Una volta completate le previsioni e predisposto un piano strategico, i team di FP&A iniziano ad allocare fondi e risorse in tutta l'organizzazione. Questo processo di definizione del budget include l'assegnazione di fondi a ciascuna unità di business e la determinazione delle spese in conto capitale per asset come spazio uffici e attrezzature.

Gli analisti FP&A collaborano quindi con l'alta dirigenza per creare un budget generale finale che documenti tutte le spese dell'organizzazione. Il budget principale è in linea con le previsioni e gli obiettivi di FP&A per le future prestazioni aziendali, come fatturato previsto, flusso di cassa e redditività.

Quando si verificano cambiamenti nel corso di un anno fiscale, potrebbe essere necessario aggiornare il budget principale. I team FP&A utilizzano spesso previsioni continue per rimanere aggiornati sull'evoluzione delle condizioni finanziarie e di mercato. Questo processo consente di apportare aggiornamenti dinamici e informati al budget durante tutto l'anno.