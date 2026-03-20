Ricerca aziendale basata su AI con OpenRAG

Ottieni risposte affidabili grazie ad agenti AI consapevoli del contesto, alimentati da dati gestiti e connessi, senza dover cambiare piattaforma né vincolarti a un fornitore specifico

 

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Uomo con le cuffie che lavora al computer con chat astratta e dati grafici sullo sfondo.
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Gli sviluppatori possono creare un'applicazione RAG alimentata da agenti in pochi minuti, utilizzando tecnologie aperte e componibili.
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Ottieni risposte basate su conoscenze aziendali convalidate

Documenti infiniti. Basi di conoscenza frammentate. Sistemi disconnessi. Gli strumenti tradizionali di RAG e ricerca possono fornire risultati incompleti, incoerenti o poco affidabili.

L'utilizzo di OpenRAG con IBM watsonx.data introduce l'AI nella ricerca aziendale per ottenere insight rapidi e affidabili.
Dal progetto pilota alla produzione in pochi minuti 01 Connettiti ai dati aziendali senza doverli ristrutturare

Connettiti ai tuoi dati ovunque si trovino (documenti, database, data lake e repository di contenuti) senza doverli migrare o riformattare.

 02 Recupera e "ragiona" utilizzando l'agentic AI

OpenRAG sceglie dinamicamente il miglior approccio di recupero, tramite parole chiave, vettori, ibrido o logica multi-step (“ragionamento”), per garantire al tuo team risposte accurate e consapevoli del contesto.

 03 Distribuisci sulle tue piattaforme e workflow preferiti

Integra la ricerca basata su AI nelle applicazioni aziendali, nei portali e nelle dashboard utilizzando le API. Fornisci risposte coerenti e sicure direttamente dove lavora il tuo team, supportate da una governance di livello enterprise in watsonx.data.

Guarda OpenRAG con watsonx.data in azione

Scopri perché i sistemi RAG tradizionali faticano con domande complesse provenienti da più fonti e come OpenRAG utilizza un approccio agentico e adattivo per fornire risposte più complete e affidabili. Un esempio di conformità mostra come OpenRAG fonda l’AI su dati aziendali governati, garantendo accuratezza su larga scala.

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Ottieni risultati di ricerca più intelligenti

Illustrazione di un assistente digitale, con icone del telefono e messaggi digitali
Maggiore precisione con il recupero agentico in più fasi

OpenRAG migliora la precisione adattando le strategie di recupero (combinando ricerca ibrida, messa a punto delle query e cicli di “ragionamento") per fornire risposte più complete e affidabili a quesiti aziendali complessi.

 
Illustrazione di un rappresentante del contact center circondato da icone di grafici e messaggi digitali
Governance e sicurezza integrate

Applicando politiche coerenti, lineage e controlli di accesso su fonti strutturate e non strutturate, watsonx.data aiuta a garantire che i sistemi AI operino su dati affidabili e connessi.

 
Illustrazione di un contact center modernizzato circondato da icone di messaggi digitali
Ricerca scalabile in ambienti ibridi e multicloud

watsonx.data si collega ai dati governati ovunque si trovino (cloud, on-premise o distribuiti) aiutando a garantire una qualità di ricerca AI coerente e controlli di accesso senza duplicare o spostare i dati.

 
Illustrazione di un contact center modernizzato circondato da icone di messaggi digitali
Integrazione ottimale nei workflow aziendali

Le API incorporano la ricerca AI nei portali dei dipendenti, nelle app per clienti, negli strumenti di conoscenza e nei sistemi BI. Riduci gli attriti nelle operazioni quotidiane e distribuisci la ricerca aziendale dove e come desideri.

 
Illustrazione di un assistente digitale, con icone del telefono e messaggi digitali
Maggiore precisione con il recupero agentico in più fasi

OpenRAG migliora la precisione adattando le strategie di recupero (combinando ricerca ibrida, messa a punto delle query e cicli di “ragionamento") per fornire risposte più complete e affidabili a quesiti aziendali complessi.

 
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Applicando politiche coerenti, lineage e controlli di accesso su fonti strutturate e non strutturate, watsonx.data aiuta a garantire che i sistemi AI operino su dati affidabili e connessi.

 
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Integrazione ottimale nei workflow aziendali

Le API incorporano la ricerca AI nei portali dei dipendenti, nelle app per clienti, negli strumenti di conoscenza e nei sistemi BI. Riduci gli attriti nelle operazioni quotidiane e distribuisci la ricerca aziendale dove e come desideri.

 
Prossimi passi

Scopri come la ricerca aziendale potenziata dall’AI, grazie a OpenRAG, può aiutarti ad accelerare i tuoi obiettivi di AI, indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda.

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