CrushBank ha intrapreso un viaggio di trasformazione collaborando con IBM ed è stata uno dei primi partner dell'ecosistema IBM Watson. "Una volta apprese le funzionalità di IBM watsonx.ai, lo studio di livello aziendale di IBM, abbiamo capito che sarebbe stato perfetto per la soluzione che stavamo creando", ha dichiarato David Tan, Chief Technology Officer e co-fondatore di CrushBank. “Necessitavamo di una piattaforma davvero potente che potesse aiutarci a combinare tutte queste informazioni, compilarle e presentarle agli utenti finali. Riconoscendo il potenziale di questa tecnologia, CrushBank si è impegnata a innovare integrando le più recenti soluzioni AI del portfolio IBM watsonx nella sua soluzione CrushBank Neuro, incorporando funzionalità avanzate di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Con questo potenziamento, l'offerta di CrushBank avrebbe potuto fornire risposte concise, correlare le informazioni di più documenti e accelerare la risoluzione dei problemi per i team dell'help desk.

CrushBank Neuro aiuta le aziende ad accedere rapidamente alle informazioni di cui necessitano e in modo personalizzato per le esigenze di ogni funzione aziendale. La soluzione utilizza le funzionalità di ricerca conversazionale dell'AI per semplificare il processo di recupero delle informazioni da vari sistemi di dati aziendali, documenti dei clienti e registri dipartimentali. Indipendentemente dal fatto che un'organizzazione stia cercando il contatto principale presso l'azienda del cliente, il numero di contratti di vendita in scadenza o l'ultima policy sulle ferie, CrushBank Neuro può fornire le risposte necessarie utilizzando fonti di dati interne. I dipendenti possono accedere a Neuro anche tramite Microsoft Teams e Slack.

L'introduzione di CrushBank Neuro ha semplificato i workflow dell'help desk. Al momento della selezione del biglietto, l'applicazione restituisce le informazioni più pertinenti dalle risorse disponibili, organizzate in un formato intuitivo per una rapida consultazione. Inoltre, CrushBank Neuro semplifica il recupero delle informazioni da sistemi di dati eterogenei, documenti e registri aziendali. Il portfolio basato su AI di CrushBank consente ai dipendenti di lavorare in modo più efficiente, migliorando la loro efficacia e le prestazioni complessive. Utilizzando la potenza delle tecnologie avanzate di IBM, CrushBank continua a rivoluzionare il modo in cui gli MSP e i loro clienti interagiscono e utilizzano i loro dati, promuovendo un approccio più agile, reattivo e intelligente al supporto IT.