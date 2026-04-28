L'integrazione dei dati tradizionale, cioè il processo di combinazione e armonizzazione dei dati provenienti da più fonti in un formato unificato, dipende da regole fisse o processi semi-automatizzati coordinati dagli ingegneri dei dati.1 Tuttavia, questi approcci non sono adatti a gestire i volumi e la complessità dei dati moderni.

I workload odierni di AI e analytics richiedono una base dati con alti livelli di velocità, flessibilità e visibilità. Queste esigenze possono rapidamente sovraccaricare i team di dati già in lotta contro proliferazione degli strumenti, workflow frammentati e data silos.

L'AI offre un approccio di integrazione intelligente e semplificato, efficiente e adattabile alle esigenze future dei dati. Invece di dipendere da trasformazioni manuali, l'integrazione dei dati AI utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) (LLM), agenti AI e automazione per imparare, adattarsi e prendere decisioni sui dati in modo indipendente, trasformando un processo reattivo in un sistema intelligente proattivo.