Cos'è il rischio climatico?

Il rischio climatico si riferisce ai potenziali effetti negativi del cambiamento climatico su vari aspetti dell'ambiente, delle aziende e della società.
L'aumento delle temperature globali, attribuito all'incremento delle emissioni di gas serra da parte dell'attività umana, potrebbe provocare cambiamenti nel sistema climatico globale. Questo, a sua volta, influisce sul clima e sugli ecosistemi naturali della Terra, nonché sui modi in cui gli esseri umani vivono e lavorano. Mentre il mondo lavora per comprendere meglio gli impatti del cambiamento climatico, esperti e responsabili politici stanno adottando misure per comprendere e misurare il rischio climatico e trovare modi per mitigarlo.
Comprendere il rischio climatico è importante per molte ragioni. Le conseguenze del cambiamento climatico possono aggravare le disuguaglianze sociali e danneggiare lo stato di salute pubblica. L'Organizzazione mondiale della salute stima che, tra il 2030 e il 2050, il cambiamento climatico potrebbe causare circa 250.000 morti aggiuntive all'anno per malnutrizione, malattie e stress termico.1 Inoltre, eventi meteorologici estremi possono causare perdite di vite, sfollamento di persone e aumento della povertà.
Secondo la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), queste mutevoli condizioni climatiche hanno anche potenziali implicazioni finanziarie per le organizzazioni e il sistema finanziario globale in generale. Queste implicazioni includono danni a proprietà e infrastrutture, interruzioni operative e aumento delle richieste assicurative. Gli investitori stanno sempre più considerando il rischio climatico nelle loro decisioni di investimento. Nel frattempo, i governi e altre entità di tutto il mondo stanno sviluppando nuove normative e standard che richiedono alle aziende di valutare e divulgare i propri rischi legati al clima.
Molto spesso, il rischio climatico ha un impatto sulle popolazioni vulnerabili, come quelle dei paesi a basso reddito o delle aree con meno infrastrutture. Le nazioni insulari e le regioni costiere affrontano rischi significativi dovuti all'innalzamento del livello del mare e all'aumento della frequenza e intensità delle tempeste tropicali.
Nell'Africa subsahariana, la variabilità climatica e i cambiamenti nei modelli delle precipitazioni possono avere un grave impatto sulla sicurezza alimentare e sulla disponibilità di acqua. Nel Sud Asia, paesi come India, Bangladesh e Pakistan sono a rischio per le conseguenze del caldo estremo e dei cambiamenti nei modelli monsonici.
L'elevata densità di popolazione della regione potrebbe aumentare il potenziale impatto di tali eventi. Inoltre, l'Artico si sta riscaldando a un ritmo quasi doppio rispetto alla media globale, portando allo scioglimento delle calotte di ghiaccio e del permafrost. Questo minaccia gli ecosistemi e le comunità indigene, oltre a contribuire all'innalzamento globale del livello del mare.
Il rischio climatico può essere ampiamente considerato in tre categorie:
Queste sono le minacce dirette rappresentate dal cambiamento delle condizioni climatiche. Includono rischi acuti dovuti a eventi meteorologici estremi come uragani, inondazioni, ondate di caldo e siccità. Includono anche problemi derivanti da cambiamenti a lungo termine dei modelli climatici, come l'innalzamento del livello del mare e l'aumento delle temperature.
Questi rischi derivano dal processo di adattamento a un'economia a basse emissioni di carbonio. Mentre industrie, aziende e comunità effettuano la transizione dai combustibili fossili, coloro che dipendono fortemente da queste risorse potrebbero affrontare perdite finanziarie significative e disagi socio-economici. Ciò include cambiamenti nelle politiche e nelle normative, progressi tecnologici e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori che potrebbero portare a una riduzione della domanda per determinati prodotti o servizi.
Questi rischi sono associati a persone e imprese che hanno subito perdite a causa del cambiamento climatico e che cercano un risarcimento da parte di coloro che ritengono responsabili. Ciò potrebbe comportare azioni legali contro aziende o governi che non sono riusciti a mitigare i loro contributi al cambiamento climatico o ad adattarsi ai suoi impatti.
I rischi fisici, di transizione e di responsabilità che costituiscono il rischio climatico complessivo, possono avere una varietà di impatti. Ecco un'analisi più approfondita di come possono influire sulle aziende, sulle comunità e sull'ambiente:
Il cambiamento climatico è legato a un aumento della frequenza e dell'intensità di eventi meteorologici estremi come ondate di caldo, siccità, inondazioni e tempeste. Questi eventi possono danneggiare le infrastrutture, interrompere le operazioni e le supply chain e portare alla perdita di vite umane. L'innalzamento del livello del mare comporta la perdita di terreno e il dislocamento. Inoltre, i cambiamenti nei modelli delle precipitazioni possono portare a scarsità idrica in alcune aree e ad alluvioni in altre.
Questo può avere un impatto sull'agricoltura, influire sulle riserve idriche e aumentare il rischio di incendi nelle regioni aride. Questi cambiamenti hanno anche un impatto significativo sugli ecosistemi, portando a spostamenti nella distribuzione delle specie e minacciando la biodiversità. Le barriere coralline, ad esempio, sono molto sensibili alla temperatura dell'acqua e sono gravemente colpite dal riscaldamento e dall'acidificazione degli oceani.
Il cambiamento climatico ha profonde implicazioni sociali, poiché influenza vari aspetti della vita umana, dalla salute e il tenore di vita, alle culture e le strutture sociali. Può peggiorare problemi medici, dalle malattie legate al caldo alla diffusione di malattie come malaria e dengue. I cambiamenti nei modelli meteorologici possono complicare l'accesso all'acqua pulita e sicura, essenziale per la salute umana, l'agricoltura e la produzione di energia.
Il rischio climatico spesso colpisce in modo sproporzionato le popolazioni più vulnerabili, inclusi quelle dei paesi a basso reddito, le comunità indigene, gli anziani e i bambini. Questo può aggravare le disuguaglianze sociali esistenti e portare a un aumento della povertà e della marginalizzazione, oltre a migrazioni, instabilità e conflitti. Secondo la Banca Mondiale, senza interventi sul clima, oltre 100 milioni di persone in più potrebbero vivere in povertà entro il 2030.2
Per le aziende, il rischio climatico può manifestarsi in vari modi. I rischi fisici derivanti da eventi meteorologici estremi e cambiamenti nei modelli meteorologici possono danneggiare gli asset, inclusi edifici, attrezzature e infrastrutture. Possono anche interrompere le supply chain e i processi di produzione e rendere più difficile la ricerca di manodopera e il mantenimento di condizioni di lavoro sicure.
Il rischio climatico può comportare spese maggiori per le aziende, tra cui l'aumento dei premi assicurativi o gli elevati costi di conformità per rispettare i nuovi standard normativi. Dal punto di vista finanziario, i rischi di transizione possono bloccare gli asset, che perdono valore e si trasformano in passività prima della fine della loro vita utile. Le aziende e le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili, ad esempio, possono affrontare rischi finanziari significativi via via che il mondo si avvicina alle fonti di energia rinnovabili.
A livello macroeconomico, i rischi climatici possono rappresentare minacce sistemiche alla stabilità finanziaria. Ad esempio, una rivalutazione improvvisa degli asset dovuta ai rischi climatici potrebbe innescare una crisi finanziaria più ampia. Via via che gli stakeholder diventano più sensibili al rischio climatico, adottare misure per valutarlo e mitigarlo può diventare una parte essenziale del processo decisionale di un'azienda.
Valutare il rischio climatico comporta l'identificazione e la quantificazione dei potenziali impatti del cambiamento climatico su un'organizzazione o su una regione. Ciò include l'individuazione di probabili pericoli climatici fisici, come eventi meteorologici estremi e cambiamenti nei modelli climatici, nonché dei rischi di transizione associati al passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio.
Le organizzazioni devono valutare la loro suscettibilità a questi rischi in base a una serie di fattori e misurare i loro probabili impatti futuri. Ad esempio, un'azienda potrebbe valutare quante delle sue strutture sono situate in aree soggette a inondazioni. Per quantificare tali impatti, le organizzazioni devono stimare i danni in termini finanziari. Ciò potrebbe comportare il calcolo dei potenziali costi delle riparazioni dovuti a danni fisici, i mancati ricavi dovuti a interruzioni operative o i costi di conformità dovuti a nuove normative.
L'analisi degli scenari è inoltre parte integrante della valutazione del rischio climatico. Utilizza la scienza del clima per proiettare scenari climatici futuri e i loro potenziali impatti. I dati utilizzati nelle valutazioni del rischio climatico possono provenire da diverse fonti. Questi includono modelli climatici, dati climatici storici, proiezioni socio-economiche e metriche specifiche dell'azienda. Le metodologie utilizzate possono variare ampiamente a seconda dell'ambito della valutazione e delle esigenze specifiche dell'organizzazione.
Via via che sempre più paesi e organizzazioni cercano di fissare obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) efficaci, le valutazioni del rischio climatico possono servire da guida. Ad esempio, l'Agenzia europea dell'ambiente ha pubblicato la prima valutazione europea del rischio climatico (EUCRA) nel 2024 per aiutare a identificare le priorità politiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per supportare il processo decisionale ESG.3
Aumentare la resilienza climatica richiede un approccio olistico che include sia la mitigazione (come la riduzione delle emissioni di gas serra), sia l'adattamento al cambiamento climatico, ovvero apportare cambiamenti di sostenibilità affinché regioni e organizzazioni possano continuare a funzionare nel lungo termine.
Il passaggio dai combustibili fossili a fonti di energia rinnovabile come eolico, solare, geotermico e idroelettrico può ridurre significativamente le emissioni di gas serra e, di conseguenza, rallentare il tasso complessivo del riscaldamento globale.
La protezione e il ripristino delle foreste, la promozione dell'agricoltura sostenibile e la conservazione delle zone umide possono sequestrare il carbonio, proteggere la biodiversità e tamponare gli eventi meteorologici estremi.
Ridurre il fabbisogno complessivo di energia e implementare infrastrutture più resilienti al clima può contribuire a ridurre l'impatto ambientale della produzione e fornitura di energia. Ciò potrebbe comportare la costruzione di edifici "verdi" che incorporino caratteristiche come l'isolamento efficiente e l'illuminazione naturale o lo sviluppo di sistemi di drenaggio urbano resistenti alle inondazioni.
Alcuni strumenti finanziari possono aiutare a compensare i potenziali rischi del cambiamento climatico e a mobilitare risorse per l'azione climatica. I green bond, ad esempio, vengono emessi per finanziare progetti che hanno benefici ambientali, come progetti di energia rinnovabile, edifici ad alta efficienza energetica o sistemi di trasporto pubblico. Inoltre, l'assicurazione climatica può proteggere imprese e comunità dagli impatti finanziari degli eventi meteorologici estremi.
Governi e decisori politici possono attuare una serie di misure per contribuire alla resilienza. Ad esempio, la tariffazione del carbonio prevede di fissare un prezzo per le emissioni di gas serra, sia tramite una tassa sul carbonio che attraverso un sistema cap-and-trade, per incentivare le imprese ad adottare misure di riduzione.
Altre misure potrebbero incentivare l'investimento o la transizione verso le energie rinnovabili, compensare i costi degli aggiornamenti dell'efficienza energetica, stabilire regole per lo sviluppo sostenibile e finanziare nuove attività di ricerca e sviluppo. Molti governi e organizzazioni stanno aumentando i requisiti di divulgazione sul clima per aiutare investitori, clienti e altri stakeholder a prendere decisioni informate.
Collaborare con altre imprese, governi, ONG, istituti di ricerca e altri decisori può aiutare paesi e aziende a condividere conoscenze, definire politiche e sviluppare soluzioni innovative per gestire il rischio climatico. Sensibilizzare e promuovere la formazione sul clima può consentire agli individui e alle comunità di agire.
