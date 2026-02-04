Dal backlog alla svolta: come CrushBank trasforma il supporto dell'help desk IT con IBM watsonx

Service desk sovraccarichi. Dati aziendali disseminati. La pressione di “aggiungere AI” senza interrompere il workflow esistente. Queste sono alcune delle maggiori sfide che l'erogazione dei servizi IT deve affrontare, un'area gravata da workload in costante aumento e da vincoli di budget.

Quasi dieci anni fa, CrushBank ha deciso di affrontare questi problemi con una piattaforma basata sull'AI per ottimizzare l'erogazione e la gestione dei servizi IT. L'obiettivo più ampio era migliorare l'esperienza di erogazione del supporto non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per gli utenti.

L'azienda con sede a Hicksville, NY, ha costruito la sua piattaforma su IBM watsonx.data, watsonx.ai watsonx Orchestrate e IBM Cloud. È progettata per aiutare i team IT interni e i provider di servizi gestiti (MSP) a risolvere i ticket più rapidamente, instradarli in modo più intelligente e presentare capacità basate sull'AI ai propri utenti. I risultati sono impressionanti: una riduzione di circa il 25% del tempo medio di risoluzione e un aumento del 20% della risoluzione alla prima chiamata per i clienti che utilizzano la piattaforma.

CrushBank ha utilizzato il successo del Support Assistant basato su AI e lo ha ampliato fino a diventare una piattaforma multi-tenant utilizzata dalle grandi aziende di tutti i settori per una serie di nuovi casi d'uso. Questi casi includono la modernizzazione delle applicazioni legacy e scenari di servizio clienti come le richieste di risarcimento assicurativo e fatturazione medica. Tutto funziona su IBM e watsonx.