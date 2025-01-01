Con i servizi IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), le PMI possono fornire e gestire istanze di database pronte all'uso e ad alta disponibilità, consentendo agli sviluppatori e al personale IT di concentrarsi su attività a valore aggiunto e sul software del database, le operazioni dell'infrastruttura, gli aggiornamenti del software del database e il backup. Le PMI che utilizzano IBM Cloud Database possono offrire e gestire istanze di database pronte all'uso e ad alta disponibilità, consentendo a sviluppatori e personale IT di dedicare più tempo ad altre priorità.
IBM Cloud supporta un ampio portfolio di database relazionali e non relazionali (No-SQL), oltre a integrazioni per facilitare la creazione o la migrazione di un'ampia varietà di tipologie di applicazioni in tutti i settori. I database relazionali strutturano i dati in un formato tabellare con uno schema fisso, mentre i database non relazionali utilizzano schemi flessibili, organizzando i dati in modo diverso a seconda del tipo di database. Indipendentemente dal tipo di database non relazionale, tutti puntano a risolvere i problemi di flessibilità e scalabilità intrinseci nei modelli relazionali che non risultano ideali per i formati di dati non strutturati come testo, video e immagini.
I nostri database commerciali e open source supportano qualsiasi tipo di dato che porti su IBM Cloud: dati strutturati, non strutturati, SQL, NoSQL, IoT, blockchain e molto altro.
Gli IBM Cloud Databases consentono agli sviluppatori e all'IT di concentrarsi sullo sviluppo delle applicazioni, mentre IBM implementa le operazioni dell'infrastruttura, gli aggiornamenti del software del database e il backup.
Gli IBM Cloud Databases adottano una filosofia di progettazione hybrid cloud su scala globale per utilizzare al meglio l'elasticità e la flessibilità di IBM Cloud.
Crittografia dei dati in transito tramite Transport Layer Security (TLS) e crittografia a riposo per i dati su disco e i backup tramite l'integrazione con IBM® Key Protect o IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services.
Integrazione completa con i servizi IBM Cloud nelle funzioni di elaborazione, osservabilità e gestione delle identità e degli accessi per un'esperienza di sviluppo completa.
Le applicazioni operative utilizzano i database gestiti per gestire le operazioni quotidiane, catturando e memorizzando i dati in tempo reale sulle operazioni e rendendo più efficace il processo decisionale. Questo approccio è applicabile a diversi settori, tra cui logistica, trasporti, banche ed e-commerce.
Le applicazioni analitiche sezionano e analizzano i dati per informare e guidare il processo decisionale aziendale in tutti i settori basati sui dati. Queste applicazioni sono fondamentali,tra le altre cose, per attività come la determinazione dei prezzi e del packaging nell'e-commerce, la pianificazione e la gestione delle risorse nella produzione, la gestione dei clienti e la business intelligence nell'analisi e le operazioni IoT nella logistica.
IBM Cloud e IBM Garage™ hanno aiutato 2mee ad aumentare la comunicazione umana proiettando immagini olografiche su dispositivi digitali.
Etihad ha implementato un progetto di digitalizzazione ambizioso per creare esperienze di viaggio memorabili per i propri clienti. IBM Public Cloud lo ha reso possibile.
Happiest Minds crea, con IBM Cloud, una soluzione integrata nella sua piattaforma DCM, con kubernetes e soluzioni IBM Cloud Databases, che funziona con una disponibilità del 99,95% e ha portato al rinnovo da parte del 20% dei nuovi clienti e a un aumento del fatturato pari al 25%.
OverBliq, interessata a un'esperienza di app mobile coinvolgente e aggiornata, riesce a sviluppare le app in tempi più rapidi del 50%, con una riduzione dell'80% dei tipici costi interni.
Preoccupata dai formati proprietari e dal vendor lock-in sulla sua piattaforma single-cloud, Booking.com gestisce la migrazione dei suoi workload critici, come le prenotazioni e i report finanziari, ad un provider di cloud open source.
Alla ricerca di un partner con un fornitore di cloud che offrisse un cloud robusto, sicuro e affidabile per ospitare il suo software, CRM.COM ha trovato in IBM Cloud PaaS una piattaforma cloud-native altamente sicura, scalabile e disponibile per supportare elevati volumi di abbonati e l'elaborazione di transazioni online.
Inizia il tuo viaggio verso l'innovazione con il portfolio completo di servizi di database IBM Cloud.