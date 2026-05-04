Storicamente, le pipeline di dati erano progettate per assorbire dati da varie fonti, trasformarli e consegnarli a un data store per l'analisi. Per molti versi, assomigliavano a uno chef dilettante che segue una ricetta: gli ingredienti vengono raccolti, preparati, cucinati e attentamente monitorati, ogni passaggio viene gestito in sequenza da una singola persona.
Sebbene questo modello definisca ancora oggi molte pipeline, è sempre meno sufficiente per i workload di trattamento dei dati che sostengono intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML) e le moderne pratiche di data engineering .
Oggi, le pipeline di dati automatizzate funzionano più come una cucina professionale: la preparazione avviene in anticipo, postazioni specializzate gestiscono contemporaneamente diverse attività e i processi sono coordinati in base a tempi e richieste. Invece di affidarsi a un singolo cuoco, questi sistemi standardizzano i workflow per offrire risultati coerenti e scalabili tra gli ambienti.
Sebbene non ci siano due implementazioni uguali, la maggior parte comporta una serie di passaggi coordinati che guidano i dati attraverso il loro ciclo di vita, adattandosi alle esigenze in evoluzione dei dati. Ogni passaggio può essere automatizzato indipendentemente all'interno di uno stack di dati, ma la vera automazione delle pipeline emerge quando queste funzioni lavorano insieme.
I seguenti passaggi esplorano i modi per automatizzare ogni fase della pipeline di dati, concentrandosi sull'intenzione, sugli approcci di implementazione e sui risultati conseguenti:
Intenzione:
Iniziare a definire chiaramente l'obiettivo della pipeline. Le pipeline moderne supportano una gamma di casi d'uso, dall'analytics dei dati e dall machine learning ai workflow automatizzati e al processo decisionale in tempo reale. Stabilire lo scopo della pipeline all'inizio dell'implementazione aiuta a definire l'ambito e i processi dati per i passaggi futuri.
Attuazione:
Per allinearsi agli obiettivi dei dati, i team devono:
Risultato:
Collegare gli output della pipeline a casi d'uso specifici garantisce che il sistema fornisca informazioni utili per le decisioni aziendali.
Obiettivi chiari riducono la rilavorazione, guidando le decisioni architettoniche e di tooling nelle prime fasi del processo.
Intenzione:
Una volta definiti gli obiettivi, le organizzazioni devono determinare dove risiedono i dati rilevanti e stabilire le connessioni tra i sistemi. Le fonti di dati includono database strutturati e transazionali e fonti non strutturate e multimodali come testo, immagini e audio, praticamente qualsiasi sistema che genera o memorizza dati.
Implementazione:
Per identificare e preparare le fonti di dati, i team devono:
Risultato:
La scansione automatica sostituisce le ricerche manuali, riducendo il tempo necessario per localizzare i set di dati rilevanti
I cataloghi centralizzati offrono una visione più completa e aggiornata dei dati disponibili tra i sistemi
Profilazione e standardizzazione riducono conflitti di schema e problemi di integrazione a valle
Intenzione:
Questo passaggio determina come i dati si sposteranno dai sistemi sorgente alle destinazioni previste, definendo il modello principale della pipeline e i requisiti operativi prima dell'inizio dell'implementazione.
Implementazione:
Per progettare l'architettura della pipeline, i team devono:
Risultato:
La mappatura anticipata dei movimenti e delle dipendenze dei dati aiuta a prevenire colli di bottiglia a valle e problemi di compatibilità
Definire tempestivamente la proprietà, i controlli di accesso e i requisiti dei metadati aiuta a sostenere la conformità e la responsabilità
Intenzione:
Le pipeline di ingestione dati devono gestire grandi volumi di dati, acquisendo dati non elaborati da sistemi batch e piattaforme di streaming dati in tempo reale. Le architetture orientate agli eventi elaborano i dati man mano che vengono generati, quindi i team di dati devono assicurarsi che i dati in arrivo siano accurati, completi e pronti per l'uso a valle.
Implementazione:
Per inserire e convalidare i dati, i team devono:
Risultato:
L'inserimento automatico dei dati garantisce che i dati entrino nel sistema in modo ripetibile e affidabile
La convalida precoce riduce gli errori prima che si propaghino a valle
L'automazione minimizza l'intervento manuale e aiuta a ridurre gli errori umani
Intenzione:
I dati non elaborati devono essere trasformati in formati strutturati e utilizzabili che supportino casi d'uso come l'analytics dei dati e il machine learning. Questo passaggio si concentra sulla conversione dei dati validati in output che i sistemi a valle possono interpretare e utilizzare efficacemente.
Implementazione:
Per trasformare i dati, i team devono:
Risultato:
La trasformazione converte i dati non elaborati in formati coerenti che i sistemi a valle possono interpretare
I workflow standardizzati riducono la variazione tra set di dati e team
I dati ben strutturati supportano un trattamento scalabile dei dati e un business intelligence tempestivo
Intento:
Dopo la trasformazione dei dati, questi devono essere memorizzati e organizzati in modo da supportare la scalabilità, l'accessibilità e il riutilizzo a lungo termine tra i vari sistemi.
Implementazione:
Per memorizzare e organizzare i dati, i team devono:
Risultato:
Sistemi ben strutturati come Snowflake e IBM watsonx.data supportano un accesso efficiente tra team e applicazioni
La gestione dei metadati e il data lineage possono fornire visibilità e controllo sulle modalità di utilizzo dei dati.
I livelli di storage organizzati facilitano la condivisione e il riutilizzo dei dati tra i casi d'uso
Intenzione:
L'orchestrazione coordina i workflow all'interno dell'ecosistema più ampio, assicurando che i compiti vengano eseguiti nell'ordine corretto e al momento giusto.
Implementazione:
Per orchestrare i flussi di lavoro dei dati, i team devono:
Risultato:
L'orchestrazione garantisce che i compiti vengano eseguiti nella sequenza corretta tra i sistemi
L'elaborazione parallela e la gestione delle dipendenze migliorano l'efficienza complessiva della pipeline
Intenzione:
Il monitoraggio controlla come le pipeline si comportano nel tempo, fornendo visibilità sui flussi di dati e emergendo problemi man mano che emergono. Questo passaggio garantisce che le pipeline rimangano osservabili e reattive mentre operano tra i sistemi.
Implementazione:
Per monitorare e avvisare sulle prestazioni della pipeline, i team devono:
Risultato:
Il monitoraggio e gli avvisi in tempo reale aiutano a identificare (e risolvere) i problemi prima che si propaghino tra i sistemi
La visibilità continua riduce i tempi di inattività e il degrado delle prestazioni
L'observability fornisce una visione chiara di come spostare i dati e dove si verificano i problemi, rendendo il debug più rapido ed efficace.
Intento:
Man mano che le pipeline entrano in produzione, devono essere in grado di scalare con volumi di dati crescenti e supportare prestazioni coerenti tra sistemi e utenti.
Implementazione:
Per garantire la scalabilità e le prestazioni, i team devono:
Risultato:
Le pipeline ottimizzate supportano decisioni in tempo reale e applicazioni reattive, fornendo al contempo strumenti low-code e no-code per l'accesso ai dati democraticizzato
La gestione del workload aiuta a bilanciare prezzi, prestazioni e scalabilità
Intento:
Il passaggio finale rende operativi i dati attivando azioni basate sugli output della pipeline e stabilendo cicli di feedback per migliorare continuamente le prestazioni nel tempo.
Implementazione:
Per far evolvere le pipeline di dati, i team devono:
Risultato:
Le pipeline si spostano oltre l'elaborazione dei dati per coordinare le azioni tra i sistemi senza l'intervento umano.
I cicli di feedback consentono di migliorare costantemente i modelli, i workflow e il trattamento dei dati.
L'automazione sposta lo sforzo umano dalla risoluzione dei problemi al miglioramento delle prestazioni del sistema
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