.
Z and Cloud Modernization Stack
Sfrutta il meglio dell'innovazione per mainframe e cloud per dare impulso alla modernizzazione delle tue applicazioni con un approccio standardizzato all'automazione dell'IT su IBM Z.
Inizia rapidamente
Scopri in che modo i nostri tutorial, esempi e flussi di lavoro IBM Wazi as a Service possono aiutarti ad avviare un ambiente di sviluppo in pochi minuti.
Passi successivi

Sviluppo e test z/OS in IBM Cloud

Unisciti a noi per scoprire in che modo un sistema z/OS on-demand in esecuzione su hardware Z reale e IBM™ Cloud possono aiutarti ad accelerare la velocità di immissione sul mercato e migliorare la qualità del software.

