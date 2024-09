Happiest Minds (link esterno a ibm.com) facilita la trasformazione digitale per aziende e fornitori di tecnologia grazie a esperienze cliente senza interruzioni, una maggiore efficienza aziendale e informazioni fruibili. Applicando tecnologie rivoluzionarie come l'AI, la blockchain, il cloud e altro, l'azienda offre Digital Engineering Services (PDES), Generative AI Business Services (GBS) e Infrastructure Management & Security Services (IMSS) in vari settori industriali. Happiest Minds ha sede a Bangalore, in India, con attività negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Australia e in Medio Oriente.