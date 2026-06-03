Cos'è OpenSearch?

OpenSearch è nato come risposta della community alle modifiche alle licenze di Elasticsearch e Kibana, un popolare strumento di visualizzazione dati. Le versioni precedenti di Elasticsearch furono rilasciate sotto licenza Apache 2.0, ma le versioni successive adottarono la Server Side Public License (SSPL) e la Elastic License. Queste licenze limitavano il riutilizzo del software open source, rappresentando una sfida per le organizzazioni che si affidavano a software di ricerca liberamente implementabili e ridistribuibili.

Per preservare un ecosistema di ricerca aperto, Amazon Web Services (AWS) ha separato (ovvero ha creato una copia indipendente) le ultime versioni Apache 2.0 di Elasticsearch e Kibana, creando il progetto OpenSearch. Il progetto ha introdotto nuove caratteristiche e miglioramenti sotto un modello di governance aperta, e ha ampliato la compatibilità con le API Elasticsearch e le librerie client per semplificare la migrazione.

Da allora, il progetto OpenSearch si è evoluto in modo indipendente. Questo prodotto offre le seguenti caratteristiche: una roadmap guidata dalla community, contributi da più fornitori e un ecosistema in crescita di plugin ospitati su GitHub. Mentre rimane compatibile con molti modelli di Elasticsearch, OpenSearch ha ampliato il suo set di caratteristiche con plugin per la ricerca vettoriale, il rilevamento delle anomalie e gli strumenti avanzati di observability.