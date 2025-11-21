La previsione finanziaria è il processo di previsione delle prestazioni future di un'azienda, e stima fattori come le entrate, il flusso di cassa e le spese.
Aiuta le aziende a prendere decisioni informate in merito ad assunzioni, investimenti, operazioni, budget e altri aspetti della pianificazione finanziaria.
In pratica, le previsioni finanziarie si basano in genere su una combinazione di dati storici, tendenze di mercato e opinioni di esperti. Gli analisti finanziari utilizzano questi insight per creare bilanci proforma (in proiezione) che prevedono le vendite future, la redditività, le spese di cassa e la posizione finanziaria complessiva di un'azienda.
La previsione finanziaria è uno strumento fondamentale per la pianificazione strategica. Aiuta le aziende ad affrontare nuove sfide, cogliere le opportunità, gestire i rischi e migliorare il processo decisionale. Fornisce inoltre dati finanziari critici per gli stakeholder, come finanziatori, investitori e business partner.
Le aziende solitamente utilizzano le previsioni finanziarie per raggiungere i seguenti obiettivi:
Per creare una previsione finanziaria integrata sono necessari quattro elementi chiave:
Ognuno di questi elementi agisce come un blocco fondamentale che si collega agli altri per creare una proiezione delle prestazioni di un'azienda in futuro.
La previsione delle vendite è la base per tutte le altre componenti della previsione finanziaria. È il processo di prevedere cosa un'azienda probabilmente venderà in un arco di tempo futuro, tipicamente misurato in settimane, mesi o trimestri.
Stima i ricavi di vendita delle trattative già in corso o che si prevede entrino nella pipeline di vendita.
Una volta definite le proiezioni di vendita, si può iniziare la previsione dei ricavi. Questo processo misura tutti i ricavi previsti insieme alle spese come i costi operativi, il costo dei prodotti venduti, le tasse e gli interessi.
Queste informazioni vengono poi utilizzate per creare un conto economico pro forma, che mostra l'utile netto o i profitti futuri previsti da un'azienda.
Le stime delle vendite future e dell'utile netto vengono poi utilizzate per prevedere come e quando il denaro entrerà e uscirà da un'azienda.
Due esempi comuni di flusso di cassa sono quando un cliente effettua un pagamento (un afflusso in ingresso) e quando un'azienda paga i suoi dipendenti (un deflusso in uscita). Un conto di flusso di cassa pro forma proietta queste ricevute e pagamenti su un'azienda per un periodo di tempo specifico.
Le previsioni di vendite, ricavi e flussi di cassa vengono combinate per creare un bilancio pro forma. Questo documento è una panoramica di alto livello degli asset, delle passività e del patrimonio netto futuri di un'azienda.
Ad esempio, potrebbe includere l'inventario dei prodotti (asset), le somme dovute ai fornitori (passività) e le azioni ordinarie (patrimonio netto). Offre una visione dettagliata della posizione finanziaria prevista di un'azienda.
I due principali tipi di forecasting finanziario sono quantitativo e qualitativo. Le aziende utilizzano comunemente una combinazione di entrambi i metodi di forecasting.
Le previsioni quantitative utilizzano i dati storici per prevedere ciò che probabilmente accadrà in futuro. Ad esempio, i dati di vendita dell'ultimo trimestre potrebbero essere utilizzati per stimare i ricavi per il trimestre successivo. Si basano in larga misura su statistiche e modelli matematici per prevedere in che modo tendenze e modelli influenzeranno le future prestazioni aziendali.
Le seguenti sono le tecniche quantitative più comuni:
A differenza del metodo quantitativo, che si basa sulle statistiche, le previsioni qualitative utilizzano il giudizio umano e le opinioni come base per le proprie previsioni. È utile in situazioni in cui non sono disponibili dati storici, come il lancio di un nuovo prodotto o la creazione di una startup.
Le tecniche qualitative più comuni includono quelle descritte qui:
La previsione finanziaria prevede gli esiti finanziari futuri. La modellizzazione finanziaria aiuta le aziende a guidare la strategia basandosi su tali previsioni.
In altre parole, le previsioni forniscono una base per modelli matematici (spesso in Excel) che analizzano e prevedono i risultati di diversi scenari. Ad esempio, se una previsione finanziaria prevede i ricavi del mese successivo, un modello finanziario può prevedere come un aumento di prezzo influenzerebbe quella cifra.
La previsione finanziaria e il budgeting sono processi strettamente correlati ma diversi. I budget in genere forniscono una roadmap statica del modo in cui un'azienda alloca i ricavi previsti e le risorse durante un anno fiscale.
Il processo di previsione è più dinamico, prevedendo gli esiti futuri sia nel breve che nel lungo termine. Le previsioni per ricavi, flussi di cassa e spese sono essenziali per costruire budget realistici e affidabili.
Molte aziende ora utilizzano strumenti di previsione basati sull'AI per analizzare le prestazioni passate e prevedere i risultati futuri.
Secondo un sondaggio dell'IBM Institute of Business Value svolto su 300 CFO, il 58% afferma di utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) tradizionale per previsioni e modellizzazioni. Nel frattempo, il 42% intende utilizzare l'AI generativa per previsioni e modellazioni in futuro.
I vantaggi dell'uso dell'AI per le previsioni finanziarie includono:
