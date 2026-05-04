Che cosa si intende per automazione delle pipeline dei dati?

By Judith Aquino , Alexandra Jonker

Definizione di automazione della pipeline di dati

L'automazione delle pipeline di dati è il processo di utilizzo del software per orchestrare e gestire il movimento, la trasformazione e la consegna dei dati con un intervento umano minimo. 

Le pipeline di dati automatizzate aiutano le organizzazioni a progettare, convalidare e monitorare i workflow su larga scala. Semplificano le fasi chiave della gestione dei dati e spesso incorporano funzionalità di monitoraggio, test e governance. Di conseguenza, i dati affidabili fluiscono nell'organizzazione alla velocità del business, supportando sia i team di ingegneria che gli stakeholder che consumano i dati per analisi e decisioni.

L'automazione delle pipeline sta iniziando a evolversi in sistemi agentic AI, supportati dall'AI, con funzionalità di autoadattamento e autoriparazione. Questi approcci possono diagnosticare i problemi e ottimizzare l'esecuzione utilizzando segnali contestuali invece di regole statiche.

Senza queste funzionalità, i pipeline dati tradizionali possono faticare a gestire volumi di dati crescenti, ambienti frammentati e le esigenze dell'analytics in tempo reale e dell'AI. Queste sfide introducono colli di bottiglia operativi, bloccano il movimento dei dati e rendono le pipeline fragili, vulnerabili a rotture man mano che gli schemi cambiano.

In questo contesto, le pipeline di dati automatizzate sono diventate una funzionalità fondamentale per mantenere un flusso di dati efficiente e coerente in tutti gli ambienti aziendali. Si prevede che il mercato globale degli strumenti di pipeline di dati crescerà fino a 35,6 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 18,2% dal 2022 al 2031.1

Perché le pipeline di dati automatizzate sono importanti?

L'automazione della pipeline di dati non si limita a far passare più velocemente i dati attraverso i sistemi. Nell'era dell'AI aziendale e della retrieval-augmented generation (RAG), i moderni pipeline di dati sono un'infrastruttura essenziale per abilitare le organizzazioni basate sui dati. I sistemi di AI dipendono dall'accesso ai dati così come dal contesto affidabile su tali dati—come la discendenza (da dove proviene), la freschezza e la qualità. Senza questa base, le organizzazioni rischiano di distribuire modelli AI che fanno emergere informazioni obsolete e non governate da varie fonti, compromettendo il processo decisionale.

Tuttavia, l'aumento dei volumi di dati e gli ambienti sempre più distribuiti aggiungono complessità. Man mano che le pipeline si estendono tra piattaforme basate su cloud, applicazioni SaaS e fonti di streaming, anche la manutenzione delle pipeline diventa più costosa. Le pipeline dati legacy non sono state progettate per questo livello di scala o velocità.

Le ricerche dimostrano che i team di dati dedicano oltre la metà (53%) del loro tempo di ingegneria alla manutenzione, con conseguenti costi annuali stimati di manutenzione delle pipeline pari a 2,2 milioni di dollari.2 I team addetti ai dati accumulano debiti tecnici attraverso integrazioni una tantum e script personalizzati, utilizzando processi manuali e dispendiosi in termini di tempo per trasformare i dati invece di fornire valore.

Questo onere può limitare l'innovazione, compresa la capacità di mantenere i sistemi AI aggiornati con nuovi dati. Di conseguenza, le iniziative di AI aziendale possono faticare a scalare. L'automazione fa parte della soluzione, ma il suo impatto dipende da come viene applicata. Pipeline riutilizzabili, resilienti e in grado di rilevare e risolvere i problemi con un intervento manuale minimo possono ridurre lo stress operativo per i team.

Approcci emergenti, come le pipeline di dati agentici, mirano a indirizzo ulteriormente queste sfide operative combinando l'automazione assistita dall'AI con l'intelligenza integrata. Queste pipeline incorporano metadati, segnali di observability e decisioni intelligenti per garantire che i dati siano validati, governati e consegnati in modo prevedibile. L'automazione è intrecciata con il controllo.

Questo principio si riflette in un nuovo rapporto dell'IBM Institute for Business Value (IBV), prodotto con Adobe. Il report mostra che le organizzazioni che stanno emergendo stanno combinando l'automazione rapida con la governance embedded, una combinazione che la ricerca collega a un aumento del ROI del marketing del 12% e a un incremento del 38% del valore a vita del cliente.3

Come ha affermato Nisha Kohli, Strategy Principal for l'AI in Customer Experience di IBM e coautrice del rapporto, a IBM Think: "Quando la governance viene integrata direttamente nei workflow, le organizzazioni possono agire più velocemente e con sicurezza." Passando da pipeline ad hoc a soluzioni gestite e riutilizzabili, i team possono scalare le iniziative aziendali a livello di intera organizzazione senza sovraccaricare i team IT e di gestione dati, già di per sé snelli.

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Quali sono i vantaggi dell'automazione della pipeline di dati?

L'automatizzazione dei flussi di dati può aiutare le organizzazioni ad affrontare le sfide nella gestione del volume, della velocità e della varietà di big data che fluiscono attraverso i loro sistemi e l'ecosistema dati più ampio. I vantaggi fondamentali includono:

  • Migliorare l'affidabilità e la qualità dei dati
  • Aumento dell'efficienza ingegneristica
  • Fornitura di dati tempestivi
  • Migliorare la resilienza della pipeline
  • Scalare le operazioni sui dati
  • Rafforzare la governance e la standardizzazione
  • Abilitare AI e analytics avanzate

Migliorare l'affidabilità e la qualità dei dati

Le pipeline di dati automatizzate possono ridurre gli errori umani eseguendo workflow automatici predefiniti. Questo aiuta a fornire un'elaborazione dei dati più accurata, coerente e affidabile in tutto il ciclo di vita della pipeline di dati.

Aumento dell'efficienza ingegneristica

Automatizzando le attività ripetitive e riducendo al minimo i tempi di inattività non pianificati, l'automazione delle condutture riduce al minimo l'intervento manuale. Questo permette ai team dati di concentrarsi su attività di maggior valore, come trasformazioni complesse e ottimizzazione dei modelli.

Fornire dati tempestivi

L'automazione consente ai dati di spostarsi dalla sorgente alla destinazione quasi in tempo reale o secondo un programma prevedibile. Con il supporto per l'elaborazione dati in tempo reale, i dati in streaming possono essere elaborati spesso entro millisecondi dalla loro generazione. Questo processo garantisce che sistemi a valle come dashboard, strumenti di visualizzazione, piattaforme di business intelligence e applicazioni di analytics dei dati vengano aggiornati continuamente.

Migliorare la resilienza della pipeline

Il monitoraggio, la registrazione e gli avvisi integrati aiutano i team a identificare, diagnosticare e risolvere rapidamente i problemi. Queste funzionalità migliorano l'affidabilità e la resilienza delle pipeline riducendo l'impatto dei guasti sui sistemi a valle e sugli esiti aziendali.

Scalare le operazioni sui dati

Le pipeline automatizzate sono progettate per gestire volumi di dati crescenti con uno sforzo aggiuntivo minimo, offrendo una scalabilità che consente alle organizzazioni di espandere le proprie operazioni sui dati senza aumentare proporzionalmente il personale o sovradimensionare le risorse di calcolo.

Rafforzamento della governance e della standardizzazione

L'automazione della pipeline di dati può aiutare le organizzazioni ad applicare formati di dati coerenti, regole di convalida e controlli di accesso. Al contempo, aumenta la visibilità sul data lineage, sulle dipendenze e sulla qualità, riducendo la complessità operativa della gestione e della governance dei dati.

Abilitazione di AI e analytics avanzata

Contribuendo a fornire dati puliti, ben strutturati e costantemente aggiornati, l'automazione delle pipeline consente una base più solida per iniziative avanzate di analisi dei dati, AI e machine learning . Questa base consente ai team di addestrare i modelli in modo più efficiente e di migliorare la loro precisione nel tempo.

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Componenti principali di una pipeline dati automatizzata

Le pipeline dati automatizzate sono costituite da elementi modulari che assorbono, elaborano e consegnano dati dai sistemi sorgente ai workload operativi e di analytics. I componenti chiave includono:

  • Data ingestion
  • Trasformazione dei dati
  • Data storage e staging
  • Orchestrazione ed esecuzione
  • Qualità dei dati e convalida
  • Monitoraggio e observability
  • Gestione dei metadati
  • Governance e sicurezza

Data ingestion

In una pipeline di dati automatizzata, i processi di ingestion sono configurati per estrarre i dati e quindi attivati automaticamente in base a pianificazioni, eventi o modifiche rilevate nei sistemi di origine. I connettori predefiniti e i modelli di acquisizione dei dati di modifica (CDC) aiutano a ridurre il carico sui sistemi di origine e a scalare in modo più efficace rispetto agli aggiornamenti completi.

L'automazione rende l'ingestione ripetibile e resiliente in base alla progettazione. I lavori sono ripetibili e auto-recuperabili, supportando riprove automatiche, riavvii basati su checkpoint e replay dei dati senza introdurre duplicati o incongruenze. Questo approccio consente all'ingestione di operare in modo affidabile su larga scala, adattandosi a nuove fonti di dati e ai cambiamenti nei bisogni dei dati, senza una continua riingegneria.

Trasformazione dei dati

Le trasformazioni di pipeline gestiscono compiti come la pulizia dei dati, l'arricchimento, la deduplicazione e la standardizzazione per elaborare i dati in modo coerente e ripetibile. Queste trasformazioni vengono spesso implementate utilizzando SQL , Python o interfacce low-code e no-code.

Controlli automatizzati della qualità dei dati, inclusi la validazione dello schema e l'applicazione dell'intervallo di valori, sono integrati nelle fasi di trasformazione per evitare che dati non validi si propaghino verso sistemi a valle, applicazioni di analytics e algoritmi.

Storage e staging dei dati

Nelle pipeline di dati automatizzate, lo storage e le aree di staging vengono forniti e gestiti in modo programmatico all'interno di data lake o data warehouse. Quando i dati vengono ingeriti, i processi automatizzati sbarcano i set di dati grezzi o poco elaborati in zone di staging designate, catturando i metadati, i timestamp di caricamento e le informazioni sul percorso. Questa fase di staging automatizzata supporta la tracciabilità, la rielaborazione controllata e il ripristino in caso di modifiche alla logica di trasformazione a valle o alle business rules.

Molte implementazioni separano i set di dati in livelli, spesso definiti bronzo, argento e oro, per distinguere i dati non elaborati dagli output puliti e curati.4 Il passaggio tra i livelli avviene automaticamente in base al completamento con successo delle trasformazioni e dei controlli di qualità, consentendo ai dati grezzi e a quelli resi accurati di rimanere sincronizzati senza necessità di intervento manuale.

Orchestrazione ed esecuzione

L'esecuzione della pipeline è coordinata tramite strumenti di orchestrazione del workflow che gestiscono automaticamente le dipendenze dei task, l'ordine di esecuzione, le riprove e la gestione degli errori tra i componenti della pipeline. Orchestratori come Apache Airflow utilizzano schedari per creare esecuzioni di workflow, ma i compiti all'interno di tali esecuzioni vengono eseguiti in base a condizioni come lo stato di dipendenza, le regole di trigger e i vincoli operativi, consentendo pipeline più robuste e osservabili. 

Le pipeline sono tipicamente definite come grafi aciclici diretti (DAG), che rendono espliciti l'ordine di esecuzione e permettono di rilevare, tracciare e recuperare i guasti in modo strutturato. Questa struttura supporta il recupero e la riesecuzione automatizzati senza dover rieseguire l'intera pipeline.

Qualità e convalida dei dati

Le pipeline dati automatizzate tipicamente incorporano direttamente i controlli di qualità nell'esecuzione della pipeline invece di trattare la validazione come un processo a valle o manuale. Regole come la conformità dello schema, l'integrità referenziale, le soglie di aggiornamento e il rilevamento statistico delle anomalie vengono valutate automaticamente man mano che i dati si spostano attraverso la pipeline.

I record o i lotti che violano le aspettative possono essere messi in quarantena, corretti tramite logica predefinita o instradati verso workflow di gestione delle eccezioni senza fermare l'intera pipeline. Le pipeline più avanzate adattano questi controlli nel tempo, apprendendo le distribuzioni normali dei dati, i modelli di errore storici e i requisiti di utilizzo a valle. Quando vengono rilevate deviazioni, la pipeline può raccomandare aggiornamenti delle regole o riprocessare selettivamente i segmenti di dati interessati.

Monitoraggio e observability

Le pipeline automatizzate sono strumentate per monitorare lo stato di salute del sistema, la freschezza dei dati, le anomalie di volume, le modifiche dello schema e lo stato delle esecuzioni della pipeline. I meccanismi di allerta notificano i team quando si verificano guasti o problemi di qualità dei dati, così da risolvere rapidamente i problemi. L'observability completa di solito copre sia metriche a livello di sistema sia segnali a livello dati, consentendo una risoluzione dei problemi end-to-end lungo tutta la pipeline.

Gestione dei metadati

Mentre il monitoraggio osserva ciò che sta accadendo, la gestione dei metadati risponde a domande come: che cosa sono questi dati, da dove vengono e come sono stati prodotti? Sono stati predisposti meccanismi per acquisire il contesto tecnico, operativo e commerciale man mano che i dati fluiscono attraverso la pipeline. Questo include tipi di dati, lineage, logica di trasformazione, proprietà, metriche di esecuzione e modelli di utilizzo. I metadati vengono raccolti automaticamente al momento dell'ingestione e della trasformazione e archiviati in cataloghi centralizzati, rendendo i set di dati scopribili e verificabili senza documentazione manuale.

Oltre al tracciamento passivo, le pipeline moderne utilizzano i metadati per guidare le decisioni di esecuzione. I metadati di lineage e dipendenza consentono il riprocessamento selettivo quando avvengono cambiamenti a monte, mentre i metadati di utilizzo e freschezza possono influenzare la prioritizzazione, l'allocazione delle risorse o il comportamento di avviso. Utilizzando i metadati come input attivo anziché come record statico, le pipeline diventano più capaci di ragionare sul proprio stato e di adattare il comportamento alle mutevoli condizioni.

Governance e sicurezza

I controlli di governance e sicurezza sono integrati in pipeline automatizzati tramite meccanismi guidati da policy che fanno rispettare di default i requisiti di accesso, conformità e protezione dei dati. I controlli di accesso basati su ruoli e attributi, la crittografia, il mascheramento e le politiche di conservazione vengono applicati automaticamente mentre i dati vengono ingeriti e trasformati.

Man mano che le pipeline crescono in scala e complessità, i meccanismi di governance operano sempre più in modo dinamico. Le politiche possono adattarsi in base alla sensibilità dei dati, alla discendenza, ai modelli d'uso o al contesto normativo, con pipeline che limitano automaticamente l'accesso, escalino le approvazioni o modificano i percorsi di elaborazione quando le soglie di rischio sono superate. Questo approccio integrato e adattivo alla governance riduce la supervisione manuale mantenendo al contempo conformità, sicurezza e responsabilità durante tutto il ciclo di vita dei dati.

Considerazioni per l'implementazione di pipeline dati automatizzate

Quando le organizzazioni investono in pipeline dati automatizzati, l'implementazione tecnica è solo una parte della sfida. Le scelte fatte durante la progettazione e la distribuzione influenzano anche se le pipeline consegnino dati affidabili e rilevanti per il business nel tempo, soprattutto quando i team lavorano su sistemi frammentati e silos organizzativi.

I passaggi chiave che le organizzazioni compiono nella progettazione e distribuzione di pipeline dati automatizzati includono: 

  • Stabilire obiettivi aziendali chiari
  • Creare un inventario e comprendere le fonti di dati
  • Selezionare un'architettura di pipeline appropriata
  • Abilitare scalabilità e stabilità
  • Testare, perfezionare e ottimizzare le pipeline
Stabilire obiettivi aziendali chiari

Chiarire gli obiettivi aziendali e i requisiti dei dati può ancorare la pipeline a risultati misurabili. Senza una chiara comprensione di quali decisioni, analisi o applicazioni i dati devono supportare, le pipeline rischiano di fornire dati tecnicamente corretti ma operativamente irrilevanti. Ad esempio, definire esplicitamente le aspettative su freschezza, latenza e qualità dei dati può stabilire uno standard condiviso per il successo.
Creare un inventario e comprendere le fonti di dati

Stabilire un inventario delle fonti di dati è importante per capire cosa sia realisticamente realizzabile e quanto sarà complessa l'integrazione dei dati. I sistemi di sorgenti differiscono molto per struttura, modelli di aggiornamento e vincoli operativi, tutti fattori che influenzano la progettazione, l'affidabilità e il costo delle condutture.

Documentando da dove provengono i dati, con quale frequenza cambiano e come possono essere accessibili, le organizzazioni possono ridurre le sorprese durante l'implementazione e il funzionamento. Inoltre, valutare in anticipo vincoli come la volatilità dello schema, i limiti API e l'impatto sull'estrazione aiuta a evitare interruzioni e instabilità a valle.
Selezionare un'architettura di pipeline appropriata

L'architettura delle pipeline aiuta a determinare quanto bene l'automazione possa scalare man mano che i volumi dati crescono e le aspettative del business cambiano. Scelte come gli approcci tradizionali ETL (estrazione, trasformazione, caricamento) rispetto a ELT (estrazione, caricamento, trasformazione) influenzano prestazioni, latenza, efficienza dei costi e quanto facilmente nuovi casi d'uso possano essere supportati senza riprogettare l'intera pipeline.

Selezionare la giusta combinazione di pattern ETL o ELT insieme a pattern batch, streaming o ibridi è importante per allineare la progettazione tecnica all'urgenza aziendale. Ad esempio, separare le pipeline analitiche basate su ELT dall'ingestione streaming, guidata dagli eventi, permette a ciascuna di evolversi in modo indipendente, così che i workload operativi non compromettano l'affidabilità analitica e viceversa.
Abilitare scalabilità e stabilità

Solide pratiche di deployment e controllo delle versioni sono fondamentali per mantenere la fiducia man mano che le pipeline cambiano nel tempo. Le pipeline automatizzate sono sistemi fluidi e, senza una gestione del cambiamento, i miglioramenti possono involontariamente introdurre regressione, incongruenze o interruzioni. Per i data engineer, le pipeline di integrazione continua e consegna continua (CI/CD) (processi automatizzati per testare e rilasciare modifiche) rendono più facile tracciare gli aggiornamenti e annullarli rapidamente se qualcosa va storto.
Testare, perfezionare e ottimizzare le pipeline

Le pipeline dati automatizzate sono generalmente valutate sotto volumi dati realistici e condizioni di guasto per convalidare le prestazioni e l'affidabilità. Nel corso del tempo, i team esaminano le metriche relative a costi, prestazioni e qualità dei dati e modificano la logica della pipeline in base all'evoluzione dei requisiti.

Piuttosto che rimanere statici, le pipeline automatizzate sono sempre più trattate come sistemi in evoluzione che migliorano attraverso un perfezionamento continuo, evitando però i lunghi cicli di manutenzione comuni negli approcci tradizionali.

Autori

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Note a piè di pagina

1 “Data Pipeline Tools Market (2021-2031),” Allied Market Research, gennaio 2023
2 “The enterprise data infrastructure benchmark report 2026,” Fivetran & Redpoint Insights, 26 marzo 2026
3 “Own the agentic commerce experience,” IBM Institute for Business Value, aprile 2026
4Bronze, Silver, and Gold Data Layers,” Martechipedia