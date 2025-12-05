La pianificazione degli scenari si riferisce al processo di creazione di molteplici scenari per potenziali futuri, basati su una gamma di diverse incertezze.
Le organizzazioni si rivolgono ai metodi di pianificazione strategica per gestire il rischio e prendere decisioni basate sui dati. Questi metodi aiutano anche le aziende a essere preparate per i momenti "what-if" fuori dal loro controllo, come i cambiamenti climatici, le fluttuazioni del mercato e i cambiamenti geopolitici.
Il processo di pianificazione degli scenari aiuta a prevedere e identificare intervalli di possibili esiti e l'impatto stimato tramite l'analisi delle tendenze.
Sapendo cosa potrebbe succedere, le organizzazioni e i loro stakeholder possono migliorare il processo decisionale e gestire le possibilità migliori e peggiori. Oltre allo sviluppo degli scenari, il processo aiuta anche le organizzazioni a formulare strategie per affrontare questi scenari futuri e possibili futuri.
Con la pianificazione degli scenari, le organizzazioni possono visualizzare scenari diversi e rivelare incertezze critiche molto prima che si verifichi una crisi. Questo processo può fornire un vantaggio competitivo consentendo alle aziende di fare brainstorming e di pensare in anticipo quali azioni potrebbero essere necessarie.
La pianificazione degli scenari fornisce anche insight dettagliati su piani e budget. È una forza trainante che spinge dirigenti e stakeholder a prendere decisioni per la propria organizzazione. Invece di reagire a un evento fuori dal controllo di un'organizzazione, la pianificazione degli scenari favorisce la risoluzione proattiva dei problemi e il pensiero innovativo. Più l'organizzazione può diventare resiliente, più è probabile che abbia stabilità a lungo termine.
Il modo migliore per comprendere la pianificazione degli scenari è attraverso l'esempio della società Royal Dutch Shell, attualmente nota come Shell. La compagnia petrolifera ha iniziato a utilizzare la pianificazione di scenari negli anni '60, quando si è trovata ad affrontare sfide produttive più ampie, e alla fine ha anticipato la crisi petrolifera del 1973.
Nel 1965, l'azienda ha introdotto l'Unified Planning Machinery (UPM), uno strumento di previsione computerizzato utilizzato per prevedere i flussi finanziari. Questo strumento ha portato a maggiori conversazioni all'interno dell'azienda sulla creazione di possibili scenari e sull'anticipazione di eventi futuri attraverso il processo di sviluppo degli scenari.
L'azienda ha ideato scenari alternativi basati su una serie di variabili. Lo ha fatto per cercare di capire quale sarebbe lo stato futuro delle organizzazioni in un mondo basato sul libero scambio o sulle crescenti tensioni geopolitiche.
Questo lavoro ha svolto un ruolo fondamentale per Shell nel tentativo di comprendere e anticipare le interruzioni. Ancora oggi, Shell si pone domande "what-if" e utilizza il processo di pianificazione di scenario per pensare alle sfide a lungo termine e mitigare i rischi.
L'obiettivo della pianificazione di scenario non è solo quello di prevedere gli esiti, ma di capire quali forze potrebbero averli determinati. È fondamentale considerare i fattori esterni e interni dell'ambiente aziendale e integrare la pianificazione degli scenari attraverso i processi organizzativi.
Il processo di pianificazione degli scenari non è lo stesso per tutte le organizzazioni e potrebbe richiedere passaggi aggiuntivi a seconda delle loro esigenze. Tuttavia, di seguito sono elencati cinque passaggi chiave che ogni organizzazione può utilizzare come guida.
Affinché il processo di pianificazione degli scenari sia produttivo, tutte le organizzazioni dovrebbero iniziare definendo un obiettivo chiaro.
Questo obiettivo può essere un obiettivo a lungo termine o qualcosa di più immediato. In ogni caso, l'organizzazione deve immaginare dove spera di essere nei prossimi mesi o anni.
Dopo aver determinato l'obiettivo principale, i team dovrebbero analizzare in che modo le azioni attuali influiranno sui potenziali risultati.
Le organizzazioni devono assicurarsi che questi risultati siano allineati all'obiettivo principale e comprendano il loro impatto futuro per rispondere in modo appropriato.
Ci sono numerosi fattori da considerare nel determinare la direzione dell'organizzazione. Questi fattori possono essere interni come cambiamenti organizzativi o esterni come tensioni geopolitiche.
Indipendentemente da cosa siano, l'organizzazione deve avere una comprensione approfondita di ciascuno per una previsione e insight accurati.
Proprio come identificare i fattori di influenza, anche le organizzazioni devono valutare l'impatto di ogni scenario. Questo approccio consiste nella creazione di più scenari e nel determinare quanto probabile sia ciascuno di essi in base alle condizioni, alle ipotesi e alle probabilità.
Dopo la valutazione arriva la valutazione dell'impatto di ogni scenario. Le organizzazioni devono considerare i potenziali impatti e determinare un corso d'azione adeguato.
Infine, l'organizzazione deve sviluppare indicatori precoci per ogni scenario.
Questo passaggio è fondamentale per garantire che l'organizzazione agisca in modo proattivo e possa rilevare interruzioni o problemi prima che degenerino in eventi maggiori. Inoltre, fornisce alle organizzazioni e agli stakeholder il vantaggio competitivo per essere sempre pronte e riuscire ad affrontare i problemi senza farsi prendere dal panico.
Di seguito sono elencati alcuni dei principali vantaggi che le organizzazioni possono trarre dall'impiego della pianificazione di scenario:
La pianificazione degli scenari assume molte forme. L'approccio adottato da un'organizzazione dipenderà dal focus e dalla metodologia che sceglie di adottare.
L'approccio di pianificazione quantitativa degli scenari utilizza tre scenari diversi: ottimistico, pessimista e migliore ipotesi.
Lo scenario ottimistico prevede i migliori risultati possibili per l'organizzazione. Lo scenario pessimistico esplora gli scenari peggiori, come un crollo del mercato o fattori ambientali fuori dal loro controllo. Infine, lo scenario migliore considera le tendenze attuali e le previsioni per valutare l'impatto finanziario.
Le organizzazioni possono utilizzare il metodo normativo di pianificazione degli scenari per sviluppare il loro scenario ideale e i loro risultati, e poi lavorare a ritroso per capire come raggiungerli.
Questo metodo è ideale per la pianificazione a lungo termine e per le organizzazioni che vogliono fissare obiettivi significativi. Si tratta di un approccio lungimirante che aiuta le organizzazioni a sviluppare un modello per ottenere esattamente ciò che desiderano.
La pianificazione esplorativa degli scenari è un approccio che considera un'ampia gamma di potenziali futuri a seconda di determinati tempi, ambienti volatili e numerose incertezze.
Questo metodo costruisce vari scenari e può aiutare le organizzazioni ad adattarsi in tempo reale.
Questo metodo di pianificazione degli scenari si concentra sulle sfide a breve e medio termine che un'organizzazione sta affrontando. Tende a concentrarsi sul rischio operativo o sulle operazioni quotidiane e ad affrontare questioni specifiche.
Le organizzazioni che hanno preoccupazioni specifiche, come interruzioni della supply chain o carenze di manodopera, potrebbero considerare questo metodo per sviluppare piani di emergenza specifici.
Il metodo di gestione strategica è un altro approccio di ampio respiro alla pianificazione degli scenari, ma si concentra principalmente sulle influenze esterne.
Questo approccio viene utilizzato per costruire strategie a lungo termine e aiutare le organizzazioni a comprendere la loro direzione complessiva in base a fattori come cambiamenti economici, progressi tecnologici o tendenze sociali.
Le organizzazioni di ogni settore utilizzano la pianificazione degli scenari per affrontare l'incertezza e ottenere risultati migliori. Questi casi d'uso comuni ne dimostrano la versatilità.
I team finanziari sono un ottimo esempio di come la pianificazione degli scenari possa essere applicata nelle attività principali. I team possono utilizzare la pianificazione degli scenari per il budgeting, la previsione e l'analisi in tempo reale, per esplorare come i cambiamenti nella domanda e nei costi potrebbero influire sullo stato di salute finanziaria dell'organizzazione.
Attraverso un processo di pianificazione unificato, le organizzazioni possono accelerare i cicli di pianificazione e stimolare la crescita.
Le organizzazioni con supply chain utilizzano metodi di pianificazione degli scenari per la pianificazione della domanda, l'ottimizzazione dell'inventario e l'analisi della distribuzione.
Con il giusto strumento di analisi della pianificazione, le organizzazioni possono ottenere analisi di scenari ipotetici e disporre di una dashboard unificata. Queste dashboard possono monitorare cambiamenti e fluttuazioni, sia gravi (ad esempio, una pandemia) sia minori (ad esempio, un aggiornamento normativo). Le organizzazioni possono modellare vari scenari e sviluppare piani di emergenza in modo proattivo.
Le pratiche sostenibili e il rispetto degli standard ambientali, sociali e di governance (ESG) stanno diventando sempre più prioritari per molte organizzazioni.
La pianificazione degli scenari può essere utilizzata per la pianificazione, la simulazione e l'ottimizzazione della sostenibilità per mitigare il rischio climatico. Questo approccio può aiutare a prevedere i risultati e alcuni strumenti possono persino calcolare l'impronta di carbonio del prodotto (PCF).
La pianificazione degli scenari è un ottimo approccio per sviluppare piani di vendita e testare strategie di vendita specifiche. Grazie a questo approccio, le organizzazioni possono testare una strategia di vendita in più punti del ciclo di vita di un prodotto e modificare i piani in base ai risultati e allocare meglio le risorse.
Separatamente, i responsabili delle vendite e dei territori possono utilizzare la pianificazione degli scenari per monitorare i dati sulla capacità di vendita in tempo reale e allocare le risorse in modo efficace.
L'intero processo di pianificazione degli scenari può essere un'impresa significativa e richiede orchestrazione e collaborazione. Esistono diverse best practice che un'organizzazione dovrebbe seguire per garantire il successo del processo:
