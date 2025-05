Cos'è la gestione dei contenuti aziendali (ECM)?

I contenuti sono la valuta che alimenta e finanzia la trasformazione digitale. I contenuti includono informazioni utili sui clienti, sui loro comportamenti e sentiment, così come sul loro valore per l'organizzazione, ma solo se si è in grado di utilizzare al meglio queste informazioni. Collettivamente, i contenuti sepolti in repository, condivisioni di file e cartelle cloud in tutta l'azienda rappresentano le conoscenze dell'organizzazione.

In un contesto in cui i contenuti crescono a un ritmo senza precedenti, le organizzazioni stanno adottando misure concrete per snellire i processi relativi ai servizi basati sui contenuti. Il "caos dei contenuti", ovvero la mancanza di contenuti digitalizzati e l'impossibilità di accedere ai contenuti giusti al momento giusto, rappresenta attualmente per le aziende un ostacolo pervasivo.

Oggi più che mai, un software ECM è un elemento essenziale nel percorso per diventare un'azienda digitale.