I mercati e le industrie sono in costante cambiamento, quindi la realtà che un piano di contingenza deve affrontare quando viene attivato potrebbe essere diversa da quella per cui è stato creato. Ad esempio, dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre, molti dei piani di contingenza che il governo statunitense aveva adottato sono risultati improvvisamente irrilevanti, essendo stati preparati decenni prima.

Per evitare una simile disconnessione tra piani e minacce, le aziende devono testare e rivalutare costantemente i piani elaborati. Ad esempio, le linee guida di IBM impongono che i piani debbano essere testati almeno una volta all’anno e migliorati, se necessario. Se vengono scoperti nuovi rischi e la loro gravità e probabilità sono ritenute sufficientemente elevate, i vecchi piani potrebbero essere completamente abbandonati.