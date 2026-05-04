Storicamente, le pipeline di dati erano progettate per assorbire dati da varie fonti, trasformarli e consegnarli a un data store per l'analisi. Per molti versi, assomigliavano a uno chef dilettante che segue una ricetta: gli ingredienti vengono raccolti, preparati, cucinati e attentamente monitorati, ogni passaggio viene gestito in sequenza da una singola persona.

Sebbene questo modello definisca ancora oggi molte pipeline, è sempre meno sufficiente per i workload di trattamento dei dati che sostengono intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML) e le moderne pratiche di data engineering .

Oggi, le pipeline di dati automatizzate funzionano più come una cucina professionale: la preparazione avviene in anticipo, postazioni specializzate gestiscono contemporaneamente diverse attività e i processi sono coordinati in base a tempi e richieste. Invece di affidarsi a un singolo cuoco, questi sistemi standardizzano i workflow per offrire risultati coerenti e scalabili tra gli ambienti.