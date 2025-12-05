Il modo migliore per comprendere la pianificazione degli scenari è attraverso l'esempio della società Royal Dutch Shell, attualmente nota come Shell. La compagnia petrolifera ha iniziato a utilizzare la pianificazione di scenari negli anni '60, quando si è trovata ad affrontare sfide produttive più ampie, e alla fine ha anticipato la crisi petrolifera del 1973.

Nel 1965, l'azienda ha introdotto l'Unified Planning Machinery (UPM), uno strumento di previsione computerizzato utilizzato per prevedere i flussi finanziari. Questo strumento ha portato a maggiori conversazioni all'interno dell'azienda sulla creazione di possibili scenari e sull'anticipazione di eventi futuri attraverso il processo di sviluppo degli scenari.

L'azienda ha ideato scenari alternativi basati su una serie di variabili. Lo ha fatto per cercare di capire quale sarebbe lo stato futuro delle organizzazioni in un mondo basato sul libero scambio o sulle crescenti tensioni geopolitiche.

Questo lavoro ha svolto un ruolo fondamentale per Shell nel tentativo di comprendere e anticipare le interruzioni. Ancora oggi, Shell si pone domande "what-if" e utilizza il processo di pianificazione di scenario per pensare alle sfide a lungo termine e mitigare i rischi.

L'obiettivo della pianificazione di scenario non è solo quello di prevedere gli esiti, ma di capire quali forze potrebbero averli determinati. È fondamentale considerare i fattori esterni e interni dell'ambiente aziendale e integrare la pianificazione degli scenari attraverso i processi organizzativi.