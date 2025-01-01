IBM Cloud Database Services

Sblocca l'innovazione con funzionalità Database-as-a-Service altamente sicure e completamente gestite su IBM Cloud
Le soluzioni IBM Cloud Database sono sinonimo di risultati

Con i servizi IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), le PMI possono fornire e gestire istanze di database pronte all'uso e ad alta disponibilità, consentendo agli sviluppatori e al personale IT di concentrarsi su attività a valore aggiunto e sul software del database, le operazioni dell'infrastruttura, gli aggiornamenti del software del database e il backup. Le PMI che utilizzano IBM Cloud Database possono offrire e gestire istanze di database pronte all'uso e ad alta disponibilità, consentendo a sviluppatori e personale IT di dedicare più tempo ad altre priorità.

IBM Cloud supporta un ampio portfolio di database relazionali e non relazionali (No-SQL), oltre a integrazioni per facilitare la creazione o la migrazione di un'ampia varietà di tipologie di applicazioni in tutti i settori. I database relazionali strutturano i dati in un formato tabellare con uno schema fisso, mentre i database non relazionali utilizzano schemi flessibili, organizzando i dati in modo diverso a seconda del tipo di database. Indipendentemente dal tipo di database non relazionale, tutti puntano a risolvere i problemi di flessibilità e scalabilità intrinseci nei modelli relazionali che non risultano ideali per i formati di dati non strutturati come testo, video e immagini.
Benefici
Portfolio completo di database cloud-native

I nostri database commerciali e open source supportano qualsiasi tipo di dato che porti su IBM Cloud: dati strutturati, non strutturati, SQL, NoSQL, IoT, blockchain e molto altro. 

 

 
Database completamente gestiti

Gli IBM Cloud Databases consentono agli sviluppatori e all'IT di concentrarsi sullo sviluppo delle applicazioni, mentre IBM implementa le operazioni dell'infrastruttura, gli aggiornamenti del software del database e il backup.
Database cloud testati a livello aziendale

Gli IBM Cloud Databases adottano una filosofia di progettazione hybrid cloud su scala globale per utilizzare al meglio l'elasticità e la flessibilità di IBM Cloud.
Sicurezza e conformità pronte all'uso

Crittografia dei dati in transito tramite Transport Layer Security (TLS) e crittografia a riposo per i dati su disco e i backup tramite l'integrazione con IBM® Key Protect o IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services.
IBM Cloud completamente integrato

Integrazione completa con i servizi IBM Cloud nelle funzioni di elaborazione, osservabilità e gestione delle identità e degli accessi per un'esperienza di sviluppo completa.
Soluzioni IBM Cloud Databases for PostgreSQL
Un potente database relazionale a oggetti open source, altamente personalizzabile e a elevata disponibilità con orchestrazione dei backup, point-in-time-recovery (PITR) e replica di lettura.
IBM Cloud Databases for MySQL
Sviluppa applicazioni web mission-critical che offrono prestazioni elevate con scalabilità e sicurezza. MySQL è, di fatto, lo standard per applicazioni e siti web e fa parte dello stack LAMP.
IBM Db2 on Cloud
Un database transazionale di nuova generazione. Affidati a un team operativo dedicato, al PITR e al disaster recovery ad alta disponibilità (HADR) con supporto di regioni multizone e scalabilità indipendente.
Databases for MongoDB
Un archivio NoSQL di documenti JSON con un ricco framework di query e di aggregazione.
Databases for Redis
Il miglior database in memoria per velocità e produttività elevate.
Cloudant
Un database NoSQL di documenti JSON scalabile per applicazioni web, mobile, IoT e serverless, basato su Apache CouchDB.
Database for Elasticsearch
La risposta ideale alle sfide di storage e recupero di grandi volumi di dati basate sulla ricerca è un database vettoriale con ricerca full-text.
Event streams
Piattaforma di streaming di eventi costruita sull'open source Apache Kafka. È disponibile come servizio completamente gestito su IBM Cloud oppure on-premise come parte di Event Automation.
Messages for RabbitMQ
Il broker di messaggistica (middleware) più diffuso e più robusto, implementato nei sistemi distribuiti.
Casi d’uso Applicazioni operative

Le applicazioni operative utilizzano i database gestiti per gestire le operazioni quotidiane, catturando e memorizzando i dati in tempo reale sulle operazioni e rendendo più efficace il processo decisionale. Questo approccio è applicabile a diversi settori, tra cui logistica, trasporti, banche ed e-commerce.

 Applicazioni analitiche

Le applicazioni analitiche sezionano e analizzano i dati per informare e guidare il processo decisionale aziendale in tutti i settori basati sui dati. Queste applicazioni sono fondamentali,tra le altre cose, per attività come la determinazione dei prezzi e del packaging nell'e-commerce, la pianificazione e la gestione delle risorse nella produzione, la gestione dei clienti e la business intelligence nell'analisi e le operazioni IoT nella logistica.

Case study

2mee Ltd.

IBM Cloud e IBM Garage™ hanno aiutato 2mee ad aumentare la comunicazione umana proiettando immagini olografiche su dispositivi digitali.
Etihad Airways

Etihad ha implementato un progetto di digitalizzazione ambizioso per creare esperienze di viaggio memorabili per i propri clienti. IBM Public Cloud lo ha reso possibile.
Happiest Minds

Happiest Minds crea, con IBM Cloud, una soluzione integrata nella sua piattaforma DCM, con kubernetes e soluzioni IBM Cloud Databases, che funziona con una disponibilità del 99,95% e ha portato al rinnovo da parte del 20% dei nuovi clienti e a un aumento del fatturato pari al 25%.
OverBliq

OverBliq, interessata a un'esperienza di app mobile coinvolgente e aggiornata, riesce a sviluppare le app in tempi più rapidi del 50%, con una riduzione dell'80% dei tipici costi interni.
Booking.com

Preoccupata dai formati proprietari e dal vendor lock-in sulla sua piattaforma single-cloud, Booking.com gestisce la migrazione dei suoi workload critici, come le prenotazioni e i report finanziari, ad un provider di cloud open source.
CRM.COM

Alla ricerca di un partner con un fornitore di cloud che offrisse un cloud robusto, sicuro e affidabile per ospitare il suo software, CRM.COM ha trovato in IBM Cloud PaaS una piattaforma cloud-native altamente sicura, scalabile e disponibile per supportare elevati volumi di abbonati e l'elaborazione di transazioni online.
Risorse IBM Cloud Professional Architect
Acquisisci skill in materia di database attraverso i corsi del programma IBM Cloud Professional Architect. Convalida le tue capacità in un curriculum interattivo che ti prepara per la certificazione IBM Cloud.
IBM Cloud Professional Developer
Acquisisci skill in materia di database attraverso i corsi del programma IBM Cloud Professional Developer. Questo curriculum interattivo può aiutare a prepararti per la certificazione di livello professionale.
Guida all'acquisto del database
Leggi una serie di domande pratiche che ogni azienda dovrebbe porsi quando sceglie database open source e proprietari.
Community degli utenti IBM Cloud
Accedi agli esperti dei servizi di database IBM Cloud e incontra altri responsabili IT, architetti di soluzioni, SRE e altri professionisti del settore cloud.
