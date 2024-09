L'azienda ha fatto molta strada in questo percorso sin dalla sua fondazione nel 2012. "Abbiamo deciso di esplorare il modo in cui comunichiamo tra di noi digitalmente", afferma James Riley, amministratore delegato (CEO) di 2mee. “La maggior parte delle comunicazioni digitali sono basate su testo. Come persone, siamo progettati per interagire in modo emotivo: io ti strizzo l'occhio o ti sorrido e tu rispondi. Ma tutto ciò viene spazzato via nel mondo digitale."

2mee, che ha sede presso l'Università di York, a York, in Inghilterra, ha potuto attingere alle competenze di un'ampia gamma di discipline, dalle scienze informatiche alla psicologia. "Abbiamo concluso che gli esseri umani sono progettati per comunicare faccia a faccia. E un ottimo modo per farlo è inviare un essere umano come messaggio e fondere quel messaggio con il canale che il cliente sta utilizzando in quel momento", spiega Riley.