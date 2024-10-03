Accelera lo sviluppo e l'esecuzione di test nativi del cloud delle applicazioni z/OS con un server virtuale z/OS in IBM® Cloud VPC (Virtual Private Cloud). È il tuo spazio protetto personale in IBM Cloud con la sicurezza di un cloud privato e l'agilità di un cloud pubblico.

IBM Wazi aaS fornisce anche funzionalità sperimentali per consentire ai clienti di iniziare a esplorare l'offerta IBM Cloud Continuous Delivery tramite i modelli di integrazione basati sulle pratiche DevSecOps. Il servizio offre un'esperienza utente unificata per z/OS e applicazioni native del cloud in IBM Cloud per creare e utilizzare toolchain, con sicurezza e verificabilità come suoi elementi fondamentali.