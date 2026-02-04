Dal backlog alla svolta: come CrushBank trasforma il supporto dell'help desk IT con IBM watsonx

CrushBank ha creato una piattaforma di servizi IT basata su AI che riduce i tempi medi di risoluzione dei ticket del 25%.
Service desk sovraccarichi. Dati aziendali disseminati. La pressione di “aggiungere AI” senza interrompere il workflow esistente. Queste sono alcune delle maggiori sfide che l'erogazione dei servizi IT deve affrontare, un'area gravata da workload in costante aumento e da vincoli di budget.
Quasi dieci anni fa, CrushBank ha deciso di affrontare questi problemi con una piattaforma basata sull'AI per ottimizzare l'erogazione e la gestione dei servizi IT. L'obiettivo più ampio era migliorare l'esperienza di erogazione del supporto non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per gli utenti.
L'azienda con sede a Hicksville, NY, ha costruito la sua piattaforma su IBM watsonx.data, watsonx.ai watsonx Orchestrate e IBM Cloud. È progettata per aiutare i team IT interni e i provider di servizi gestiti (MSP) a risolvere i ticket più rapidamente, instradarli in modo più intelligente e presentare capacità basate sull'AI ai propri utenti. I risultati sono impressionanti: una riduzione di circa il 25% del tempo medio di risoluzione e un aumento del 20% della risoluzione alla prima chiamata per i clienti che utilizzano la piattaforma.
CrushBank ha utilizzato il successo del Support Assistant basato su AI e lo ha ampliato fino a diventare una piattaforma multi-tenant utilizzata dalle grandi aziende di tutti i settori per una serie di nuovi casi d'uso. Questi casi includono la modernizzazione delle applicazioni legacy e scenari di servizio clienti come le richieste di risarcimento assicurativo e fatturazione medica. Tutto funziona su IBM e watsonx.
L'obiettivo principale di CrushBank si concentra su un insieme di problematiche familiari per le organizzazioni IT e i provider di servizi gestiti (MSP):
Il triage e l'instradamento manuale dei ticket è un'operazione impegnativa che richiede tempo. Richiede contesto, conoscenza del settore ed esperienza, spesso da ingegneri che potrebbero innovare e realizzare progetti di maggior valore. L'AI si adatta bene a questo lavoro di abbinamento di modelli e classificazione, che consente al personale esperto di concentrarsi su questioni complesse invece di rimescolare i ticket.
Utilizzando lo stack IBM, CrushBank automaticamente:
Questa automazione migliora direttamente i tempi di risoluzione e la risoluzione alla prima chiamata (la capacità di un team IT di risolvere un problema del cliente alla prima chiamata). Questo miglioramento a sua volta riduce i costi dell'assistenza e migliora la soddisfazione degli utenti. Allo stesso tempo, i clienti di CrushBank possono mostrare queste stesse capacità di AI come offerte a valore aggiunto ai propri clienti finali. Questo approccio sblocca un nuovo percorso di guadagno senza dover creare da zero una propria piattaforma di AI.
CrushBank ha creato un'architettura ibrida e agentica che tratta i dati aziendali come base di ogni workflow di AI. Le tecnologie IBM forniscono il piano dati, il piano AI e il livello di orchestrazione che rendono possibile tutto questo (vedi l'immagine più avanti).
Sul lato sinistro dell'architettura di CrushBank si trovano i sistemi esistenti del cliente, in pratica qualsiasi fonte di dati aziendali:
CrushBank utilizza una combinazione di integrazioni precostruite e gestite (per sistemi comuni come SharePoint, Confluence e strumenti di gestione dei servizi informatici (ITSM)) e un solido set di API per fonti di terze parti.
Per sistemi senza API, tecniche tradizionali come le connessioni VPN e l'accesso Open Database Connectivity (ODBC) possono estrarre dati direttamente dai database on-premise. Tutti questi feed sono orchestrati tramite i DAG in Apache Airflow (grafici aciclici diretti) che guidano il processo di importazione end-to-end nell'ambiente IBM.
Quando vengono importati, i dati finiscono in IBM Cloud Object Storage come repository centrale di dati non elaborati. Da lì, CrushBank utilizza watsonx.data e Apache Airflow Pipelines per trasformare, arricchire e organizzare quei dati in tre bucket.
Dati strutturati
I metadati dei ticket e i record operativi (cliente, utente, problema, tempo impiegato, priorità, impatto) sono modellati in tabelle Iceberg gestite da watsonx.data, che costituisce la spina dorsale analitica per il reporting, i modelli di formazione e le automazioni a valle.
Contenuto non strutturato
Object storage completo
I documenti originali vengono conservati come oggetti completi nel Cloud Object Storage per tracciabilità, revisione e recupero diretto quando necessario.
watsonx.data e IBM Cloud offrono a CrushBank una piattaforma logica unica per interrogare e combinare dati strutturati e non strutturati. Questo approccio lascia la porta aperta a future funzionalità che estraggono campi strutturati direttamente dai documenti (come fatture o cartelle cliniche) con gli strumenti di intelligence e data ingestion di watsonx.data.
Oltre al piano dati, CrushBank ha costruito uno strato di orchestrazione agentica supportato da IBM.
watsonx Orchestrate funziona da piano di controllo per gli agenti che sanno come recuperare dati, chiamare strumenti a valle ed eseguire workflow.
watsonx.ai e altri modelli di machine learning sono utilizzati per:
Il motore di flussi di watsonx.ai e gli agenti autonomi vengono eseguiti in background. Quando viene creato un ticket, automaticamente:
Il supporto al protocollo A-to-A e l'integrazione con Langflow ampliano il modo in cui CrushBank compone agenti e strumenti, rendendo più facile costruire, testare e iterare su automazioni complesse a più passi.
Il risultato è un design ibrido umano + automazione:
Un principio chiave di progettazione per CrushBank è quello di soddisfare gli utenti dove già lavorano invece di forzarli a una nuova applicazione. Questo principio è implementato attraverso più superfici UX:
Tutte queste esperienze di riduzione degli attriti sono supportate dallo stesso livello di dati e agenti basato su watsonx, che garantiscono coerenza sia nelle risposte che nelle automazioni.
CrushBank si affida inoltre in larga misura ai punti di forza di IBM in termini di sicurezza e governance. La piattaforma elabora dati IT sensibili - configurazioni, processi, informazioni relative alle credenziali - e richiede un forte controllo su cosa viene elaborato, cosa viene generato e chi può vedere quali risultati.
Le funzionalità "hybrid by design" di IBM si sono dimostrate vantaggiose per i clienti di CrushBank che non possono permettere l'esfiltrazione di alcuni dati dal loro ambiente. Ad esempio, un cliente di servizi finanziari ha richiesto a CrushBank di accedere ai dati da un IBM AS/400.
CrushBank utilizza le funzionalità di virtualizzazione dei dati di IBM per visualizzare i dati on-premise nel lakehouse cloud logicamente, senza spostarli fisicamente. Se necessario, possono distribuire componenti on-premise utilizzando Red Hat OpenShift, ma la virtualizzazione offre un compromesso più conveniente e operativamente semplice che semplifica le implementazioni ibride.
Gli assistenza clienti di CrushBank si preoccupano dei risultati operativi tangibili, non dell'AI fine a se stesso. Due dei KPI principali, ovvero il tempo di risoluzione e la risoluzione alla prima chiamata, sono direttamente associati a costi, capacità ed esperienza utente:
Dietro questi numeri, c'è un beneficio meno visibile ma altrettanto importante: dati più puliti e coerenti. Quando l'AI gestisce classificazione, priorità e instradamento in modo standardizzato, la direzione può fidarsi dei propri report, individuare le tendenze in anticipo e progettare piani di formazione e capacità basati su segnali affidabili invece che su rumorose taggature manuali.
L'architettura di CrushBank presenta applicazioni che vanno ben oltre i ticket IT. Gli stessi modelli di triage, routing e prioritizzazione basati su modelli si applicano a:
In ciascuno di questi casi, CrushBank addestra modelli su dati storici etichettati, stratifica sulla comprensione del linguaggio per interpretare frasi critiche e incorpora un contesto aziendale strutturato (valore del cliente, segmento, area geografica e così via) per calcolare una priorità o un percorso finale. Non importa se un record è un ticket, una richiesta o un'applicazione, ma solo come viene rappresentato in vettori e caratteristiche. Questa possibilità di riutilizzo è l'elemento che trasforma la piattaforma in una soluzione intersettoriale.
Dal punto di vista del TCO, questo processo significa che un cliente CrushBank può:
CrushBank sta collaborando con diversi partner che rivendono la sua piattaforma, consentendo ai provider di servizi gestiti (MSP) e ad altri fornitori di portare funzionalità di AI a centinaia di clienti finali senza dover creare, proteggere e scalare i propri stack di dati e AI.
Poiché l'architettura è agentica, incentrata sui dati e incorporata per progettazione, la scalabilità tipicamente comporta:
Per i clienti di CrushBank, il risultato è semplice: tempi di risoluzione più rapidi, meno escalation, ingegneri più produttivi e service desk basati su AI che sembrano un'estensione di strumenti esistenti piuttosto che un altro silo. Per gli utenti, significa risolvere i problemi in modo più rapido e accurato, senza la necessità di competenze specializzate su watsonx, database vettoriali o workflow agentici.
Basandosi sullo stack di dati, AI e orchestrazione di IBM, CrushBank ha trasformato una singola sfida di supporto IT in una piattaforma di AI scalabile. Questa piattaforma può seguire i clienti in nuovi verticali, nuove fonti di dati e nuovi casi d'uso senza rifare ogni volta le fondamenta.