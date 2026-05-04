Come automatizzare le pipeline di dati: una guida in 10 passaggi

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

Storicamente, le pipeline di dati erano progettate per assorbire dati da varie fonti, trasformarli e consegnarli a un data store per l'analisi. Per molti versi, assomigliavano a uno chef dilettante che segue una ricetta: gli ingredienti vengono raccolti, preparati, cucinati e attentamente monitorati, ogni passaggio viene gestito in sequenza da una singola persona.

Sebbene questo modello definisca ancora oggi molte pipeline, è sempre meno sufficiente per i workload di trattamento dei dati che sostengono intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML) e le moderne pratiche di data engineering .  

Oggi, le pipeline di dati automatizzate funzionano più come una cucina professionale: la preparazione avviene in anticipo, postazioni specializzate gestiscono contemporaneamente diverse attività e i processi sono coordinati in base a tempi e richieste. Invece di affidarsi a un singolo cuoco, questi sistemi standardizzano i workflow per offrire risultati coerenti e scalabili tra gli ambienti.

10 passaggi per automatizzare le pipeline di dati

Sebbene non ci siano due implementazioni uguali, la maggior parte comporta una serie di passaggi coordinati che guidano i dati attraverso il loro ciclo di vita, adattandosi alle esigenze in evoluzione dei dati. Ogni passaggio può essere automatizzato indipendentemente all'interno di uno stack di dati, ma la vera automazione delle pipeline emerge quando queste funzioni lavorano insieme.

I seguenti passaggi esplorano i modi per automatizzare ogni fase della pipeline di dati, concentrandosi sull'intenzione, sugli approcci di implementazione e sui risultati conseguenti:

  1. Definire gli obiettivi dei dati
  2. Identificare e profilare le fonti di dati
  3. Progettare l'architettura della pipeline
  4. Inserire e convalidare i dati
  5. Sviluppare una logica di trasformazione
  6. Memorizzare e organizzare i dati
  7. Orchestrate e pianificare i workflow
  8. Aggiungere monitoraggio e avvisi
  9. Garantire scalabilità e prestazioni
  10. Rendi operativo, mantieni e itera

1. Definire gli obiettivi dei dati

Intenzione:
Iniziare a definire chiaramente l'obiettivo della pipeline. Le pipeline moderne supportano una gamma di casi d'uso, dall'analytics dei dati e dall machine learning ai workflow automatizzati e al processo decisionale in tempo reale. Stabilire lo scopo della pipeline all'inizio dell'implementazione aiuta a definire l'ambito e i processi dati per i passaggi futuri.

Attuazione:
Per allinearsi agli obiettivi dei dati, i team devono:

  • Definire come i dati saranno utilizzati in analytics, data science e sistemi operativi, includendo i casi d'uso chiave e gli stakeholder
  • Allineare le pipeline con le strategie di gestione dei dati e gli obiettivi aziendali per garantire che supportino risultati misurabili.
  • Tenere conto tempestivamente delle dipendenze dei dati e dei potenziali vincoli a valle, incluso il modo in cui i cambiamenti nei sistemi a monte possono influire sugli output

Risultato:

Processo decisionale basato sui dati

Collegare gli output della pipeline a casi d'uso specifici garantisce che il sistema fornisca informazioni utili per le decisioni aziendali.
Progettazione della pipeline più efficiente

Obiettivi chiari riducono la rilavorazione, guidando le decisioni architettoniche e di tooling nelle prime fasi del processo.

2. Identificare e profilare le fonti di dati

Intenzione:
Una volta definiti gli obiettivi, le organizzazioni devono determinare dove risiedono i dati rilevanti e stabilire le connessioni tra i sistemi. Le fonti di dati includono database strutturati e transazionali e fonti non strutturate e multimodali come testo, immagini e audio, praticamente qualsiasi sistema che genera o memorizza dati. 

Implementazione:
Per identificare e preparare le fonti di dati, i team devono:

  • Filtrare i set di dati in base a obiettivi definiti e casi d'uso per concentrarsi sui dati più rilevanti, inclusi nuovi dati
  • Classificare e catalogare gli asset di dati per tipo, sensibilità, proprietà e utilizzo per creare un inventario centralizzato e ricercabile

Risultato:

Data discovery più rapida

La scansione automatica sostituisce le ricerche manuali, riducendo il tempo necessario per localizzare i set di dati rilevanti
Migliore visibilità dei dati

I cataloghi centralizzati offrono una visione più completa e aggiornata dei dati disponibili tra i sistemi
Dati di origine più affidabili

Profilazione e standardizzazione riducono conflitti di schema e problemi di integrazione a valle

3. Progettare l'architettura della pipeline

Intenzione:
Questo passaggio determina come i dati si sposteranno dai sistemi sorgente alle destinazioni previste, definendo il modello principale della pipeline e i requisiti operativi prima dell'inizio dell'implementazione.

Implementazione:
Per progettare l'architettura della pipeline, i team devono:

  • Pianificare l'interoperabilità attraverso lo stack di dati più ampio, identificando le API, i connettori, gli strumenti di integrazione dei dati e gli standard dei metadati necessari.
  • Documentare le dipendenze e la proprietà in modo che i team di dati e tecnici possano capire come interagiscono i sistemi e chi è responsabile di ogni parte della pipeline
  • Definire le pipeline utilizzando metadati e configurazioni dichiarative ove possibile, consentendo ai sistemi di gestire automaticamente le dipendenze e adattarsi ai cambiamenti senza un intervento manuale costante

Risultato:

Problemi di integrazione ridotti

La mappatura anticipata dei movimenti e delle dipendenze dei dati aiuta a prevenire colli di bottiglia a valle e problemi di compatibilità
Una governance più forte

Definire tempestivamente la proprietà, i controlli di accesso e i requisiti dei metadati aiuta a sostenere la conformità e la responsabilità

4. Inserire e convalidare dei dati

Intenzione:
Le pipeline di ingestione dati devono gestire grandi volumi di dati, acquisendo dati non elaborati da sistemi batch e piattaforme di streaming dati in tempo reale. Le architetture orientate agli eventi elaborano i dati man mano che vengono generati, quindi i team di dati devono assicurarsi che i dati in arrivo siano accurati, completi e pronti per l'uso a valle.

Implementazione:
Per inserire e convalidare i dati, i team devono:

  • Inserire dati non elaborati su larga scala da esportazioni programmate e piattaforme di streaming dati in tempo reale come Kafka, garantendo un'ingestione costante tra gli ambienti
  • Utilizzare modelli di carico incrementali come change data capture (CDC) per elaborare gli aggiornamenti in modo efficiente senza sovraccaricare i sistemi sorgente
  • Implementare meccanismi di controllo come riprova, buffering e gestione degli errori per mantenere prestazioni affidabili della pipeline, ridurre i colli di bottiglia e stabilire comportamenti della pipeline più resilienti e autoriparanti
  • Applicare i controlli di convalida durante l' inserimento per rilevare Missing Values e incongruenze dello schema man mano che i dati entrano nella pipeline
  • Assicurarsi che i processi di ingestione siano equipotenti (cioè che producono risultati coerenti attraverso ripetute esecuzioni) per prevenire dati duplicati durante i ritentativi o la rielaborazione

Risultato:

Flussi di dati coerenti e affidabili

L'inserimento automatico dei dati garantisce che i dati entrino nel sistema in modo ripetibile e affidabile
Controlli di qualità dei dati migliorati

La convalida precoce riduce gli errori prima che si propaghino a valle
Riduzione dei costi operativi

L'automazione minimizza l'intervento manuale e aiuta a ridurre gli errori umani

5. Sviluppare la logica di trasformazione

Intenzione:
I dati non elaborati devono essere trasformati in formati strutturati e utilizzabili che supportino casi d'uso come l'analytics dei dati e il machine learning. Questo passaggio si concentra sulla conversione dei dati validati in output che i sistemi a valle possono interpretare e utilizzare efficacemente.

Implementazione:
Per trasformare i dati, i team devono:

  • Definire i workflow di trasformazione utilizzando pattern ETL o ELT in base all'architettura della pipeline e ai requisiti di elaborazione
  • Implementare la trasformazioni dei dati utilizzando strumenti e linguaggi come SQL, Python o framework di elaborazione distribuita come Apache Spark
  • Standardizzare le trasformazioni tra i set di dati tramite piattaforme come data build tool (dbt) per garantire coerenza e riutilizzabilità tra workflow
  • Pulire e normalizzare i dati per risolvere le incongruenze, standardizzare i formati e preparare i dati per l'uso a valle
  • Determinare la migliore strategia di aggiornamento: il refresh completo rielabora tutti i dati ad ogni esecuzione, garantendo l'accuratezza ma aumentando i costi e i tempi di esecuzione. L'elaborazione incrementale aggiorna solo i dati nuovi o modificati, migliorando l'efficienza, ma richiedendo garanzie per individuare gli errori.
  • Tenere conto della distorsione dei dati e delle sfide di aggregazione su larga scala negli ambienti distribuiti

Risultato:

Dati strutturati e utilizzabili

La trasformazione converte i dati non elaborati in formati coerenti che i sistemi a valle possono interpretare
Maggiore coerenza dei dati

I workflow standardizzati riducono la variazione tra set di dati e team
Decisioni più rapide, basate sui dati

I dati ben strutturati supportano un trattamento scalabile dei dati e un business intelligence tempestivo

6. Memorizzare e organizzare i dati

Intento:
Dopo la trasformazione dei dati, questi devono essere memorizzati e organizzati in modo da supportare la scalabilità, l'accessibilità e il riutilizzo a lungo termine tra i vari sistemi.

Implementazione:
Per memorizzare e organizzare i dati, i team devono:

  • Distribuire sistemi di storage in ambienti, incluse piattaforme cloud-native come AWS, Microsoft Azure e IBM Cloud o infrastrutture on-premise
  • Organizzare i dati in set di dati stratificati utilizzando modelli come le architetture a medaglia (livelli bronzo, argento e oro) per separare i dati non elaborati, puliti e curati.
  • Utilizzare aree di staging per supportare le attività di audit, rielaborazione e ripristino quando la logica di trasformazione cambia.
  • Definire le politiche di conservazione e la gestione del ciclo di vita dei dati obsoleti o a cui si accede raramente

Risultato:

Data storage scalabile e accessibile

Sistemi ben strutturati come Snowflake e IBM watsonx.data supportano un accesso efficiente tra team e applicazioni
Governance dei dati migliorata

La gestione dei metadati e il data lineage possono fornire visibilità e controllo sulle modalità di utilizzo dei dati.
Maggiore riutilizzabilità degli asset dati

I livelli di storage organizzati facilitano la condivisione e il riutilizzo dei dati tra i casi d'uso

7. Orchestrare e programmare i workflow

Intenzione:
L'orchestrazione coordina i workflow all'interno dell'ecosistema più ampio, assicurando che i compiti vengano eseguiti nell'ordine corretto e al momento giusto.

Implementazione:
Per orchestrare i flussi di lavoro dei dati, i team devono:

  • Definire le dipendenze del workflow e l'ordine di esecuzione utilizzando grafi aciclici diretti (DAG) per modellare come i compiti interagiscono attraverso la pipeline
  • Configurare strumenti di orchestrazione, inclusi strumenti open source come Apache Airflow, Prefect o Dagster, per gestire e programmare i workflow sui dati
  • Abilitare l'elaborazione parallela e la pianificazione tollerante ai guasti per migliorare le prestazioni e garantire che i workflow possano riprendersi dai guasti
  • Pianificare e attivare i workflow in base al tempo, agli eventi o alla disponibilità dei dati a monte
  • Integrare l'orchestrazione con i workflow CI/CD per supportare un distribuzione controllata e ripetibile tra diversi ambienti
  • Coordinare l'esecuzione tramite strumenti di automazione, permettendo ai team dati di gestire le operazioni end-to-end della pipeline. In ambienti avanzati, gli agenti AI possono orchestrare dinamicamente workflow e interazioni con i dati.

Risultato:

Esecuzione coordinata della pipeline

L'orchestrazione garantisce che i compiti vengano eseguiti nella sequenza corretta tra i sistemi
Colli di bottiglia ridotti

L'elaborazione parallela e la gestione delle dipendenze migliorano l'efficienza complessiva della pipeline

8. Aggiungere monitoraggio e avvisi

Intenzione:
Il monitoraggio controlla come le pipeline si comportano nel tempo, fornendo visibilità sui flussi di dati e emergendo problemi man mano che emergono. Questo passaggio garantisce che le pipeline rimangano osservabili e reattive mentre operano tra i sistemi.

Implementazione:
Per monitorare e avvisare sulle prestazioni della pipeline, i team devono:

  • Acquisire metriche chiave come la freschezza dei dati, il throughput e i tassi di errore per misurare le prestazioni della pipeline.

  • Monitorare i segnali di qualità dei dati , come gli spostamenti della distribuzione e i tassi di nullità, insieme alle metriche del sistema.

  • Strumentare i workflow per generare segnali che riflettono come i dati si spostano nel sistema

  • Monitorare sia l'infrastruttura che i livelli di dati per risalire all'origine dei problemi di prestazioni.

  • Configurare avvisi e soglie per avvisare i team quando le metriche si discostano dagli intervalli previsti.

  • Abilitare gli avvisi e l'escalation in tempo reale, in modo che i problemi possano essere affrontati prima che abbiano un impatto sui processi a valle.

Risultato:

Rilevamento precoce dei problemi

Il monitoraggio e gli avvisi in tempo reale aiutano a identificare (e risolvere) i problemi prima che si propaghino tra i sistemi
Miglioramento dell'affidabilità della pipeline

La visibilità continua riduce i tempi di inattività e il degrado delle prestazioni
Maggiore trasparenza operativa

L'observability fornisce una visione chiara di come spostare i dati e dove si verificano i problemi, rendendo il debug più rapido ed efficace.

9. Garantire scalabilità e prestazioni

Intento:
Man mano che le pipeline entrano in produzione, devono essere in grado di scalare con volumi di dati crescenti e supportare prestazioni coerenti tra sistemi e utenti.

Implementazione:
Per garantire la scalabilità e le prestazioni, i team devono:

  • Progettare l'elaborazione dei dati in modo scalabile, ottimizzando le pipeline per gestire volumi di dati e workload crescenti in ambienti distribuiti.
  • Utilizzare i framework per migliorare il throughput e ridurre la latenza.
  • Implementare la gestione del workload e l'allocazione delle risorse per bilanciare prestazioni, costi e domanda di sistema.
  • Tenere conto della concomitanza e dell'isolamento del workload tra i team e le applicazioni.
  • Consentire un accesso efficiente ai dati tra i sistemi in modo che le applicazioni a valle, i dashboard e i modelli di machine learning possano consumare i dati in tempo reale

Risultato:

Accesso ai dati e consumo più rapidi

Le pipeline ottimizzate supportano decisioni in tempo reale e applicazioni reattive, fornendo al contempo strumenti low-code e no-code per l'accesso ai dati democraticizzato
Utilizzo efficiente delle risorse

La gestione del workload aiuta a bilanciare prezzi, prestazioni e scalabilità

10. Rendere operativo, mantenere e iterare

Intento:
Il passaggio finale rende operativi i dati attivando azioni basate sugli output della pipeline e stabilendo cicli di feedback per migliorare continuamente le prestazioni nel tempo.

Implementazione:
Per far evolvere le pipeline di dati, i team devono:

  • Attivare azioni dagli output della pipeline come notifiche, workflow automatizzati o aggiornamenti di sistema in tempo reale
  • Integrare pipeline con sistemi a valle, semplificando l'automazione end-to-end tra applicazioni ed ecosistemi dati
  • Stabilire cicli di feedback che acquisiscano i risultati delle azioni guidate dalla pipeline e inviino i risultati nei modelli, nei workflow e nella logica di elaborazione dei dati per informare le decisioni future
  • Implementare dei guardrail per evitare che le azioni automatizzate introducano effetti collaterali indesiderati
  • Automatizzare le azioni correttive nelle implementazioni avanzate per risolvere i problemi senza intervento manuale, consentendo operazioni di pipeline sempre più autonome
  • Mantenere e documentare la logica della pipeline per garantire trasparenza, riproducibilità e risoluzione dei problemi più semplice
  • Iterare continuamente sulle prestazioni della pipeline perfezionando i workflow e adattandosi ai requisiti in evoluzione

Risultato:

Automazione end-to-end

Le pipeline si spostano oltre l'elaborazione dei dati per coordinare le azioni tra i sistemi senza l'intervento umano.
Ottimizzazione continua

I cicli di feedback consentono di migliorare costantemente i modelli, i workflow e il trattamento dei dati.
Riduzione degli interventi manuali

L'automazione sposta lo sforzo umano dalla risoluzione dei problemi al miglioramento delle prestazioni del sistema

Autori

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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