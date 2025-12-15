Cos'è la gestione finanziaria?

La gestione finanziaria ha un impatto diretto su quasi tutti gli aspetti delle prestazioni e della strategia complessiva di budget di un'organizzazione. Non si limita a mantenere i libri contabili e i bilanci. L'obiettivo della gestione finanziaria è aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi. Questi obiettivi possono includere il monitoraggio della liquidità e del flusso di cassa, la massimizzazione dei profitti e lo sviluppo di scenari finanziari.

Un manager finanziario ha probabilmente un background da analista finanziario e di solito fa parte di un team di professionisti della finanza. Anche se le organizzazioni più piccole potrebbero affidarsi a un team più limitato, di solito c'è almeno un responsabile finanziario dedicato che guida la strategia del capitale e gestisce le relazioni finanziarie.

A volte, un'organizzazione può utilizzare un approccio di gestione delle prestazioni aziendali (BPM) per gestire e monitorare le prestazioni aziendali insieme alle prestazioni finanziarie.

Ecco le quattro responsabilità principali di un team di gestione finanziaria:

Pianificazione: i team di gestione finanziaria progettano le risorse finanziarie di cui l'organizzazione ha bisogno per mantenere un flusso di cassa positivo. Permette loro di stanziare fondi per crescere e gestire eventi imprevisti.

Budgeting: i gestori finanziari assegnano i fondi disponibili per coprire i costi organizzativi, come affitto, stipendi e materie prime. Il team di gestione finanziaria è incaricato di prendere decisioni finanziarie che siano nell'interesse degli obiettivi a breve e a lungo termine dell'organizzazione.

Gestire e valutare il rischio: i leader esterni al dipartimento finanziario si rivolgono ai CFO e ai team finanziari per gestire e valutare una serie di rischi. Questi rischi possono includere il rischio di mercato, il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio operativo. Il monitoraggio di ciascuno di essi richiede processi di gestione finanziaria efficaci e un team finanziario coeso.