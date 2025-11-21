La previsione finanziaria e il budgeting sono processi strettamente correlati ma diversi. I budget in genere forniscono una roadmap statica del modo in cui un'azienda alloca i ricavi previsti e le risorse durante un anno fiscale.

Il processo di previsione è più dinamico, prevedendo gli esiti futuri sia nel breve che nel lungo termine. Le previsioni per ricavi, flussi di cassa e spese sono essenziali per costruire budget realistici e affidabili.