Cos'è la rendicontazione finanziaria?

I requisiti per la rendicontazione finanziaria cambiano frequentemente e dipendono dall'azienda e dal fatto che sia pubblica o privata. Gli standard setter più comuni sono il Financial Accounting Standards Board, l'International Accounting Standards Board e il Board degli standard di contabilità del governo. Gli standard cambiano continuamente e vengono modificati per garantire precisione e utilità.

La Securities and Exchange Commission (SEC) e l'Internal Revenue Service (IRS) aggiornano spesso le loro regole per allinearsi alle modifiche apportate dai comitati per gli standard e per riflettere l'attuale clima economico. Al di fuori degli Stati Uniti, le aziende rispettano gli International Financial Reporting Standards (IFRS) stabiliti dall'International Accounting Standards Board.

Le aziende private hanno meno requisiti di rendicontazione finanziaria esterna ma sono comunque tenute a presentare stime fiscali e dichiarazioni annuali all'IRS. Le società private più piccole dovranno affrontare esigenze di rendicontazione finanziaria specifiche a seconda degli istituti di credito utilizzati, ma dovrebbero sempre disporre di solidi processi di gestione finanziaria.

La trasparenza è fondamentale per le aziende private e pubblicare report finanziari o attività di investimento volontariamente può essere una tattica di marketing per creare interesse.

Al contrario, la SEC non solo richiede una rigorosa rendicontazione finanziaria alle società quotate in borsa, ma le monitora anche. Gli obblighi di rendicontazione finanziaria imposti dalla SEC sono numerosi, ma i più comuni includono il modulo trimestrale 10-Q, il modulo annuale 10-K e il modulo 8-K per la segnalazione di eventi non programmati. A seconda della disposizione e delle circostanze, esistono sono molti altri requisiti.



