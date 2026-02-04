Intelligenza artificiale Automazione IT

Dal backlog alla svolta: come CrushBank trasforma il supporto dell'help desk IT con IBM watsonx

CrushBank ha creato una piattaforma di servizi IT basata su AI che riduce i tempi medi di risoluzione dei ticket del 25%.

Pubblicato il 4 febbraio 2026
Service desk sovraccarichi. Dati aziendali disseminati. La pressione di “aggiungere AI” senza interrompere il workflow esistente. Queste sono alcune delle maggiori sfide che l'erogazione dei servizi IT deve affrontare, un'area gravata da workload in costante aumento e da vincoli di budget. 

Quasi dieci anni fa, CrushBank ha deciso di affrontare questi problemi con una piattaforma basata sull'AI per ottimizzare l'erogazione e la gestione dei servizi IT. L'obiettivo più ampio era migliorare l'esperienza di erogazione del supporto non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per gli utenti. 

L'azienda con sede a Hicksville, NY, ha costruito la sua piattaforma su IBM watsonx.data, watsonx.ai watsonx Orchestrate e IBM Cloud. È progettata per aiutare i team IT interni e i provider di servizi gestiti (MSP) a risolvere i ticket più rapidamente, instradarli in modo più intelligente e presentare capacità basate sull'AI ai propri utenti. I risultati sono impressionanti: una riduzione di circa il 25% del tempo medio di risoluzione e un aumento del 20% della risoluzione alla prima chiamata per i clienti che utilizzano la piattaforma. 

CrushBank ha utilizzato il successo del Support Assistant basato su AI e lo ha ampliato fino a diventare una piattaforma multi-tenant utilizzata dalle grandi aziende di tutti i settori per una serie di nuovi casi d'uso. Questi casi includono la modernizzazione delle applicazioni legacy e scenari di servizio clienti come le richieste di risarcimento assicurativo e fatturazione medica. Tutto funziona su IBM e watsonx. 

Il caso d'uso: triage dei ticket, routing e prioritizzazione più intelligenti

L'obiettivo principale di CrushBank si concentra su un insieme di problematiche familiari per le organizzazioni IT e i provider di servizi gestiti (MSP):

  • Code di ticket rumorose e ad alto volume, in cui lo smistamento, la categorizzazione e l'instradamento possono richiedere tempi di progettazione costosi.
  • Sistemi eterogenei come strumenti di gestione dei servizi IT, sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), customer relationship management (CRM), condivisioni di file, basi di conoscenza e app personalizzate che frammentano i dati necessari per risolvere problemi e incidenti.

Il triage e l'instradamento manuale dei ticket è un'operazione impegnativa che richiede tempo. Richiede contesto, conoscenza del settore ed esperienza, spesso da ingegneri che potrebbero innovare e realizzare progetti di maggior valore. L'AI si adatta bene a questo lavoro di abbinamento di modelli e classificazione, che consente al personale esperto di concentrarsi su questioni complesse invece di rimescolare i ticket. 

Utilizzando lo stack IBM, CrushBank automaticamente:

  • Classifica i ticket in arrivo con un elevato grado di specificità (ad esempio, configurazione VPN vs riparazione VPN o problemi più ampi di accesso remoto).
  • Assegna la priorità in base al contenuto (ad esempio, "l'intera rete non è attiva").
  • Incorpora il contesto aziendale, come l'importanza o il ruolo del cliente (ad esempio, un vertice aziendale), nella priorità finale.
  • Indirizza i ticket al team o al tecnico giusto e applica le categorizzazioni standard in modo coerente.

Questa automazione migliora direttamente i tempi di risoluzione e la risoluzione alla prima chiamata (la capacità di un team IT di risolvere un problema del cliente alla prima chiamata). Questo miglioramento a sua volta riduce i costi dell'assistenza e migliora la soddisfazione degli utenti. Allo stesso tempo, i clienti di CrushBank possono mostrare queste stesse capacità di AI come offerte a valore aggiunto ai propri clienti finali. Questo approccio sblocca un nuovo percorso di guadagno senza dover creare da zero una propria piattaforma di AI.

L'architettura: un lakehouse e un layer agentico costruiti su watsonx

CrushBank ha creato un'architettura ibrida e agentica che tratta i dati aziendali come base di ogni workflow di AI. Le tecnologie IBM forniscono il piano dati, il piano AI e il livello di orchestrazione che rendono possibile tutto questo (vedi l'immagine più avanti).

Diagramma di workflow dell'architettura dei dati di CrushBank Componenti chiave dell'architettura di CrushBank

1. Elaborazione dei dati aziendali eterogenea

Sul lato sinistro dell'architettura di CrushBank si trovano i sistemi esistenti del cliente, in pratica qualsiasi fonte di dati aziendali:

  • Applicazioni enterprise: ERP, CRM, ITSM/PSA (ad esempio, piattaforme come ServiceNow e ConnectWise)
  • Contenuti basati su file: condivisioni di file, repository di documenti, runbook, manuali e guide
  • Strumenti di collaborazione e conoscenza: SharePoint, Confluence e altri 
  • Sistemi legacy: app SQL Server on-premise senza API e persino sistemi finanziari basati su AS/400

CrushBank utilizza una combinazione di integrazioni precostruite e gestite (per sistemi comuni come SharePoint, Confluence e strumenti di gestione dei servizi informatici (ITSM)) e un solido set di API per fonti di terze parti. 

Per sistemi senza API, tecniche tradizionali come le connessioni VPN e l'accesso Open Database Connectivity (ODBC) possono estrarre dati direttamente dai database on-premise. Tutti questi feed sono orchestrati tramite i DAG in Apache Airflow (grafici aciclici diretti) che guidano il processo di importazione end-to-end nell'ambiente IBM.

2. Lakehouse centrale su IBM Cloud

Quando vengono importati, i dati finiscono in IBM Cloud Object Storage come repository centrale di dati non elaborati. Da lì, CrushBank utilizza watsonx.data e Apache Airflow Pipelines per trasformare, arricchire e organizzare quei dati in tre bucket.

Dati strutturati

  • I metadati dei ticket e i record operativi (cliente, utente, problema, tempo impiegato, priorità, impatto) sono modellati in tabelle Iceberg gestite da watsonx.data, che costituisce la spina dorsale analitica per il reporting, i modelli di formazione e le automazioni a valle.

Contenuto non strutturato

  • Manuali, articoli della knowledge base, runbook, documenti di configurazione e altri contenuti in formato libero rimangono oggetti, ma vengono anche elaborati e vettorializzati.
  • Gli strumenti di arricchimento sono utilizzati per oscurare qualsiasi informazione sensibile, aggiungere concetti, categorie e sentiment per migliorare la ricerca e il recupero dei dati, oltre che a rimuovere eventuali componenti strutturati.
  • I vettori sono memorizzati in un indice vettoriale dedicato, consentendo la ricerca semantica e la Retrieval-augmented generation (RAG) in diversi casi d'uso di documentazione eterogenea.

Object storage completo

  • I documenti originali vengono conservati come oggetti completi nel Cloud Object Storage per tracciabilità, revisione e recupero diretto quando necessario.

watsonx.data e IBM Cloud offrono a CrushBank una piattaforma logica unica per interrogare e combinare dati strutturati e non strutturati. Questo approccio lascia la porta aperta a future funzionalità che estraggono campi strutturati direttamente dai documenti (come fatture o cartelle cliniche) con gli strumenti di intelligence e data ingestion di watsonx.data.

3. Layer agentico con watsonx Orchestrate, watsonx.ai, Flows Engine e Langflow

Oltre al piano dati, CrushBank ha costruito uno strato di orchestrazione agentica supportato da IBM.

watsonx Orchestrate funziona da piano di controllo per gli agenti che sanno come recuperare dati, chiamare strumenti a valle ed eseguire workflow.

watsonx.ai e altri modelli di machine learning sono utilizzati per:

  • Classificazione e categorizzazione dei ticket
  • Previsione della priorità basata su modelli storici
  • Comprensione del linguaggio per identificare frasi critiche (ad esempio, "tutto è inattivo" o "tutti i sistemi sono offline")

Il motore di flussi di watsonx.ai e gli agenti autonomi vengono eseguiti in background. Quando viene creato un ticket, automaticamente:

  • Lo classifica
  • Imposta la priorità iniziale
  • Allega tag di budget o di impegno
  • Lo indirizza al tecnico o alla coda appropriati

Il supporto al protocollo A-to-A e l'integrazione con Langflow ampliano il modo in cui CrushBank compone agenti e strumenti, rendendo più facile costruire, testare e iterare su automazioni complesse a più passi.

Il risultato è un design ibrido umano + automazione:

  • Gli utenti umani interagiscono attraverso interfacce in linguaggio naturale, ponendo domande e ricevendo risposte guidate.
  • Gli agenti in background elaborano gli eventi (come la creazione dei ticket) in modo autonomo, garantendo un workflow coerente su larga scala.

4. UX integrata: inserire l'AI all'interno degli strumenti esistenti

Un principio chiave di progettazione per CrushBank è quello di soddisfare gli utenti dove già lavorano invece di forzarli a una nuova applicazione. Questo principio è implementato attraverso più superfici UX:

  • Un'interfaccia utente web per la ricerca documentale e le sessioni di domande e risposte conversazionali, in cui gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale come "Come configuro una VPN?" e ricevere documenti semanticamente corrispondenti e passaggi guidati.
  • Un pannello integrato all'interno di strumenti ITSM come ConnectWise, dove CrushBank funziona come un pod contestuale accanto al ticket in diretta. Il pod vede i metadati dei ticket (cliente, tipo di problema, descrizione) e precompila le query pertinenti come "Quali sono i passaggi per rimuovere il malware da questa macchina?"
  • Integrazioni con strumenti di collaborazione come Microsoft Teams e Slack, dove gli utenti possono interagire con le stesse funzionalità AI attraverso interfacce basate su chat.
Schermata dell'interfaccia utente di ConnectWise di CrushBank Un esempio dell'interfaccia embedded di CrushBank, integrata qui con lo strumento ITSM di ConnectWise.

Tutte queste esperienze di riduzione degli attriti sono supportate dallo stesso livello di dati e agenti basato su watsonx, che garantiscono coerenza sia nelle risposte che nelle automazioni.

5. Sicurezza, governance e flessibilità ibrida

CrushBank si affida inoltre in larga misura ai punti di forza di IBM in termini di sicurezza e governance. La piattaforma elabora dati IT sensibili - configurazioni, processi, informazioni relative alle credenziali - e richiede un forte controllo su cosa viene elaborato, cosa viene generato e chi può vedere quali risultati.

Le funzionalità "hybrid by design" di IBM si sono dimostrate vantaggiose per i clienti di CrushBank che non possono permettere l'esfiltrazione di alcuni dati dal loro ambiente. Ad esempio, un cliente di servizi finanziari ha richiesto a CrushBank di accedere ai dati da un IBM AS/400

CrushBank utilizza le funzionalità di virtualizzazione dei dati di IBM per visualizzare i dati on-premise nel lakehouse cloud logicamente, senza spostarli fisicamente. Se necessario, possono distribuire componenti on-premise utilizzando Red Hat OpenShift, ma la virtualizzazione offre un compromesso più conveniente e operativamente semplice che semplifica le implementazioni ibride.

Perché è importante: impatto aziendale e applicabilità tra i settori

Gli assistenza clienti di CrushBank si preoccupano dei risultati operativi tangibili, non dell'AI fine a se stesso. Due dei KPI principali, ovvero il tempo di risoluzione e la risoluzione alla prima chiamata, sono direttamente associati a costi, capacità ed esperienza utente:

  • Una riduzione del 25% del tempo medio di risoluzione restituisce effettivamente ai team un quarto della capacità di supporto senza aggiungere personale.
  • Un aumento del 20% della risoluzione alla prima chiamata favorisce la riduzione dei costi, riduce le escalation, riduce i tempi di attesa dei clienti e aumenta la soddisfazione perché gli utenti risolvono i problemi al primo tentativo.

Dietro questi numeri, c'è un beneficio meno visibile ma altrettanto importante: dati più puliti e coerenti. Quando l'AI gestisce classificazione, priorità e instradamento in modo standardizzato, la direzione può fidarsi dei propri report, individuare le tendenze in anticipo e progettare piani di formazione e capacità basati su segnali affidabili invece che su rumorose taggature manuali.

L'architettura di CrushBank presenta applicazioni che vanno ben oltre i ticket IT. Gli stessi modelli di triage, routing e prioritizzazione basati su modelli si applicano a:

  • Elaborazione dei sinistri assicurativi
  • Domande di prestito
  • Richieste mediche e assegnazioni dei codici di fatturazione
  • Code generiche per il servizio clienti in tutti i settori

In ciascuno di questi casi, CrushBank addestra modelli su dati storici etichettati, stratifica sulla comprensione del linguaggio per interpretare frasi critiche e incorpora un contesto aziendale strutturato (valore del cliente, segmento, area geografica e così via) per calcolare una priorità o un percorso finale. Non importa se un record è un ticket, una richiesta o un'applicazione, ma solo come viene rappresentato in vettori e caratteristiche. Questa possibilità di riutilizzo è l'elemento che trasforma la piattaforma in una soluzione intersettoriale.

Dal punto di vista del TCO, questo processo significa che un cliente CrushBank può:

  • Riutilizza la stessa lakehouse, gli stessi modelli e agenti per risolvere più problemi di triage e di routing.
  • Evita di acquistare soluzioni mirate o di concedere in licenza copilot generici per utente quando ciò di cui hanno veramente bisogno è un'AI multi-tenant specifica del dominio collegata ai workflow principali.

Scalare con IBM: dai ticket IT a un business di piattaforme AI

CrushBank sta collaborando con diversi partner che rivendono la sua piattaforma, consentendo ai provider di servizi gestiti (MSP) e ad altri fornitori di portare funzionalità di AI a centinaia di clienti finali senza dover creare, proteggere e scalare i propri stack di dati e AI.

Poiché l'architettura è agentica, incentrata sui dati e incorporata per progettazione, la scalabilità tipicamente comporta:

  • Aggiungere nuovi connettori e set di dati al lakehouse supportato da IBM.
  • Addestrare o ottimizzare i modelli utilizzando i registri storici di un cliente specifico.
  • Configurare nuove automazioni e integrazioni dell'interfaccia utente negli strumenti che ogni cliente già utilizza.

Per i clienti di CrushBank, il risultato è semplice: tempi di risoluzione più rapidi, meno escalation, ingegneri più produttivi e service desk basati su AI che sembrano un'estensione di strumenti esistenti piuttosto che un altro silo. Per gli utenti, significa risolvere i problemi in modo più rapido e accurato, senza la necessità di competenze specializzate su watsonx, database vettoriali o workflow agentici.

Basandosi sullo stack di dati, AI e orchestrazione di IBM, CrushBank ha trasformato una singola sfida di supporto IT in una piattaforma di AI scalabile. Questa piattaforma può seguire i clienti in nuovi verticali, nuove fonti di dati e nuovi casi d'uso senza rifare ogni volta le fondamenta.

David Tan

David Tan

CTO, CrushBank

Fariya Syed-Ali

Global Product Marketing Leader, watsonx.data

IBM