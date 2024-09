Dopo aver valutato diverse opzioni cloud, CRM.COM ha scelto IBM.

"Per CRM.COM era fondamentale collaborare con un fornitore cloud che offrisse un cloud solido, sicuro e affidabile per ospitare il nostro software", afferma Frini Pouyiouka, Senior Sales & Marketing Consultant di CRM.COM. " “Ecco perché abbiamo scelto di collaborare con IBM”.

La prima installazione di CRM.COM su IBM Cloud è avvenuta nel 2015. "La transizione è stata semplice e CRM.COM ha usufruito della competenza e del supporto IBM durante il processo", aggiunge Pouyiouka.

La Platform as a Service (PaaS) su IBM Cloud fornisce una piattaforma cloud-native protetta, scalabile e disponibile per la soluzione CRM.COM che supporta elevati volumi di abbonati e l'OLTP (online transaction processing). CRM.COM sfrutta le offerte IBM PaaS, tra cui IBM Cloud Kubernetes Service, una soluzione di orchestrazione dei contenitori completamente gestita utilizzata per configurare un ambiente cluster resiliente che si estende su due centri dati; Cloud Databases on IBM Cloud e strumenti di database correlati come IBM Cloud Monitoring with Sysdig, IBM Cloud Log Analysis e IBM Event Streams.

"Pensavamo di poter contare su IBM Cloud per supportare efficacemente l'ambiente software CRM.COM mission-critical e i requisiti di privacy dei dati dei nostri clienti", afferma la signora Pouyiouka. "IBM fornisce una piattaforma cloud con prestazioni solide, capacità elevata e scalabilità: è ideale per ospitare il software CRM.COM."

La soluzione CRM.COM è ancora disponibile come installazione installata in loco per i clienti che la preferiscono o che si trovano in determinate località con una larghezza di banda ridotta che rende meno preferibili le opzioni basate sul cloud. Tuttavia, l'azienda promuove principalmente la versione basata su cloud delle sue soluzioni di fatturazione, premi e denaro digitale in abbonamento per i vantaggi sopra menzionati offerti dal cloud. Queste soluzioni pay-as-you-go offrono la possibilità di scalare in base alle dimensioni dell'azienda.