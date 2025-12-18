Come approfondire le funzionalità di watsonx con DataStax per sbloccare dati aziendali e costruire app AI accurate e pronte per l'azienda
DataStax sta portando su watsonx funzionalità all'avanguardia (Astra DB, HCD, Langflow), consentendo alle aziende di gestire dati multimodali, non strutturati e in tempo reale per l'AI su larga scala.
Il risultato: un'infrastruttura aperta e pronta per l'AI, che può essere eseguita ovunque (on-premise, ibrida o multi-cloud), semplificando al contempo il modo in cui le aziende gestiscono carichi di lavoro di AI e applicazioni sicuri, governati e di livello produttivo.
Automatizza l'ingestione, l'arricchimento e il recupero dei dati non strutturati per ridurre l'attrito e accelerare la distribuzione e la scalabilità dei carichi di lavoro AI e delle applicazioni aziendali.
Semplifica l'accesso ai dati e la governance con strumenti di livello aziendale, costruiti su infrastrutture affidabili e innovazione open source, integrati perfettamente con watsonx per fornire crittografia, controlli di accesso e orchestrazione dei dati non strutturati.
In combinazione con watsonx, è possibile scalare e distribuire carichi di lavoro AI affidabili su qualsiasi ambiente cloud o on-premise utilizzando strumenti open source e low-code per ottenere la massima velocità e flessibilità per le moderne applicazioni aziendali.
Riduci il costo totale di proprietà e semplifica le operazioni di AI automatizzando la gestione dei dati non strutturati, contribuendo a ridurre i costi complessivi dei database cloud.
Astra DB e HCD migliorano il database NoSQL di IBM® watsonx.data con capacità vettoriali, rafforzando le nostre capacità di retrieval-augmented generation e knowledge embedding. Progettate per scalabilità elastica e prestazioni prevedibili, queste soluzioni supportano workload mission-critical con latenza prossima a zero.
Astra DB è un leader Forrester che offre funzionalità di ricerca vettoriale NoSQL su cloud ed è basato su Apache Cassandra®, fornendo la velocità, l'affidabilità e il supporto multimodello necessari per i moderni workload di AI, inclusi dati tabulari, di ricerca e grafici. Ciò consente di effettuare ricerche complesse e sensibili al contesto in diversi formati di dati per le applicazioni di AI generativa.
Stai cercando un cloud privato o on-premise? Il database iperconvergente è la soluzione per le organizzazioni che gestiscono le proprie risorse di database on-premise o tramite cloud privato. Queste tecnologie vengono fornite come DataStax con IBM watsonx.data Premium edition.
Langflow, uno strumento open-source con oltre 100.000 stelle GitHub. Lo strumento consente agli sviluppatori di prototipare, creare e distribuire retrieval-augmented generation e applicazioni AI multi-agente attraverso un'interfaccia intuitiva a uso limitato di codice.
Langflow si integra in modo flessibile con IBM watsonx Orchestrate come middleware per semplificare lo sviluppo di applicazioni AI. Con un'infrastruttura affidabile, strumenti componibili e innovazione open source, IBM e DataStax offrono una solida base per aiutare le aziende a sbloccare insight più approfonditi dai dati non strutturati, il tutto in modo sicuro e su larga scala.
Costruito in Python e progettato per funzionare su modelli, API e database, Langflow aiuta i team a semplificare lo sviluppo di AI generativa riducendo la complessità e supportando un percorso senza attriti dal prototipo alla produzione.
I dati aziendali sono in gran parte non strutturati e sbloccarne il valore è essenziale per scalare l'AI. Insieme, Langflow e Astra DB riducono le difficoltà nello sviluppo dell'AI generativa permettendo più facilmente ai team di accedere, orchestrare e rendere più operativi i dati non strutturati. L'ambiente di progettazione low-code di Langflow semplifica lo sviluppo delle app, mentre Astra DB offre funzionalità avanzate di vettori e grafici di conoscenza con supporto integrato per alta disponibilità, scalabilità lineare e operazioni su dati multimodello. Abbinati a watsonx.data e watsonx Orchestrate, questi strumenti aiutano ad accelerare il time-to-value, offrendo alle aziende un percorso più rapido per la creazione di soluzioni basate sull'AI e fondate sulle loro risorse di dati uniche.
L'open source è il fondamento del portfolio di watsonx.ai e un valore che condividiamo con orgoglio con DataStax, riconosciuta per la sua leadership in Cassandra, Langflow, OpenSearch e altre tecnologie aperte.
Langflow ha ottenuto oltre 100.000 stelle su GitHub, a testimonianza della sua rapida adozione e della capacità di semplificare lo sviluppo di AI generativa su larga scala.
Decine di migliaia di sviluppatori utilizzano Langflow per ridurre la complessità e accelerare ogni fase della pipeline di AI generativa, dall'orchestrazione alla distribuzione.
Astra DB offre prestazioni in tempo reale con latenza quasi zero ed è progettato per la ricerca vettoriale ad alta velocità e i workload AI.
