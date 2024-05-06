Cos'è il rischio climatico?

Il cambiamento climatico è legato a un aumento della frequenza e dell'intensità di eventi meteorologici estremi come ondate di caldo, siccità, inondazioni e tempeste. Questi eventi possono danneggiare le infrastrutture, interrompere le operazioni e le supply chain e portare alla perdita di vite umane. L'innalzamento del livello del mare comporta la perdita di terreno e il dislocamento. Inoltre, i cambiamenti nei modelli delle precipitazioni possono portare a scarsità idrica in alcune aree e ad alluvioni in altre.

Questo può avere un impatto sull'agricoltura, influire sulle riserve idriche e aumentare il rischio di incendi nelle regioni aride. Questi cambiamenti hanno anche un impatto significativo sugli ecosistemi, portando a spostamenti nella distribuzione delle specie e minacciando la biodiversità. Le barriere coralline, ad esempio, sono molto sensibili alla temperatura dell'acqua e sono gravemente colpite dal riscaldamento e dall'acidificazione degli oceani.