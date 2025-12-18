DataStax, una società IBM

Come approfondire le funzionalità di watsonx con DataStax per sbloccare dati aziendali e costruire app AI accurate e pronte per l'azienda

Illustrazione delle dashboard dell'interfaccia utente di Astra DB, watsonx.ai e watsonx.data

Gestire i dati per l'AI su larga scala

DataStax sta portando su watsonx funzionalità all'avanguardia (Astra DB, HCD, Langflow), consentendo alle aziende di gestire dati multimodali, non strutturati e in tempo reale per l'AI su larga scala.

Il risultato: un'infrastruttura aperta e pronta per l'AI, che può essere eseguita ovunque (on-premise, ibrida o multi-cloud), semplificando al contempo il modo in cui le aziende gestiscono carichi di lavoro di AI e applicazioni sicuri, governati e di livello produttivo.
Accedi a dati non strutturati pronti per AI

Automatizza l'ingestione, l'arricchimento e il recupero dei dati non strutturati per ridurre l'attrito e accelerare la distribuzione e la scalabilità dei carichi di lavoro AI e delle applicazioni aziendali.
Semplifica l'accesso ai dati e la governance dei dati

Semplifica l'accesso ai dati e la governance con strumenti di livello aziendale, costruiti su infrastrutture affidabili e innovazione open source, integrati perfettamente con watsonx per fornire crittografia, controlli di accesso e orchestrazione dei dati non strutturati.
Implementa ovunque con strumenti flessibili

In combinazione con watsonx, è possibile scalare e distribuire carichi di lavoro AI affidabili su qualsiasi ambiente cloud o on-premise utilizzando strumenti open source e low-code per ottenere la massima velocità e flessibilità per le moderne applicazioni aziendali. 
Riduci la complessità delle operazioni

Riduci il costo totale di proprietà e semplifica le operazioni di AI automatizzando la gestione dei dati non strutturati, contribuendo a ridurre i costi complessivi dei database cloud.

IDC Spotlight: IBM acquisirà DataStax

Si tratta di costruire i dati per l'infrastruttura dell'AI. IBM ha annunciato l'intenzione di acquisire DataStax per integrare il portfolio watsonx  in un momento in cui le organizzazioni cercano di modernizzare la propria architettura dati per affrontare le sfide più grandi dell'AI

Scopri di più

Tecnologie chiave

Schermata dell'interfaccia utente del database Datastax astra
Astra DB e database iperconvergente (HCD)

Astra DB e HCD migliorano il database NoSQL di IBM® watsonx.data con capacità vettoriali, rafforzando le nostre capacità di retrieval-augmented generation e knowledge embedding. Progettate per scalabilità elastica e prestazioni prevedibili, queste soluzioni supportano workload mission-critical con latenza prossima a zero.

Astra DB è un leader Forrester che offre funzionalità di ricerca vettoriale NoSQL su cloud ed è basato su Apache Cassandra®, fornendo la velocità, l'affidabilità e il supporto multimodello necessari per i moderni workload di AI, inclusi dati tabulari, di ricerca e grafici. Ciò consente di effettuare ricerche complesse e sensibili al contesto in diversi formati di dati per le applicazioni di AI generativa.

Stai cercando un cloud privato o on-premise? Il database iperconvergente è la soluzione per le organizzazioni che gestiscono le proprie risorse di database on-premise o tramite cloud privato. Queste tecnologie vengono fornite come DataStax con IBM watsonx.data Premium edition.

 Accedi ad Astra DB Inizia la prova gratuita
Schermata del diagramma langflow di Datastax
Langflow

Langflow, uno strumento open-source con oltre 100.000 stelle GitHub. Lo strumento consente agli sviluppatori di prototipare, creare e distribuire retrieval-augmented generation e applicazioni AI multi-agente attraverso un'interfaccia intuitiva a uso limitato di codice. 

Langflow si integra in modo flessibile con IBM watsonx Orchestrate come middleware per semplificare lo sviluppo di applicazioni AI. Con un'infrastruttura affidabile, strumenti componibili e innovazione open source, IBM e DataStax offrono una solida base per aiutare le aziende a sbloccare insight più approfonditi dai dati non strutturati, il tutto in modo sicuro e su larga scala.

Costruito in Python e progettato per funzionare su modelli, API e database, Langflow aiuta i team a semplificare lo sviluppo di AI generativa riducendo la complessità e supportando un percorso senza attriti dal prototipo alla produzione.

 Scopri di più Inizia a costruire su Langflow

Come acceleriamo il valore insieme

I dati aziendali sono in gran parte non strutturati e sbloccarne il valore è essenziale per scalare l'AI. Insieme, Langflow e Astra DB riducono le difficoltà nello sviluppo dell'AI generativa permettendo più facilmente ai team di accedere, orchestrare e rendere più operativi i dati non strutturati. L'ambiente di progettazione low-code di Langflow semplifica lo sviluppo delle app, mentre Astra DB offre funzionalità avanzate di vettori e grafici di conoscenza con supporto integrato per alta disponibilità, scalabilità lineare e operazioni su dati multimodello. Abbinati a watsonx.data e watsonx Orchestrate, questi strumenti aiutano ad accelerare il time-to-value, offrendo alle aziende un percorso più rapido per la creazione di soluzioni basate sull'AI e fondate sulle loro risorse di dati uniche.

L'open source è il fondamento del portfolio di watsonx.ai e un valore che condividiamo con orgoglio con DataStax, riconosciuta per la sua leadership in Cassandra, Langflow, OpenSearch e altre tecnologie aperte.
Impatto
Sviluppo semplificato dell'AI generativa

Langflow ha ottenuto oltre 100.000 stelle su GitHub, a testimonianza della sua rapida adozione e della capacità di semplificare lo sviluppo di AI generativa su larga scala.
Produttività accelerata degli sviluppatori

Decine di migliaia di sviluppatori utilizzano Langflow per ridurre la complessità e accelerare ogni fase della pipeline di AI generativa, dall'orchestrazione alla distribuzione.
Progettato per la produzione con AI

Astra DB offre prestazioni in tempo reale con latenza quasi zero ed è progettato per la ricerca vettoriale ad alta velocità e i workload AI.

Risorse

Consulta la documentazione per sviluppatori di DataStax e scarica le ultime versioni del software.

Accedi alla documentazione di DataStax
Scopri Langflow, dall'installazione ai tutorial dettagliati e altro ancora.

Accedi alla documentazione di Langflow
Come possiamo aiutarti? Cerca nella nostra knowledge base, invia un ticket e visualizza i tuoi casi.

Contatta il team di assistenza
Vuoi scoprire come iniziare? Scopri i nostri piani tariffari per trovare quello più adatto alle tue esigenze, dal prototipo all'azienda.

Scopri il prezzo
