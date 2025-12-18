I dati aziendali sono in gran parte non strutturati e sbloccarne il valore è essenziale per scalare l'AI. Insieme, Langflow e Astra DB riducono le difficoltà nello sviluppo dell'AI generativa permettendo più facilmente ai team di accedere, orchestrare e rendere più operativi i dati non strutturati. L'ambiente di progettazione low-code di Langflow semplifica lo sviluppo delle app, mentre Astra DB offre funzionalità avanzate di vettori e grafici di conoscenza con supporto integrato per alta disponibilità, scalabilità lineare e operazioni su dati multimodello. Abbinati a watsonx.data e watsonx Orchestrate, questi strumenti aiutano ad accelerare il time-to-value, offrendo alle aziende un percorso più rapido per la creazione di soluzioni basate sull'AI e fondate sulle loro risorse di dati uniche.

L'open source è il fondamento del portfolio di watsonx.ai e un valore che condividiamo con orgoglio con DataStax, riconosciuta per la sua leadership in Cassandra, Langflow, OpenSearch e altre tecnologie aperte.