Cos'è la gestione finanziaria?

La gestione finanziaria si riferisce al framework che un'organizzazione e i suoi leader finanziari utilizzano per guidare l'allocazione delle risorse, le decisioni di investimento e l'efficienza operativa. La gestione della redditività, la previsione di budget e il processo decisionale sono i processi che compongono la gestione finanziaria di un'organizzazione.
La gestione finanziaria comprende tutto ciò che impatta sullo stato di salute finanziario e sulla sostenibilità dell'organizzazione. Include il monitoraggio quotidiano del flusso di cassa, la guida delle decisioni in materia di rendicontazione finanziaria e tutto il resto.
La maggior parte delle grandi organizzazioni dedica un intero team finanziario, guidato da un chief financial officer (CFO), un responsabile finanziario o qualcuno con un titolo simile, per gestire tutte le responsabilità finanziarie.
Le organizzazioni moderne si stanno rivolgendo a nuove tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale (AI) nella pianificazione e analisi finanziaria (FP&A) e l'automazione finanziaria per ottenere informazioni in tempo reale sulle prestazioni finanziarie. Queste organizzazioni utilizzano anche software contabili e piattaforme di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per semplificare le funzioni finanziarie in un unico sistema di gestione finanziaria.
Secondo una recente ricerca dell'IBM Institute for Business Value, il 53% dei dirigenti già utilizza l'automazione nell'analisi finanziaria e nella reportistica manageriale.
Attraverso tecnologie più avanzate come l'agentic AI, gli agenti AI specializzati in modellazione finanziaria possono digerire dati storici per costruire modelli predittivi, consentendo previsioni più accurate degli esiti. Questi progressi non solo migliorano la precisione delle previsioni, ma consentono anche ai professionisti finanziari e ai CFO di concentrarsi sulla mitigazione dei rischi finanziari e delle incertezze previsionali.
La gestione finanziaria ha un impatto diretto su quasi tutti gli aspetti delle prestazioni e della strategia complessiva di budget di un'organizzazione. Non si limita a mantenere i libri contabili e i bilanci. L'obiettivo della gestione finanziaria è aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi. Questi obiettivi possono includere il monitoraggio della liquidità e del flusso di cassa, la massimizzazione dei profitti e lo sviluppo di scenari finanziari.
Un manager finanziario ha probabilmente un background da analista finanziario e di solito fa parte di un team di professionisti della finanza. Anche se le organizzazioni più piccole potrebbero affidarsi a un team più limitato, di solito c'è almeno un responsabile finanziario dedicato che guida la strategia del capitale e gestisce le relazioni finanziarie.
A volte, un'organizzazione può utilizzare un approccio di gestione delle prestazioni aziendali (BPM) per gestire e monitorare le prestazioni aziendali insieme alle prestazioni finanziarie.
Ecco le quattro responsabilità principali di un team di gestione finanziaria:
La gestione finanziaria influenza ogni aspetto di un'organizzazione. Ogni dipartimento trae beneficio da un approccio mirato supportato da competenze specializzate.
Sebbene molte aree della gestione finanziaria si sovrappongano, è importante comprendere l'obiettivo individuale di ciascuna di esse. Le aree chiave della gestione finanziaria includono:
La gestione finanziaria è critico perché consente all'organizzazione di essere onesta sul modo in cui i suoi obiettivi finanziari si allineano con il denaro che entra ed esce dall'azienda. I team di gestione finanziaria affrontano le questioni più critico che un'organizzazione potrebbe affrontare (a volte fuori dal loro controllo) e creano un piano di emergenza per gestire tali scenari.
La gestione finanziaria e i software di gestione finanziaria possono anche aiutare le organizzazioni a creare sistemi per gestire il denaro e favorire la crescita a lungo termine. La nuova era della gestione finanziaria sfrutta persino la potenza dell'AI generativa (gen AI) attraverso la gestione finanziaria cloud.
I modelli AI possono analizzare le tendenze del mercato e gli indicatori economici in tempo reale e andare oltre l'automazione per fornire insight basati sui dati. I CFO sono dotati di conoscenze e dati per capire quali scommesse hanno maggiori probabilità di trasformarsi in risultati.
Utilizzando la Gen AI, i CFO e i loro team capiscono quali scommesse hanno maggiori probabilità di trasformarsi in risultati. Ma il successo dipende da quanto velocemente la finanza riesca a trasformare i dati in insight fruibili.
Secondo la ricerca dell'IBM Institute for Business Value, la maggior parte del valore aziendale derivato dall'utilizzo di FinOps o gestione finanziaria per investimenti cloud nella trasformazione cloud deriva dall'innovazione e dal miglioramento della resilienza. Il report mostra inoltre che le organizzazioni che utilizzano modelli FinOps basati sull'AI segnalano risparmi sui costi superiori al 20%.
Una gestione finanziaria efficace si sta evolvendo e richiede una pianificazione strategica per collocare un'organizzazione in una posizione proattiva e redditizia.
La gestione finanziaria è tipicamente suddivisa in diverse categorie decisionali, a seconda di dove le organizzazioni intendono investire risorse e di come finanziare l'operazione. Le categorie sono interconnesse ma rappresentano come le scelte finanziarie individuali influenzano una posizione finanziaria più ampia.
La gestione del capitale circolante può garantire che le organizzazioni dispongano di sufficienti asset a breve termine per far fronte agli obblighi a breve termine gestendo cassa, inventario, crediti e debiti da pagare. I responsabili finanziari sono responsabili di adeguare politiche e procedure per migliorare l'efficienza e ridurre la pressione finanziaria.
Esempio: un'azienda manifatturiera di medie dimensioni sta cercando di rivedere il suo capitale circolante per migliorare la liquidità e ridurre i costi di finanziamento. La prima cosa che fa il team finanziario è analizzare il ciclo di conversione della liquidità (CCC). Scoprono che i giorni di inventario sono troppo alti. Per risolvere questo problema, i responsabili finanziari adottano un nuovo approccio all'inventario per effettuare la distribuzione più rapidamente e ridurre l'eccesso di scorte.
Il capital budgeting è un processo di gestione finanziaria utilizzato per analizzare e dare priorità a progetti di grandi dimensioni. Queste iniziative sono quelle che richiedono finanziamenti significativi e devono essere valutate prima di procedere. Lo scopo del processo è quello di fornire un framework e una valutazione basata sui dati sul modo migliore di utilizzare il capitale dell'organizzazione entro i confini del progetto proposto.
Esempio: un'azienda retail sta valutando se investire in un nuovo magazzino. Il team finanziario stima quanto costerà il progetto e calcola metriche finanziarie, come il valore attuale netto (NPV) e il tasso interno di rendimento (IRR). Dopo aver completato tali analisi, l'azienda approva l'investimento nel magazzino oppure sceglie di passare a seconda dei costi previsti.
Questo tipo di gestione finanziaria si riferisce all'uso del debito e del patrimonio netto per finanziare gli asset e le operazioni di un'organizzazione. Ad esempio, se i tassi di interesse sono bassi, a volte indebitarsi è la soluzione migliore. Separatamente, un'organizzazione potrebbe prendere in considerazione fondi di private equity, vendere asset o talvolta vendere azioni.
Esempio: un'azienda tecnologica sta cercando di espandere le proprie operazioni e deve decidere come finanziare la crescita. La direzione finanziaria analizza la struttura del capitale e considera di utilizzare un mix di debito e capitale proprio.
La società potrebbe considerare di emettere capitale sotto forma di obbligazioni a lungo termine per sfruttare i tassi di interesse bassi, offrendo benefici di interesse deducibili dalle tasse. L'azienda potrebbe anche raccogliere fondi emettendo nuove azioni. Questo approccio equilibrato mantiene il rapporto debito/equity dell'azienda a un livello gestibile.
Il rivenditore omnicanale Landmark Retail è un esempio reale di come una soluzione di gestione finanziaria possa rivoluzionare il processo di budgeting di un'organizzazione.
In qualità di uno dei maggiori rivenditori in Medio Oriente e Nord Africa (MENA), India e Sud-est asiatico (SEA), l'azienda si è evoluta fino a diventare una potenza con 2.200 punti vendita in 21 paesi.
Data la sua crescita, il team di financial planning and analysis di Landmark retail ha dovuto affrontare delle sfide nel tentativo di gestire molteplici processi finanziari. L'azienda ha scelto IBM® Planning Analytics per semplificare il processo di budgeting
Grazie a questo strumento, Landmark Retail è riuscita a migliorare la propria analytics aziendale e ad acquisire prospettive approfondite che spesso vengono trascurate quando si utilizzano metodi di budgeting tradizionali basati su fogli di calcolo. "Lo strumento ha semplificato senza sforzo la definizione del budget con un approccio basato sullo zero, risparmiando tempo e fatica in modo significativo poiché possedeva tutti i dati storici necessari", afferma Gopal Chandak, FP&A Leader presso Landmark.
L'azienda ha subito una trasformazione eccezionale, che ha portato a una riduzione del 75% del tempo trascorso dai dipendenti, ha aggiunto Chandak. Hanno inoltre migliorato la governance e la trasparenza tra diversi marchi e paesi, liberando i dipendenti per un'analisi aziendale più strategica.
Landmark Retail è solo un esempio dell'importanza delle soluzioni e dei processi di gestione finanziaria e dell'impatto che possono avere su come un'organizzazione gestisce le proprie finanze.
