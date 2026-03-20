Ottieni risposte affidabili grazie ad agenti AI consapevoli del contesto, alimentati da dati gestiti e connessi, senza dover cambiare piattaforma né vincolarti a un fornitore specifico
Documenti infiniti. Basi di conoscenza frammentate. Sistemi disconnessi. Gli strumenti tradizionali di RAG e ricerca possono fornire risultati incompleti, incoerenti o poco affidabili.
L'utilizzo di OpenRAG con IBM watsonx.data introduce l'AI nella ricerca aziendale per ottenere insight rapidi e affidabili.
Connettiti ai tuoi dati ovunque si trovino (documenti, database, data lake e repository di contenuti) senza doverli migrare o riformattare.
OpenRAG sceglie dinamicamente il miglior approccio di recupero, tramite parole chiave, vettori, ibrido o logica multi-step (“ragionamento”), per garantire al tuo team risposte accurate e consapevoli del contesto.
Integra la ricerca basata su AI nelle applicazioni aziendali, nei portali e nelle dashboard utilizzando le API. Fornisci risposte coerenti e sicure direttamente dove lavora il tuo team, supportate da una governance di livello enterprise in watsonx.data.
Scopri perché i sistemi RAG tradizionali faticano con domande complesse provenienti da più fonti e come OpenRAG utilizza un approccio agentico e adattivo per fornire risposte più complete e affidabili. Un esempio di conformità mostra come OpenRAG fonda l’AI su dati aziendali governati, garantendo accuratezza su larga scala.