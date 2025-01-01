Con i servizi IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), le PMI possono fornire e gestire istanze di database pronte all'uso e ad alta disponibilità, consentendo agli sviluppatori e al personale IT di concentrarsi su attività a valore aggiunto e sul software del database, le operazioni dell'infrastruttura, gli aggiornamenti del software del database e il backup. Le PMI che utilizzano IBM Cloud Database possono offrire e gestire istanze di database pronte all'uso e ad alta disponibilità, consentendo a sviluppatori e personale IT di dedicare più tempo ad altre priorità.



IBM Cloud supporta un ampio portfolio di database relazionali e non relazionali (No-SQL), oltre a integrazioni per facilitare la creazione o la migrazione di un'ampia varietà di tipologie di applicazioni in tutti i settori. I database relazionali strutturano i dati in un formato tabellare con uno schema fisso, mentre i database non relazionali utilizzano schemi flessibili, organizzando i dati in modo diverso a seconda del tipo di database. Indipendentemente dal tipo di database non relazionale, tutti puntano a risolvere i problemi di flessibilità e scalabilità intrinseci nei modelli relazionali che non risultano ideali per i formati di dati non strutturati come testo, video e immagini.