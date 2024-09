Come per lo sviluppo dell'app mobile Wenngarn, Sisyfos ha scelto IBM Cloud come ambiente di hosting per la sua nuova piattaforma OVERBLIQ. Creando e implementando l'infrastruttura su IBM Cloud, Sisyfos può offrire ai propri clienti una piattaforma simile a Wordpress su cui creare app mobili ricche di contenuti. I clienti possono dedicarsi allo sviluppo e la gestione dei contenuti, mentre Sisyfos offre supporto e hosting Solution-as-a-Service (SaaS).

"Avevamo utilizzato IBM Cloud per altri progetti", afferma Jimmy Eriksson, Chief Executive Officer di Sisyfos. "Era la piattaforma meno costosa su cui costruire e aveva tutte le funzioni di cui avevamo bisogno per creare una piattaforma per app mobili."

Robin Eriksson concorda: "Era perfettamente adatta alle nostre esigenze. Tutto è stato confezionato in modo estremamente accurato per ospitare la nostra soluzione."

Sisyfos utilizza IBM Cloud Kubernetes Service e diverse offerte di servizi gestiti IBM Cloud, fra cui IBM Certificate Manager, IBM Cloud Command Line Interface, IBM Cloud File Storage, IBM Cloud Log Analysis, IBM Cloud Monitoring with Sysdig e IBM Cloud Object Storage. La piattaforma include anche database critici come IBM Cloud Databases for PostgreSQL e IBM Cloud Databases for Redis.

"Quando parliamo con gli sviluppatori, ciò che apprezzano davvero è la facilità di implementazione su Kubernetes", continua Robin Eriksson. "Se avessimo dovuto cercare altre soluzioni, avremmo avuto bisogno di un'offerta Infrastructure-as-a-Service, avremmo dovuto ospitare le nostre virtual machines e implementare Kubernetes da soli, e avremmo dovuto farlo solo per arrivare dove IBM Cloud ci ha portato fin dal giorno uno".

Robin Eriksson sottolinea inoltre la flessibilità e la velocità del servizio IBM Cloud Object Storage. "Abbiamo molti contenuti di immagine, che devono essere disponibili in vari formati", afferma. "Non è tanto lo storage ad essere un problema; quel che serve è un accesso davvero diretto, perché non richiediamo più le immagini da un archivio. Dobbiamo eliminare tutta la latenza e memorizzare quanto più possibile nella cache, di modo che, quando l'utente richiama l'immagine di una barca, veda subito una barca."

Lo spettacolo (nautico) deve continuare

Offrire una soluzione di sviluppo conveniente che consentisse ai clienti di lanciare rapidamente app mobili interattive e basate sui contenuti è stata una scelta che ha ripagato durante la pandemia da COVID-19. Uno di questi clienti, Stockholmsmässan, il più grande organizzatore di eventi in Svezia, si è rivolto a Sisyfos per trasformare la sua convention annuale di barche in una realtà digitale.

Nel 2020, la pandemia ha colpito proprio durante la fiera Allt för Sjön (Tutto sulle barche), che si tiene ogni anno all'inizio di marzo e segna l'inizio della stagione nautica, attirando oltre 70.000 visitatori e 400 espositori. Per la fiera del 2021, Stockholmsmässan aveva bisogno di creare un'applicazione mobile digitale per Allt för Sjön che riunisse visitatori ed espositori interamente online.

Come azienda che si concentra sulle convention dal vivo, Stockholmsmässan aveva bisogno di un professionista del digitale per rendere una convention online un successo. "Non siamo strutturati per fare nulla in questo campo perché non disponiamo di sviluppatori di app né supporto interno", afferma Tommy Bryngelsson, Digital Manager di Stockholmsmässan. "Ed è mia ferma convinzione che, se esiste qualcuno in grado di occuparsi di sviluppo, non dobbiamo pensarci noi. È decisamente meglio trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze e poi personalizzarla per la tua situazione particolare." Per Stockholmsmässan, questa soluzione è stata la piattaforma OVERBLIQ e il supporto ricevuto da Sisyfos.

Stockholmsmässan ha creato i contenuti per l'app Allt för Sjön e ha invitato i fornitori di barche e natanti ad aggiungere i propri contenuti per raggiungere i visitatori. "Ripensandoci, non è stato facile convincere gli espositori a fornire le proprie informazioni, perché le altre soluzioni digitali che avevamo non erano intuitive", afferma Bryngelsson. "La piattaforma OVERBLIQ, invece è molto facile da usare, molto lineare."

L'interfaccia dell'editor personalizzato di OVERBLIQ non richiede formazione o esperienza specializzata di coding o editing. Sisyfos ha sviluppato la piattaforma per rendere la progettazione il più semplice possibile dal punto di vista dell'utente, pur garantendo il controllo della qualità.

"Se si carica un'immagine delle dimensioni sbagliate, la procedura guidata segnala che l'immagine non è utilizzabile", spiega Bryngelsson. "Altri strumenti potrebbero comunque consentire il caricamento, abbassando però la qualità complessiva della piattaforma."

L'app Allt för Sjön è stata un grande successo per Stockholmsmässan. "Il giorno del lancio è arrivata al quarto posto nell'App Store", racconta Bryngelsson. E il IBM Cloud ci ha supportato senza soluzione di continuità nonostante l'enorme aumento di utenti.