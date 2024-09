GEVA sapeva fin dall'inizio che avrebbe lavorato con IBM® Cloud. "Abbiamo una storia molto lunga con IBM, e il loro forte sostegno al settore dei servizi finanziari si è tradotto in un'eccellente reputazione tra i nostri clienti", spiega Matthias Fauth, Service Manager presso GEVA. "Inoltre, la tecnologia IBM Cloud è stata progettata per aiutare aziende come GEVA a soddisfare i numerosi requisiti del nostro settore".

Nel settore dell'elaborazione dei pagamenti, le tempistiche possono essere piuttosto strette. La maggior parte delle banche ha delle finestre temporali molto brevi per l'elaborazione dei pagamenti. Se non si effettua l'operazione in una finestra, si potrebbe dover attendere ore o giorni per la finestra successiva: una situazione che può avere effetti devastanti nel frenetico settore di GEVA.

Ciò significa che l'infrastruttura alla base delle applicazioni di GEVA deve essere estremamente stabile. Essendo uno dei pochi provider di cloud pubblico con numerosi data center in Europa, tra cui Francoforte, Londra e Amsterdam, IBM fornisce a GEVA uno straordinario supporto per il failover.

GEVA ha ulteriormente rafforzato la sicurezza e la stabilità della sua infrastruttura SaaS selezionando IBM Cloud Bare Metal Servers per supportare il suo database Oracle. I server bare metal dislocati in aree geografiche diverse possono essere configurati in modalità sincrona, in modo che se il database si guasta su un server, un altro riprenderà da dove si era interrotto senza perdita di dati.

Un altro componente chiave dell'infrastruttura IBM Cloud di GEVA, IBM Cloud Object Storage, facilita lo storage dei contenuti dei dati per le applicazioni e il backup nelle aree dei data center di GEVA in tutto il mondo. IBM Cloud Object Storage consente inoltre a GEVA di mantenere ridondanti tutti i dati scambiati tra i clienti e il cloud. L'importanza di questa configurazione, progettata per supportare la continuazione affidabile del servizio, non può essere sottovalutata. GEVA è un'azienda mission-critical e qualsiasi perdita di dati equivale a una perdita di tempo e di fatturato.

L'ambiente di GEVA non è limitato al bare metal. Gli IBM Cloud Virtual Servers offrono all'organizzazione un netto vantaggio perché possono essere scalati in base alle esigenze. Questo facilita l'onboarding di nuovi clienti e consente di gestire facilmente i picchi di attività che GEVA registra a fine trimestre e a fine anno, quando l'organizzazione elabora milioni di transazioni all'ora.