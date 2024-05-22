Soluzioni IBM Cloud VPC

IBM® Cloud VPC (Virtual Private Cloud) è una SDN (software-defined network) altamente resiliente e protetta su cui puoi creare cloud privati isolati per le tue operazioni di business mantenendo al contempo i vantaggi essenziali del cloud pubblico. Scegli le tue risorse di calcolo, storage e rete; noi ti forniremo la massima disponibilità e scalabilità, oltre a una varietà di opzioni efficienti in termini di costo per le tue esigenze di carico di lavoro. IBM Cloud VPC è creato appositamente per le tue esigenze di IaaS, PaaS e cloud ibrido con soluzioni per VMware, SAP, IBM® Z e altro ancora.
IBM Cloud VPC dispone di una rete globale di sei regioni multizona e 18 zone di disponibilità create in base alle specifiche per l'accesso rapido, la migrazione a basso costo, la bassa latenza e la sicurezza certificata.
Supporta piattaforme ibride o multicloud. Semplifica i carichi di lavoro nell'intero stack IBM Cloud con soluzioni per VMware, SAP, IBM Z e altro ancora.
IBM Cloud VPC è un SDN di proprietà privata con sicurezza integrata, standard di conformità alle normative e molteplici soluzioni hardware e software per l'elaborazione riservata.
Migra i carichi di lavoro VMware esistenti su IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC mantenendo i tool esistenti con server nativi dedicati. Esegui l'upgrade a NSX-T per avere il pieno controllo del tuo spazio IP e agevola il tuo percorso con le piattaforme di gestione dei contenitori Kubernetes o Red Hat OpenShift.
Utilizza IBM Cloud Virtual Servers for VPC e le funzionalità di rete VPC per l'acquisizione prevedibile di dati a basso costo o a costo zero e per le spese correnti, per contare ogni mese su un TCO inferiore.
Distribuisci in modo sicuro i dati sensibili nel cloud con IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC e IBM Secure Execution for Linux Technology.
Adatta più attività parallele e riduci i costi con funzionalità cloud ibride dinamiche per gestire i carichi di lavoro e i costi con l'infrastruttura IBM Cloud VPC e il software IBM Spectrum®.
Istanze di server virtuali altamente scalabili, single e multi-tenant, basate su processori Intel® Xeon® che puoi avviare rapidamente per ottenere il massimo isolamento e controllo della rete.
Completa privacy e protezione dei dati sui tuoi carichi di lavoro containerizzati con dati sensibili o IP aziendali.
Veri server single-tenant dedicati con uplink a 100 Gbps pronti in 10 minuti o meno, basati su CPU Intel® Xeon® Platinum 8260 di seconda generazione.
Volumi di storage a blocchi ad alte prestazioni con opzioni IOPS flessibili, high availability e opzioni di crittografia.
Archiviazione di file basata su NFS a livello di zona che puoi condividere con più server virtuali su più VPC.
Archiviazione cloud flessibile, conveniente e scalabile per dati non strutturati senza replica.
Sistemi di bilanciamento del carico delle applicazioni e della rete per distribuire il traffico e le richieste dei client tra carichi di lavoro e server.
