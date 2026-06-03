Cos'è OpenSearch?

OpenSearch è un motore di ricerca e analytics open source utilizzato per indicizzare, interrogare e analizzare dati provenienti da una vasta gamma di fonti di dati.
Basato su Apache Lucene e originariamente derivato da Elasticsearch, un altro motore di ricerca e analytics, OpenSearch offre un'architettura scalabile e distribuita per casi d'uso di ricerca in tempo reale, observability, log analytics e security analytics.
OpenSearch include OpenSearch Dashboards per la visualizzazione dei dati e il monitoraggio delle applicazioni. Offre inoltre un ampio ecosistema di plugin, application programming interfaces (API) e client che supportano workflow di analytics in ambienti dati moderni.
Poiché è sviluppato come progetto open source con una roadmap basata su community, le organizzazioni possono utilizzare OpenSearch senza restrizioni di licenza o blocco da fornitore. La sua compatibilità con le versioni precedenti di Elasticsearch, insieme al suo framework di plugin estensionali, permette ai team di adottare OpenSearch come un motore di analytics flessibile per workload operativi, pipeline di machine learning e applicazioni di ricerca.
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Le organizzazioni odierne generano volumi considerevoli di dati che possono rivelarsi preziosissimi, ma solo se indicizzati, ricercabili e disponibili in tempo reale. OpenSearch offre questa funzionalità attraverso un'architettura di ricerca open source progettata per garantire scalabilità, efficienza dei costi e interoperabilità.
In pratica, OpenSearch offre:
Le aziende ottengono piena visibilità del codice e della roadmap di OpenSearch, permettendo loro di personalizzare la piattaforma per soddisfare i requisiti interni.
OpenSearch mantiene la compatibilità della sintassi API e delle query con Elasticsearch open source, il che significa che le organizzazioni possono adottare o modernizzare i workload senza riscritture estese.
La sua architettura cluster supporta un'alta disponibilità tramite nodi, repliche e shard, consentendo una ricerca a bassa latenza su grandi set di dati (per maggiori dettagli, vedi Come funziona OpenSearch).
OpenSearch può inserire log, metriche e tracce su larga scala, alimentando le dashboard utilizzate per la risoluzione dei problemi e l'analisi.
Con l'autenticazione e il controllo degli accessi integrati, i team possono applicare funzionalità di ricerca a tutti i workload di sicurezza.
Come software open source, OpenSearch può essere distribuito on-premise, tra provider di cloud o tramite offerte di servizi gestiti.
OpenSearch è nato come risposta della community alle modifiche alle licenze di Elasticsearch e Kibana, un popolare strumento di visualizzazione dati. Le versioni precedenti di Elasticsearch furono rilasciate sotto licenza Apache 2.0, ma le versioni successive adottarono la Server Side Public License (SSPL) e la Elastic License. Queste licenze limitavano il riutilizzo del software open source, rappresentando una sfida per le organizzazioni che si affidavano a software di ricerca liberamente implementabili e ridistribuibili.
Per preservare un ecosistema di ricerca aperto, Amazon Web Services (AWS) ha separato (ovvero ha creato una copia indipendente) le ultime versioni Apache 2.0 di Elasticsearch e Kibana, creando il progetto OpenSearch. Il progetto ha introdotto nuove caratteristiche e miglioramenti sotto un modello di governance aperta, e ha ampliato la compatibilità con le API Elasticsearch e le librerie client per semplificare la migrazione.
Da allora, il progetto OpenSearch si è evoluto in modo indipendente. Questo prodotto offre le seguenti caratteristiche: una roadmap guidata dalla community, contributi da più fornitori e un ecosistema in crescita di plugin ospitati su GitHub. Mentre rimane compatibile con molti modelli di Elasticsearch, OpenSearch ha ampliato il suo set di caratteristiche con plugin per la ricerca vettoriale, il rilevamento delle anomalie e gli strumenti avanzati di observability.
Sebbene entrambi i progetti condividano un'origine comune, i loro percorsi si sono separati. Elasticsearch continua sotto SSPL ed Elastic License con una strategia proprietaria di sviluppo delle caratteristiche. OpenSearch, al contrario, rimane con licenza Apache 2.0, dando priorità all'apertura, all'estensione e alla visibilità operativa. Di conseguenza, le organizzazioni che scelgono tra le due valutano ora non solo le caratteristiche, ma anche i modelli di governance, i termini di licenza e la direzione a lungo termine dell'ecosistema.
La compatibilità continua a essere un importante ponte tra i progetti: OpenSearch supporta ancora molte API Elasticsearch, query pattern e librerie client di versioni precedenti, aiutando i team a migrare con un refactoring minimo. Inoltre, conserva strutture di repository e formati di indice simili, mantenendo la familiarità per gli utenti che passano da Elasticsearch.
OpenSearch è basato su un'architettura distribuita progettata per scalabilità e prestazioni in tempo reale. I suoi componenti principali includono cluster, nodi, indici, shard e documenti: tutti lavorano insieme per memorizzare e recuperare dati in modo efficiente.
I nodi sono server o istanze containerizzate che eseguono operazioni di indicizzazione, query e storage. I tipi di nodi più comuni includono:
Un cluster è una raccolta di uno o più nodi che lavorano insieme per gestire i dati ed eseguire query. I cluster forniscono ridondanza e bilanciamento del carico in modo che i guasti dei nodi non influenzino le prestazioni complessive. Ogni cluster mantiene metadati su indici, shard e informazioni di instradamento.
Un indice è un namespace logico simile a una tabella di un database relazionale. Contiene mappature che definiscono la struttura dei documenti JSON e riferimenti agli shard che memorizzano tali documenti. Il termine "indice" viene utilizzato anche come verbo per descrivere l'atto di popolare un indice con dati.
I documenti sono oggetti JSON che rappresentano singoli record. In parole semplici, si tratta dei dati che vengono memorizzati e ricercati. Quando sono indicizzati, i campi all'interno di ogni documento vengono analizzati, tokenizzati e memorizzati in indici invertiti.
Gli shard sono le unità di storage fondamentali di OpenSearch, dove risiedono i documenti. Ogni indice è costituito da shard primari e da shard replica opzionali.
Poiché ogni shard è un'istanza Lucene autonoma (una libreria autonoma per motori di ricerca), OpenSearch distribuisce gli shard tra i nodi per parallelizzare le operazioni di ricerca e scalare le prestazioni.
Quindi, come si concilia tutto questo? Quando un documento viene indicizzato, OpenSearch ne analizza il contenuto e applica analizzatori di testo e tokenizzatori. Dopo l'elaborazione, scrive i termini nello shard appropriato.
L'indicizzazione è gestita dai nodi di dati e può essere distribuita nel cluster per garantire velocità e affidabilità. Le query vengono quindi inviate a un nodo, che identifica gli shard contenenti dati rilevanti, invia la query a quegli shard e aggrega i risultati.
Immaginala come la cucina di un ristorante con diverse postazioni. L'indicizzazione è come preparare gli ingredienti e inviarli alla stazione giusta in modo che siano pronti all'arrivo dell'ordine. Quando arriva una richiesta, il nodo coordinante agisce come un acceleratore, che segnala ciò che serve, raccoglie il contributo di ogni stazione e consegna un piatto finito.
OpenSearch include caratteristiche integrate per ricerca, analytics e observability. I plugin e le estensioni espandono le funzionalità, consentendo ai team di personalizzare la piattaforma per workload specializzati.
Sebbene non esaustivi, queste estensioni popolari permettono analytics avanzate, machine learning (ML) e scenari di observability:
Le organizzazioni che preferiscono un'esperienza gestita possono anche utilizzare Amazon OpenSearch Service, che automatizza la scalabilità, i backup, la sostituzione dei nodi e la manutenzione dei cluster OpenSearch su AWS.
OpenSearch Dashboards è l'interfaccia di visualizzazione e analytics per OpenSearch. Offre un ambiente interattivo per esplorare i dati indicizzati, creare visualizzazioni e realizzare dashboard operative utilizzabili nei workflow di observability, analytics e applicazione monitoring. Ad esempio, i team possono utilizzare Dashboards per visualizzare le tendenze delle metriche e indagare anomalie quasi in tempo reale.
OpenSearch Dashboards supporta la creazione di grafici, tabelle, mappe, notebook e pannelli personalizzati. Comprende anche caratteristiche pensate per semplificare l'analisi. I notebook permettono agli utenti di combinare visualizzazioni e testo in un'unico ambiente, mentre i pannelli operativi organizzano visualizzazioni di observability create con Piped Processing Language in un'unica schermata.
Poiché OpenSearch Dashboards condivide un'eredità di interfaccia utente (UI) con Kibana, molti team di dati trovano il workflow familiare. Tuttavia, è sviluppato secondo una propria roadmap e include funzionalità che riflettono il più ampio set di caratteristiche di OpenSearch.
OpenSearch supporta un'ampia gamma di casi d'uso in tutti i settori, tra cui:
I team indicizzano i log di applicazioni, infrastrutture e cloud service per analizzare problemi di prestazioni e risolvere problemi di interruzioni. OpenSearch supporta l'acquisizione ad alto volume e real-time analytics, il che lo rende adatto a sistemi di produzione distribuiti, come un sito di e-commerce multinazionale.
Con il supporto per metriche, log e tracce, OpenSearch fornisce una piattaforma di observability integrata. Trace Analytics visualizza le interazioni dei servizi, mentre l'analytics delle applicazioni correla la telemetria per comprendere il comportamento del sistema e individuare la latenza o i guasti. Dashboards e le query PPL permettono ai team di indagare rapidamente sui problemi e creare viste operative riutilizzabili.
Gli algoritmi di rilevamento anomalie e ML Commons di OpenSearch permettono alle organizzazioni di applicare tecniche di ricerca e analytics in tutte le operazioni di sicurezza. I team lo utilizzano per rilevare modelli insoliti nei log di autenticazione o nel comportamento delle applicazioni, nonché per attivare notifiche quando vengono soddisfatte condizioni o soglie.
Le organizzazioni utilizzano OpenSearch come motore di ricerca alla base di siti web, cataloghi di prodotti e sistemi di contenuti aziendali. La ricerca full-text, il completamento automatico, la corrispondenza delle frasi e la ricerca vettoriale supportano una serie di casi d'uso relativi all'esperienza utente e alle raccomandazioni.
OpenSearch Dashboards fornisce visualizzazioni interattive, report e notebook che aiutano i team a esplorare i dati, monitorare le tendenze, tenere traccia dei KPI e condividere insight con gli stakeholder.
Con ML Commons, i team possono eseguire operazioni guidate da modelli all'interno di OpenSearch, come cluster, classificazione e previsione. Queste funzionalità supportano casi d'uso come il rilevamento delle frodi, la previsione della domanda, la segmentazione dei clienti e l'arricchimento delle pipeline di dati a valle.
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