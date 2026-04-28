L'integrazione dei dati di intelligenza artificiale (AI) usa algoritmi e modelli per automatizzare e ottimizzare il processo di Integrazione attraverso attività come data ingestion, trasformazione e pipeline generazione.
L'integrazione dei dati tradizionale, cioè il processo di combinazione e armonizzazione dei dati provenienti da più fonti in un formato unificato, dipende da regole fisse o processi semi-automatizzati coordinati dagli ingegneri dei dati.1 Tuttavia, questi approcci non sono adatti a gestire i volumi e la complessità dei dati moderni.
I workload odierni di AI e analytics richiedono una base dati con alti livelli di velocità, flessibilità e visibilità. Queste esigenze possono rapidamente sovraccaricare i team di dati già in lotta contro proliferazione degli strumenti, workflow frammentati e data silos.
L'AI offre un approccio di integrazione intelligente e semplificato, efficiente e adattabile alle esigenze future dei dati. Invece di dipendere da trasformazioni manuali, l'integrazione dei dati AI utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) (LLM), agenti AI e automazione per imparare, adattarsi e prendere decisioni sui dati in modo indipendente, trasformando un processo reattivo in un sistema intelligente proattivo.
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Le aziende moderne operano in ambienti complessi e distribuiti, con diversi tipi di dati. Si trovano ad affrontare una crescente pressione per innovare e prendere decisioni in tempo reale. I metodi tradizionali di integrazione dei dati non sono stati creati per queste esigenze.
Quattro grandi cambiamenti spiegano ulteriormente perché l'integrazione dei dati AI è ora importante:
I dati non strutturati sono informazioni senza un formato predefinito, come immagini, documenti e dati di sensori Internet of Things (IoT). Oggi viene generato su vasta scala e si stima che rappresenti il 90% dei dati generati dalle aziende.2
La scala dei dati non strutturati li rende estremamente preziosi per analytics e AI. Tuttavia, può anche sopraffare rapidamente i metodi di integrazione manuale, soprattutto quando gli schemi di dati cambiano rapidamente, gli aggiornamenti avvengono in modo asincrono e i problemi di qualità dei dati aumentano.3 Senza processi di integrazione più flessibili ed efficienti, le aziende rischiano di lasciare dati preziosi inutilizzati.
L'AI può agire solo sui dati a cui può accedere, rendendo l'accesso unificato ai dati aziendali un requisito essenziale per la prontezza dell'AI. Le organizzazioni hanno bisogno di una visione unica e gestibile dei dati distribuiti tra database, data lake e applicazioni aziendali per supportare efficacemente l'AI.
Gli LLM, ad esempio, richiedono grandi quantità di dati rilevanti per generare risposte accurate e contestuali. Gli agenti AI hanno requisiti simili e dipendono da dati integrati per agire in modo affidabile nei diversi workflow. L'accesso a dati aziendali accurati, attuali e rilevanti aiuta a garantire che gli output di entrambi siano completi, coerenti e aggiornati.
Un processo decisionale di successo basato sui dati dipende dalla capacità di estrarre informazioni rapidamente, in modo sicuro ed economico da set di dati grandi e diversificati.4 Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie pipeline automatizzate e a bassa latenza, in grado di fornire continuamente dati freschi e affidabili.
Eppure, gli approcci tradizionali di progettazione e orchestrazione delle pipeline non sono stati costruiti per la velocità e la scala dell'AI e dell'analisi in tempo reale. I processi extract, transform, load (ETL) in batch introducono ritardi che prolungano il time-to-action e time-insight, spesso rendendo output obsoleti e inutilizzabili.
Man mano che gli ambienti dati diventano più complessi, anche piccoli cambiamenti possono interrompere l'integrazione e creare quello che i ricercatori definiscono un "ciclo ripetitivo di rilevamento, diagnostica e risoluzione di guasti delle pipeline che consuma preziose risorse ingegneristiche."5
Per le organizzazioni che danno priorità all'AI aziendale e al processo decisionale in tempo reale, la transizione verso la progettazione e l'orchestrazione di pipeline basato su AI è sempre più vista come "sia inevitabile che vitale", secondo Jahangir Khan, ingegnere del software di IBM.6 Le pipeline supportate da agentic AI offrono funzionalità di auto-adattamento e autoriparante che possono migliorare fondamentalmente il processo di Integrazione dei dati, aggiungendo resilienza e velocità.
L'integrazione dei dati AI aiuta a risolvere tre principali sfide di esecuzione che rallentano i team di dati moderni:
Molte aziende faticano con un accesso lente e complesso ai dati. I richiedenti in genere attendono da una a quattro settimane per la consegna dei dati, bloccando la produttività e il processo decisionale.
Questa sfida è aggravata da workflow frammentati e dalla proliferazione degli strumenti, con il 50% delle organizzazioni che utilizza tre o più strumenti di integrazione. I team di ingegneria dei dati devono navigare in ambienti scollegati, con conseguenti implementazioni incoerenti, sforzi duplicati e complessità operativa.
Le modifiche allo schema o al formato possono rompere silenziosamente le pipeline legacy e i sistemi hard-coded, consentendo ai dati errati di propagarsi a valle. Anche quando rilevati, questi guasti spesso richiedono intervento manuale, causando ritardi e aumentando il rischio.
La visibilità limitata della pipeline rende i problemi difficili da tracciare e risolvere. Di conseguenza, gli ingegneri dei dati dedicano quasi la metà del loro tempo a "tenere le luci accese" piuttosto che a fornire nuove funzionalità.7,8 Questi problemi possono aggravarsi in un debito tecnico significativo, aumentare i costi e limitare la produttività.
Molte organizzazioni non dispongono dei talenti specializzati in ingegneria dei dati necessari per soddisfare le moderne richieste di AI e di dati. Secondo alcune stime, il 77% delle aziende segnala una carenza di competenze e conoscenze necessarie in materia di dati.
Queste lacune di competenze aumentano la dipendenza dal processo manuale e l'adozione lenta di approcci moderni di integrazione. Inoltre, poiché gli utenti business dipendono fortemente dai team tecnici anche per le richieste di dati più basilari, i team di ingegneri sono spesso messi a dura prova, ben oltre i loro limiti.
L'integrazione dei dati AI utilizza LLM, machine learning e automazione per semplificare il processo di integrazione dei dati end-to-end. Alcuni dei metodi più comuni includono:
Prima che i dati vengano integrati e consegnati, AI può automatizzare diversi compiti a monte, come:
Queste funzionalità basate sull'AI rendono più facile trovare, interpretare e preparare i dati rilevanti per le analytics e l'AI.
L'AI può anche automatizzare le attività fondamentali di integrazione dei dati, come la mappatura degli schemi e la trasformazione dei dati. La mappatura e la trasformazione tradizionale dei dati si basano su competenze ingegneristiche specializzate e regole codificate rigidamente. I modelli AI possono mappare e allineare automaticamente gli schemi tra le fonti dati utilizzando la comprensione semantica.
Ad esempio, l'AI potrebbe abbinare "emp_ID" in un sistema a "employee_number" in un altro, anche quando i nomi dei campi e i formati dei dati differiscono. Utilizzando questo contesto, AI può generare la logica di trasformazione e le regole di normalizzazione e adattarle man mano che la logica di business cambia senza richiedere riscritture del codice.
Tradizionalmente, i team si affidavano a logiche di observability personalizzate, dashboard, avvisi e diagnostiche manuali per monitorare le pipeline. La correzione spesso richiedeva competenze specializzate e coordinamento tra molteplici stakeholder.
I sistemi di AI possono contribuire a mantenere la qualità dei dati e a risolvere i problemi più rapidamente attraverso l'automazione:
L'AI può anche migliorare la gestione della qualità dei dati, imparando le linee di base della qualità e riconoscendo anche le più piccole deviazioni. Tutte queste funzionalità aiutano a garantire che i dati consegnati agli utenti siano affidabili, coerenti e pronti all'uso.
L'agentic AI può aiutare a progettare e orchestrare pipeline di dati, consigliando lo stile di integrazione più adatto a ciascun workload. A seconda della fonte di dati, delle esigenze di prestazioni e dei vincoli di costo, i sistemi AI possono suggerire ETL/ELT, streaming in tempo reale, replica o approcci ibridi.
L'authoring dichiarativo della pipeline può supportare questo processo. Invece di eseguire la codifica di ogni passaggio, gli ingegneri definiscono i risultati desiderati e le regole di governance, permettendo al sistema di generare un piano di pipeline per le recensioni e l'approvazione. Gli agenti AI possono quindi aiutare a eseguire il workflow.
L'AI può anche raccomandare la destinazione migliore per dati integrati, come object storage, data warehouse o database, in base ai modelli di workload e alle esigenze aziendali. Col tempo, i sistemi agentici possono migliorare l'orchestrazione utilizzando dati storici per ottimizzare i percorsi di priorità ed esecuzione, spesso tramite apprendimento per rinforzo.
La maggior parte degli utenti business non conosce il linguaggio di query strutturato (SQL) e si affida ai team tecnici per accedere ai dati aziendali per report e domande di routine. L'Integrazione dei dati tramite AI riduce questo attrito grazie ad agenti dati self-service no-code che utilizzano elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e LLM per interpretare le richieste in linguaggio naturale e generare SQL Query.
Ad esempio, un analista finanziario potrebbe chiedere: "Mostra le tendenze di redditività per segmento di clienti negli ultimi due trimestri". L'agente interpreta la richiesta, genera la query e restituisce il risultato.
Questo approccio riduce i ritardi nell'accesso ai dati e rende più facile l'uso integrato dei dati aziendali in tutta l'azienda. Per gli utenti tecnici che desiderano un maggiore controllo sulle proprie richieste, i kit di sviluppo software Python (SDK) possono utilizzare gli LLM per generare ed eseguire script Python basati sulle richieste degli utenti.
L'uso di capacità avanzate di AI nell'integrazione dei dati offre una serie di vantaggi, tra cui:
Ci sono anche argomentazioni secondo cui AI sta democratizzando in modo drammatico l'ingegneria dei dati. Abbassando la barriera di accesso ai dati, anche gli utenti business possono sentirsi autorizzati a lavorare attivamente con i dati.
Esistono numerosi casi d'uso reali per adottare soluzioni di integrazione dati con AI, come ad esempio:
Inserisci e trasforma flussi di dati in tempo reale con AI aiuta a ridurre la latenza per un processo decisionale operativo e analitico più veloce e informato.
Le integrazioni dei dati AI possono aiutare a modernizzare e semplificare i flussi di dati nei data lakehouse e negli ambienti di warehouse, garantendo che i dati siano affidabili e forniti in modo efficiente.
L'AI può semplificare significativamente l'accesso ai dati e ridurre la preparazione manuale dei dati necessaria per supportare la rendicontazione finanziaria, la previsione e i KPI.
L'AI rende più facile unificare i dati non elaborati (soprattutto quelli aziendali non strutturati), rendendoli accessibili e utilizzabili. Questa capacità è un fattore critico per le iniziative di AI aziendale, come la retrieval augmented generation (RAG) e l'AI generativa.
La capacità di unificare rapidamente e in modo semplice la customer relationship management (CRM) e le prestazioni insight permette ai team di vendita di spostare più velocemente e ridurre la loro dipendenza dai team tecnici.
L'integrazione dei dati non è uguale per tutti. Quando si valutano soluzioni di integrazione basate sull'AI, ci sono diverse caratteristiche, funzionalità e servizi da considerare. Ecco tre domande chiave per guidare la tua ricerca:
Le soluzioni che supportano la connettività nativa dell'ecosistema, attraverso le application programming interface (API) o i connettori precostituiti, possono ridurre il blocco da fornitore e massimizzare gli investimenti in dati esistenti. Queste soluzioni basate sull'AI dovrebbero collegarsi perfettamente a File Storage, architetture guidate dagli eventi, Storage dei dati e applicazione. L'estensibilità è importante quanto l'interoperabilità, consentendo alla piattaforma di essere scalabile in base all'evoluzione delle esigenze (compreso il supporto di codice personalizzato o di fonti di dati non native).
Piattaforme dati AI con funzionalità integrate di pulizia, sicurezza e governance dei dati aiutano a garantire che i dati rimangano affidabili durante tutto il ciclo di vita dell'integrazione. Proteggono inoltre i dati sensibili da accessi e utilizzi non autorizzati. L'observability e il monitoraggio supportati dall'AI possono rilevare precocemente i problemi, comprese le sottili anomalie che altrimenti potrebbero passare inosservate.
Le imprese operano sempre più spesso in ambienti multicloud ibridi, quindi soluzioni che possono eseguire pipeline ovunque (sia on-premise, cloud o in un ecosistema ibrido) sono essenziali. La distribuzione ibrida e l'elaborazione dei dati in loco possono anche ridurre la latenza e i costi di trasferimento dei dati, contribuendo al contempo a ridurre il debito tecnico a lungo termine.
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1,3,6,9,10 “Leveraging Artificial Intelligence to Automate ETL Pipelines: Evolving Legacy Data Systems into Intelligent Workflows,” Jahangir Khan, giugno 2025.
2 “Untapped value: What every executive needs to know about unstructured data,” IDC, agosto 2023.
4 “Can AI Autonomously Build, Operate and Use the Entire Data Stack?” IBM Research, 8 dicembre 2025.
5 “The challenges of Extract, Transform and Loading (ETL) system implementation for near real-time environment.“ Sabtu, Adilah & Mohd Azmi, Nurulhuda & Sjarif, N.N.A. & Ismail, S.A. & Mohd Yusop, Othman & Sarkan, Haslina & Chuprat, Suriayati. Luglio 2017.
7 “What wasting data engineering talent really costs you,” Kevin Kim, 31 marzo 2022.
8 “Beyond ETL: How AI Agents Are Building Self-Healing Data Pipelines,” Soumen Chakraborty, maggio 2025.