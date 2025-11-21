Gestione degli asset

Cos'è la previsione finanziaria?

Pubblicato il 21 novembre 2025
By Gregg Lindemulder and Ian Smalley

Previsione finanziaria, definita

La previsione finanziaria è il processo di previsione delle prestazioni future di un'azienda, e stima fattori come le entrate, il flusso di cassa e le spese.

Aiuta le aziende a prendere decisioni informate in merito ad assunzioni, investimenti, operazioni, budget e altri aspetti della pianificazione finanziaria.

In pratica, le previsioni finanziarie si basano in genere su una combinazione di dati storici, tendenze di mercato e opinioni di esperti. Gli analisti finanziari utilizzano questi insight per creare bilanci proforma (in proiezione) che prevedono le vendite future, la redditività, le spese di cassa e la posizione finanziaria complessiva di un'azienda.

Perché è importante la previsione finanziaria?

La previsione finanziaria è uno strumento fondamentale per la pianificazione strategica. Aiuta le aziende ad affrontare nuove sfide, cogliere le opportunità, gestire i rischi e migliorare il processo decisionale. Fornisce inoltre dati finanziari critici per gli stakeholder, come finanziatori, investitori e business partner.

Le aziende solitamente utilizzano le previsioni finanziarie per raggiungere i seguenti obiettivi:

  • Prendere decisioni informate: le proiezioni finanziarie aiutano le aziende a decidere come allocare le risorse in aree come i salari, il personale, l'inventario e la produzione.
  • Fissare obiettivi: previsioni accurate sulle prestazioni finanziarie future aiutano le aziende a fissare obiettivi realistici, come tassi di crescita target basati sulla disponibilità di capitale circolante.
  • Pianificare i budget: i team finanziari si basano sulle previsioni finanziarie dell'azienda per quanto riguarda le entrate, le spese e i flussi di cassa, per stabilire i limiti di spesa tra i vari reparti e progetti.
  • Gestire il rischio: le aziende utilizzano le previsioni finanziarie per pianificare diversi scenari che potrebbero comportare rischi finanziari, come un calo del mercato, un aumento dei costi operativi o interruzioni della supply chain.
  • Attirare gli investitori: proiettando ricavi e profitti futuri, la previsione aiuta a determinare la valutazione di un'azienda. Gli investitori spesso utilizzano queste informazioni come base per investire in un'azienda.
  • Monitorare le prestazioni aziendali: le aziende spesso confrontano le loro metriche finanziarie effettive con le previsioni, per monitorare i progressi o identificare i problemi e adeguare le strategie.
I quattro elementi costitutivi del forecasting finanziario

Per creare una previsione finanziaria integrata sono necessari quattro elementi chiave:

  1. Previsione delle vendite
  2. Previsione dei redditi
  3. Previsione dei flussi di cassa
  4. Previsione del bilancio

Ognuno di questi elementi agisce come un blocco fondamentale che si collega agli altri per creare una proiezione delle prestazioni di un'azienda in futuro.

1. Previsione delle vendite

La previsione delle vendite è la base per tutte le altre componenti della previsione finanziaria. È il processo di prevedere cosa un'azienda probabilmente venderà in un arco di tempo futuro, tipicamente misurato in settimane, mesi o trimestri.

Stima i ricavi di vendita delle trattative già in corso o che si prevede entrino nella pipeline di vendita.

2. Previsione del reddito

Una volta definite le proiezioni di vendita, si può iniziare la previsione dei ricavi. Questo processo misura tutti i ricavi previsti insieme alle spese come i costi operativi, il costo dei prodotti venduti, le tasse e gli interessi.

Queste informazioni vengono poi utilizzate per creare un conto economico pro forma, che mostra l'utile netto o i profitti futuri previsti da un'azienda.

3. Previsione dei flussi di cassa

Le stime delle vendite future e dell'utile netto vengono poi utilizzate per prevedere come e quando il denaro entrerà e uscirà da un'azienda.

Due esempi comuni di flusso di cassa sono quando un cliente effettua un pagamento (un afflusso in ingresso) e quando un'azienda paga i suoi dipendenti (un deflusso in uscita). Un conto di flusso di cassa pro forma proietta queste ricevute e pagamenti su un'azienda per un periodo di tempo specifico.

4. Previsione del bilancio

Le previsioni di vendite, ricavi e flussi di cassa vengono combinate per creare un bilancio pro forma. Questo documento è una panoramica di alto livello degli asset, delle passività e del patrimonio netto futuri di un'azienda.

Ad esempio, potrebbe includere l'inventario dei prodotti (asset), le somme dovute ai fornitori (passività) e le azioni ordinarie (patrimonio netto). Offre una visione dettagliata della posizione finanziaria prevista di un'azienda.

Metodi di previsione finanziaria

I due principali tipi di forecasting finanziario sono quantitativo e qualitativo. Le aziende utilizzano comunemente una combinazione di entrambi i metodi di forecasting.

Previsione quantitativa

Le previsioni quantitative utilizzano i dati storici per prevedere ciò che probabilmente accadrà in futuro. Ad esempio, i dati di vendita dell'ultimo trimestre potrebbero essere utilizzati per stimare i ricavi per il trimestre successivo. Si basano in larga misura su statistiche e modelli matematici per prevedere in che modo tendenze e modelli influenzeranno le future prestazioni aziendali.

Le seguenti sono le tecniche quantitative più comuni:

  • Lineare: questa semplice tecnica presuppone che il tasso di crescita storico di un'azienda continua sulla stessa traiettoria, in linea retta. Ad esempio, se un'azienda ha avuto un tasso di crescita del 4% negli ultimi 2 anni, la tecnica lineare prevederebbe di nuovo una crescita del 4% l'anno successivo. È considerato efficace per i mercati stabili, ma meno affidabile per i mercati con frequenti cambiamenti o volatilità.
  • Media mobile: a differenza di un trend lineare, la tecnica della media mobile attenua le fluttuazioni dei dati aziendali nel tempo. Questo processo viene eseguito calcolando la media dei risultati dei periodi passati e utilizzandola per proiettare i risultati futuri. Ad esempio, potrebbe stimare il prezzo delle azioni del mese successivo utilizzando il prezzo medio calcolato nei cinque mesi precedenti.
  • Regressione lineare: questa tecnica utilizza l'analisi della regressione per capire la relazione tra una variabile indipendente e una variabile dipendente. Ad esempio, potrebbe mostrare come la spesa pubblicitaria (variabile indipendente) si relaziona alle vendite mensili (variabile dipendente). Questo approccio può aiutare un'azienda a prevedere i futuri ricavi delle vendite basandosi sulla spesa pubblicitaria prevista.

Previsione qualitativa

A differenza del metodo quantitativo, che si basa sulle statistiche, le previsioni qualitative utilizzano il giudizio umano e le opinioni come base per le proprie previsioni. È utile in situazioni in cui non sono disponibili dati storici, come il lancio di un nuovo prodotto o la creazione di una startup.

Le tecniche qualitative più comuni includono quelle descritte qui:

  • Ricerca di mercato: sondaggi sui consumatori e focus group, insieme alla ricerca sulla concorrenza, sono tattiche comuni utilizzate dalle aziende per condurre ricerche di mercato. I dati raccolti possono aiutarli ad anticipare le future condizioni di mercato, come il comportamento dei consumatori, la domanda, le preferenze di prezzo e le strategie dei concorrenti.
  • Opinione degli esperti: questa tecnica si basa sulla conoscenza di esperti interni ed esterni all'azienda, come dirigenti, team di vendita, analisti finanziari e analisti di settore. Le opinioni vengono tipicamente raccolte tramite sondaggi, interviste o comitati e poi combinate per costruire previsioni.
  • Metodo Delphi: Il metodo Delphi è un sistema progettato per aumentare l'accuratezza delle previsioni delle opinioni degli esperti. Utilizza più cicli di raccolta, analisi e perfezionamento delle opinioni degli esperti per costruire gradualmente un consenso. Poiché richiede feedback ripetuto, spesso è più costoso e richiede più tempo rispetto ad altri metodi qualitativi.

Previsione finanziaria e modellazione finanziaria

La previsione finanziaria prevede gli esiti finanziari futuri. La modellizzazione finanziaria aiuta le aziende a guidare la strategia basandosi su tali previsioni.

In altre parole, le previsioni forniscono una base per modelli matematici (spesso in Excel) che analizzano e prevedono i risultati di diversi scenari. Ad esempio, se una previsione finanziaria prevede i ricavi del mese successivo, un modello finanziario può prevedere come un aumento di prezzo influenzerebbe quella cifra.

Previsione finanziaria e budgeting

La previsione finanziaria e il budgeting sono processi strettamente correlati ma diversi. I budget in genere forniscono una roadmap statica del modo in cui un'azienda alloca i ricavi previsti e le risorse durante un anno fiscale.

Il processo di previsione è più dinamico, prevedendo gli esiti futuri sia nel breve che nel lungo termine. Le previsioni per ricavi, flussi di cassa e spese sono essenziali per costruire budget realistici e affidabili.

Intelligenza artificiale nella previsione finanziaria

Molte aziende ora utilizzano strumenti di previsione basati sull'AI per analizzare le prestazioni passate e prevedere i risultati futuri.

Secondo un sondaggio dell'IBM Institute of Business Value svolto su 300 CFO, il 58% afferma di utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) tradizionale per previsioni e modellizzazioni. Nel frattempo, il 42% intende utilizzare l'AI generativa per previsioni e modellazioni in futuro.

I vantaggi dell'uso dell'AI per le previsioni finanziarie includono:

  • Previsione in tempo reale: i modelli di previsione AI possono analizzare fonti di dati interne ed esterne per previsioni in tempo reale basate sugli ultimi cambiamenti del mercato.
  • Reportistica automatica: l'AI può automatizzare la rendicontazione delle previsioni finanziarie con prompt in linguaggio naturale, riducendo il tempo di rendicontazione da diversi giorni a pochi minuti.
  • Previsioni accurate: l'AI può scoprire pattern, tendenze e outlier in grandi quantità di dati che sarebbe difficile scoprire con i metodi tradizionali o richiederebbe troppo tempo.
  • Rilevamento dei rischi: l'AI può fornire avvisi precoci dai modelli di dati che potrebbero rappresentare rischi finanziari, come transazioni fraudolente o interruzioni della supply chain.
Gregg Lindemulder

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
