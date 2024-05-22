Soluzioni IBM Cloud VPC

Crea il cloud privato ad alte prestazioni di cui hai bisogno e mantieni i vantaggi del cloud pubblico che desideri
Esplora il catalogo IBM Cloud VPC
Cos'è l'IBM Cloud VPC?

IBM® Cloud VPC (Virtual Private Cloud) è una SDN (software-defined network) altamente resiliente e protetta su cui puoi creare cloud privati isolati per le tue operazioni di business mantenendo al contempo i vantaggi essenziali del cloud pubblico. Scegli le tue risorse di calcolo, storage e rete; noi ti forniremo la massima disponibilità e scalabilità, oltre a una varietà di opzioni efficienti in termini di costo per le tue esigenze di carico di lavoro. IBM Cloud VPC è creato appositamente per le tue esigenze di IaaS, PaaS e cloud ibrido con soluzioni per VMware, SAP, IBM® Z e altro ancora.
Riallocazione semplificata dei dati

IBM Cloud VPC dispone di una rete globale di sei regioni multizona e 18 zone di disponibilità create in base alle specifiche per l'accesso rapido, la migrazione a basso costo, la bassa latenza e la sicurezza certificata.
Cloud con i tuoi tempi e le tue modalità

Supporta piattaforme ibride o multicloud. Semplifica i carichi di lavoro nell'intero stack IBM Cloud con soluzioni per VMware, SAP, IBM Z e altro ancora.
Sicurezza senza compromessi

IBM Cloud VPC è un SDN di proprietà privata con sicurezza integrata, standard di conformità alle normative e molteplici soluzioni hardware e software per l'elaborazione riservata.

Casi d'utilizzo su IBM Cloud VPC

Scopri tutte le soluzioni IBM Cloud VPC nel catalogo IBM Cloud
IBM Cloud® Virtual Servers for VPC

Istanze di server virtuali altamente scalabili, single e multi-tenant, basate su processori Intel® Xeon® che puoi avviare rapidamente per ottenere il massimo isolamento e controllo della rete.
IBM Cloud® Hyper Protect Virtual Servers for VPC

Completa privacy e protezione dei dati sui tuoi carichi di lavoro containerizzati con dati sensibili o IP aziendali.
IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC

Veri server single-tenant dedicati con uplink a 100 Gbps pronti in 10 minuti o meno, basati su CPU Intel® Xeon® Platinum 8260 di seconda generazione.
IBM Cloud® Block Storage for VPC

Volumi di storage a blocchi ad alte prestazioni con opzioni IOPS flessibili, high availability e opzioni di crittografia.
IBM Cloud® File Storage for VPC

Archiviazione di file basata su NFS a livello di zona che puoi condividere con più server virtuali su più VPC.
IBM Cloud® Object Storage

Archiviazione cloud flessibile, conveniente e scalabile per dati non strutturati senza replica.
IBM Cloud® Load Balancers

Sistemi di bilanciamento del carico delle applicazioni e della rete per distribuire il traffico e le richieste dei client tra carichi di lavoro e server.
IBM® Cloud Direct Link

Connetti le tue risorse on-premise alle tue risorse cloud spendendo di meno con prestazioni di rete coerenti e capacità scalabile, senza Internet pubblico.

Applica il codice VPC1000 al provisioning per ottenere 1.000 USD da utilizzare per le tue risorse di elaborazione, storage e rete.

Calcola il costo delle tue risorse VPC su IBM Cloud VPC Paga in base all'utilizzo con opzioni di fatturazione flessibili, inclusi server orari, opzioni di storage a più livelli e fatturazione prolungata. Le tue risorse IBM Cloud VPC sono quotate separatamente e sono incluse come parte degli addebiti totali per IBM Cloud VPC. I livelli di servizio sono collegati al tuo account, non ai tuoi VPC.
Documentazione IBM Cloud VPC
Scopri come iniziare a utilizzare VPC con istruzioni dettagliate, note sulla releae, layout dell'architettura e altro ancora.
IBM Cloud VPC architecture center
Consulta tutorial, segui un corso, guarda diagrammi di riferimento e altro ancora.
Crea un account

Inizia a creare con le risorse IBM Cloud VPC. Esegui l'accesso con il tuo account IBM Cloud oppure creane uno oggi stesso.

Esplora il catalogo IBM Cloud VPC

Visualizza tutte le risorse VPC all'interno del catalogo IBM Cloud.

Hai una domanda e necessiti di una risposta veloce? Parla con un esperto.