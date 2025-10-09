La gestione dei costi del cloud è una strategia tradizionale che riguarda principalmente la gestione e la riduzione della spesa per il cloud. Dà priorità alla rendicontazione e alla visibilità dei costi, al tagging delle risorse e ai metodi di allocazione dei costi, come chargeback e showback, per offrire alle organizzazioni una visione completa della loro spesa nel cloud. Tuttavia, non si concentra molto sui cambiamenti culturali a livello aziendale. Un termine correlato, l'ottimizzazione dei costi del cloud, si riferisce alle azioni intraprese da un'azienda in risposta alla sua strategia di gestione dei costi del cloud.

Basato sulle fondamenta della gestione dei costi del cloud, il CFM ha una portata più ampia e più resiliente alle complessità degli ambienti multicloud e ibridi. Anziché reagire alle fatture del cloud, il CFM anticipa l'utilizzo del cloud attraverso il forecasting, modelli statistici e altre tecniche. Sebbene tagliare le spese per il cloud possa essere un obiettivo, il CFM si concentra anche sulla massimizzazione del valore aziendale, sul miglioramento dell'attribuzione delle responsabilità e sulla promozione della comunicazione tra i team. Molte aziende adottano un framework CFM durante il processo di migrazione al cloud, quando un'organizzazione sposta i propri dati e servizi da un data center on-premise al cloud o come parte di una strategia di trasformazione digitale a livello di organizzazione.

Un terzo approccio, ovvero le operazioni finanziarie (FinOps), condivide una significativa sovrapposizione con il CFM. FinOps può essere considerato una variante moderna del CFM che pone l'accento sull'allineamento della cultura aziendale a pratiche efficienti, tanto quanto sugli aspetti tecnici delle operazioni cloud. FinOps si ispira a DevOps: nello stesso modo in cui DevOps ha rivoluzionato lo sviluppo del software abbattendo i silos e aumentando l'agilità, FinOps cerca di massimizzare il valore aziendale del cloud riunendo professionisti della tecnologia, del business e della finanza in una serie condivisa di processi.

Un'altra distinzione è che, mentre il CFM deriva da molteplici prospettive e filosofie di gestione, le best practice FinOps sono standardizzate e promosse attraverso la FinOps Foundation, un'organizzazione no profit fondata nel 2019. L'organizzazione utilizza un modello di maturità per valutare i progressi delle aziende nell'adozione dei principi FinOps, con benchmark e linee guida su come attraversare ogni fase. Tuttavia, via via che l'adozione del cloud diventa sempre più onnipresente tra le aziende più importanti, i leader IT usano sempre più i termini FinOps e CFM in modo intercambiabile, nonostante le sottili differenze.