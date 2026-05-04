L'automazione della pipeline di dati non si limita a far passare più velocemente i dati attraverso i sistemi. Nell'era dell'AI aziendale e della retrieval-augmented generation (RAG), i moderni pipeline di dati sono un'infrastruttura essenziale per abilitare le organizzazioni basate sui dati. I sistemi di AI dipendono dall'accesso ai dati così come dal contesto affidabile su tali dati—come la discendenza (da dove proviene), la freschezza e la qualità. Senza questa base, le organizzazioni rischiano di distribuire modelli AI che fanno emergere informazioni obsolete e non governate da varie fonti, compromettendo il processo decisionale.
Tuttavia, l'aumento dei volumi di dati e gli ambienti sempre più distribuiti aggiungono complessità. Man mano che le pipeline si estendono tra piattaforme basate su cloud, applicazioni SaaS e fonti di streaming, anche la manutenzione delle pipeline diventa più costosa. Le pipeline dati legacy non sono state progettate per questo livello di scala o velocità.
Le ricerche dimostrano che i team di dati dedicano oltre la metà (53%) del loro tempo di ingegneria alla manutenzione, con conseguenti costi annuali stimati di manutenzione delle pipeline pari a 2,2 milioni di dollari.2 I team addetti ai dati accumulano debiti tecnici attraverso integrazioni una tantum e script personalizzati, utilizzando processi manuali e dispendiosi in termini di tempo per trasformare i dati invece di fornire valore.
Questo onere può limitare l'innovazione, compresa la capacità di mantenere i sistemi AI aggiornati con nuovi dati. Di conseguenza, le iniziative di AI aziendale possono faticare a scalare. L'automazione fa parte della soluzione, ma il suo impatto dipende da come viene applicata. Pipeline riutilizzabili, resilienti e in grado di rilevare e risolvere i problemi con un intervento manuale minimo possono ridurre lo stress operativo per i team.
Approcci emergenti, come le pipeline di dati agentici, mirano a indirizzo ulteriormente queste sfide operative combinando l'automazione assistita dall'AI con l'intelligenza integrata. Queste pipeline incorporano metadati, segnali di observability e decisioni intelligenti per garantire che i dati siano validati, governati e consegnati in modo prevedibile. L'automazione è intrecciata con il controllo.
Questo principio si riflette in un nuovo rapporto dell'IBM Institute for Business Value (IBV), prodotto con Adobe. Il report mostra che le organizzazioni che stanno emergendo stanno combinando l'automazione rapida con la governance embedded, una combinazione che la ricerca collega a un aumento del ROI del marketing del 12% e a un incremento del 38% del valore a vita del cliente.3
Come ha affermato Nisha Kohli, Strategy Principal for l'AI in Customer Experience di IBM e coautrice del rapporto, a IBM Think: "Quando la governance viene integrata direttamente nei workflow, le organizzazioni possono agire più velocemente e con sicurezza." Passando da pipeline ad hoc a soluzioni gestite e riutilizzabili, i team possono scalare le iniziative aziendali a livello di intera organizzazione senza sovraccaricare i team IT e di gestione dati, già di per sé snelli.