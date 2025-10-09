Sebbene le organizzazioni possano utilizzare il CFM per ridurre i costi del cloud, la strategia promuove anche una maggiore capacità di innovazione, una maggiore sicurezza e resilienza, un'accelerazione della velocità di immissione sul mercato e molto altro.
Entro il 2027, circa il 90% delle aziende utilizzerà un ambiente hybrid cloud, ovvero un'infrastruttura IT unificata che combina servizi e componenti pubblici, on-premise e locali, secondo Gartner. Questo approccio offre ai team la flessibilità necessaria per il provisioning e la scalabilità delle risorse on demand, accelerando i workflow e promuovendo l'indipendenza. Ad esempio, i reparti possono aggiungere o eliminare servizi con pochi clic.
Tuttavia, gli ambienti cloud complessi rendono anche la spesa e le operazioni più difficili da tracciare, portando potenzialmente a costi esorbitanti, lacune di sicurezza, problemi di incompatibilità e altri problemi. Le fatture mensili del cloud per alcune grandi aziende ammontano attualmente a centinaia di milioni di voci, sufficienti per mandare in tilt una piattaforma di fogli di calcolo tradizionale.
Senza una strategia completa per analizzare queste metriche, le aziende potrebbero avere difficoltà a prendere decisioni efficaci. Ad esempio, se non sono stati implementati meccanismi di trasparenza dei costi, un'organizzazione potrebbe non essere in grado di trovare la causa di un insolito picco di consumi, il che risulterebbe in un processo di risoluzione dei problemi costoso e dispendioso in termini di tempo.
Le inefficienze del cloud sono un problema crescente: Gartner prevede che la spesa globale per il cloud pubblico raggiungerà i 723,4 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento di circa il 21% rispetto al 2024. Nel frattempo, le organizzazioni riferiscono che circa il 24% della spesa per il software cloud viene di fatto sprecata, riducendo i budget per l'innovazione, l'infrastruttura e la sicurezza.
Il CFM mira a ridurre questi rischi con solide strategie di governance e supervisione (come monitoraggio e applicazione centralizzati, framework di responsabilità finanziaria e avvisi automatici), utilizzando al contempo la natura dinamica e adattabile dei moderni ambienti ibridi e multicloud. Il framework incoraggia anche la collaborazione tra IT, finance e operazioni aziendali, contribuendo a garantire che ogni reparto sia allineato a una serie condivisa di risultati aziendali e obiettivi finanziari.
Le strategie CFM consentono alle organizzazioni di prevedere in che modo nuove iniziative o programmi potrebbero influire sull'utilizzo del cloud, anziché dover reagire frettolosamente a posteriori. Con una chiara comprensione di come funziona il loro ambiente cloud, i team possono prendere decisioni informate, scalando in modo proattivo le risorse, gestendo i costi e rispondendo agli errori con maggiore agilità e sicurezza.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
La gestione dei costi del cloud è una strategia tradizionale che riguarda principalmente la gestione e la riduzione della spesa per il cloud. Dà priorità alla rendicontazione e alla visibilità dei costi, al tagging delle risorse e ai metodi di allocazione dei costi, come chargeback e showback, per offrire alle organizzazioni una visione completa della loro spesa nel cloud. Tuttavia, non si concentra molto sui cambiamenti culturali a livello aziendale. Un termine correlato, l'ottimizzazione dei costi del cloud, si riferisce alle azioni intraprese da un'azienda in risposta alla sua strategia di gestione dei costi del cloud.
Basato sulle fondamenta della gestione dei costi del cloud, il CFM ha una portata più ampia e più resiliente alle complessità degli ambienti multicloud e ibridi. Anziché reagire alle fatture del cloud, il CFM anticipa l'utilizzo del cloud attraverso il forecasting, modelli statistici e altre tecniche. Sebbene tagliare le spese per il cloud possa essere un obiettivo, il CFM si concentra anche sulla massimizzazione del valore aziendale, sul miglioramento dell'attribuzione delle responsabilità e sulla promozione della comunicazione tra i team. Molte aziende adottano un framework CFM durante il processo di migrazione al cloud, quando un'organizzazione sposta i propri dati e servizi da un data center on-premise al cloud o come parte di una strategia di trasformazione digitale a livello di organizzazione.
Un terzo approccio, ovvero le operazioni finanziarie (FinOps), condivide una significativa sovrapposizione con il CFM. FinOps può essere considerato una variante moderna del CFM che pone l'accento sull'allineamento della cultura aziendale a pratiche efficienti, tanto quanto sugli aspetti tecnici delle operazioni cloud. FinOps si ispira a DevOps: nello stesso modo in cui DevOps ha rivoluzionato lo sviluppo del software abbattendo i silos e aumentando l'agilità, FinOps cerca di massimizzare il valore aziendale del cloud riunendo professionisti della tecnologia, del business e della finanza in una serie condivisa di processi.
Un'altra distinzione è che, mentre il CFM deriva da molteplici prospettive e filosofie di gestione, le best practice FinOps sono standardizzate e promosse attraverso la FinOps Foundation, un'organizzazione no profit fondata nel 2019. L'organizzazione utilizza un modello di maturità per valutare i progressi delle aziende nell'adozione dei principi FinOps, con benchmark e linee guida su come attraversare ogni fase. Tuttavia, via via che l'adozione del cloud diventa sempre più onnipresente tra le aziende più importanti, i leader IT usano sempre più i termini FinOps e CFM in modo intercambiabile, nonostante le sottili differenze.
I framework di gestione finanziaria del cloud si basano su strategie multiple e sovrapposte per monitorare le spese del cloud, identificare i modelli di utilizzo, massimizzare i ritorni sull'investimento e prevedere gli scenari futuri.
Le strategie CFM mirano a sensibilizzare le aziende sui meccanismi che determinano i costi e a tenerli sotto controllo in modo proattivo. Gli strumenti di visibilità favoriscono la responsabilità, rendendo più facile per i team monitorare se stanno raggiungendo gli obiettivi di utilizzo e di spesa. Ad esempio, se spendono troppo durante un particolare trimestre, possono identificare rapidamente quali servizi o risorse sono responsabili.
Le aziende si affidano a più strumenti e metodi per monitorare e gestire i costi:
Dopo avere ottenuto una visione completa dell'utilizzo delle risorse, le organizzazioni possono ricorrere a strumenti di gestione dei costi e modelli di prezzo per bilanciare i risparmi con prestazioni e scalabilità.
Nel contesto del CFM, il giusto processo di dimensionamento prevede la regolazione della scala e del tipo di risorse cloud fisse (come spazio di archiviazione, limiti di elaborazione, istanze di database o componenti della rete) disponibili per gli stakeholder in base ai loro workload. Analizzando le tendenze storiche di utilizzo, i team possono limitare il rischio di un approvvigionamento eccessivo o insufficiente delle risorse.
Le aziende possono utilizzare l'automazione per scalare la dimensione e il numero di risorse disponibili in tempo reale, utilizzando metriche che analizzano i pattern della domanda e del workload. Ciò aiuta a garantire che i team o i clienti non siano costretti a cercare risorse durante il completamento dei progetti. Allo stesso tempo, riduce le spese inutili tagliando le risorse che non sono più utilizzate.
Alcuni provider di cloud offrono piani di risparmio che consentono alle aziende di acquistare una determinata quantità di utilizzo delle risorse per un determinato periodo (spesso 1-3 anni) con uno sconto significativo. Se implementati in modo ponderato, i piani di risparmio possono ridurre le spese complessive del cloud, limitando la dipendenza dall'uso on-demand, che è più costoso.
Le istanze riservate sono come i piani di risparmio, ma si applicano alle istanze (configurazioni del server) anziché all'utilizzo della capacità di elaborazione su base oraria. Questo approccio è meno flessibile rispetto ai piani di risparmio, quindi è ideale per gli scenari di utilizzo prevedibili e stabili.
Le aziende possono richiedere la capacità residua di un provider di cloud con un forte sconto tramite istanze spot. Questa opzione comporta dei rischi, perché i fornitori potrebbero reindirizzare la capacità di elaborazione ad altri clienti con poco preavviso, causando interruzioni impreviste del servizio. Di conseguenza, questo approccio è il migliore per le attività fault-tolerant, come l'elaborazione in batch e l'analisi dei big data.
Le aziende possono migliorare l'efficienza dei costi scalando le risorse in base a un'ora, una data o un luogo particolari. Ad esempio, un sito di e-commerce potrebbe aumentare la capacità dei server negli Stati Uniti durante una festività locale per far fronte a un afflusso di traffico di clienti.
Rendere i team responsabili dei loro costi del cloud può motivarli a lavorare in modo più efficiente e a dare priorità alla sostenibilità. Una strategia di showback prevede l'invio di fatture ai team con un resoconto dettagliato delle risorse cloud utilizzate. Il chargeback fa un ulteriore passo avanti, chiedendo ai team di pagare queste fatture con i propri fondi.
Un'infrastruttura cloud eccessivamente complessa può introdurre inefficienze e ridondanze, rendendo più difficile effettuare una pianificazione accurata della capacità. Ad esempio, i programmi dismessi possono sottrarre risorse ai progetti in corso molto tempo dopo che sono stati resi inattivi.
Per ridurre gli sprechi, le aziende possono utilizzare strumenti di rilevamento delle anomalie, spesso basati sull'machine learning, per identificare i segnali di spreco.
Molte organizzazioni non si preoccupano solo della attuale spesa per il cloud, bensì vogliono anche prepararsi agli scenari futuri. Il forecasting comporta lo studio dell'utilizzo del cloud nei mesi precedenti, isolando i fattori che contribuiscono o sminuiscono gli obiettivi aziendali e ottimizzando il budget e l'infrastruttura per adattarsi agli scenari futuri.
Per tenere conto delle incertezze, come le condizioni del mercato o i problemi a livello di settore, le aziende potrebbero simulare più esiti e coordinare piani di emergenza per ciascuno di essi. I modelli predittivi potrebbero anche anticipare il costo dei nuovi workload netti, in modo che le organizzazioni possano prepararsi ai futuri cambiamenti di servizio innescati dai nuovi investimenti nel cloud.
I framework CFM efficaci spesso incorporano guardrail completi e applicano strategie in modo che i team possano agire in modo indipendente, pur mantenendo gli obiettivi del core business. I team centralizzati di governance del cloud utilizzano spesso benchmark delle prestazioni, controlli dei costi e revisioni della conformità per proteggere i reparti da costi esorbitanti, lacune della sicurezza, interruzioni del servizio e altri rischi.
Ad esempio, un'azienda potrebbe imporre restrizioni di accesso a un servizio ad alta intensità di risorse in modo che solo pochi sviluppatori selezionati possano utilizzarlo. I team di governance potrebbero anche fornire corsi di formazione per insegnare ai colleghi le best practice del cloud computing e le strategie per un processo decisionale efficiente.
Le strategie CFM spesso promuovono la trasparenza e la collaborazione tra i team, contribuendo a garantire che nessun reparto sia isolato dal resto dell'organizzazione. La comunicazione incrociata aiuta a garantire che ogni team comprenda gli obiettivi di risparmio e di efficienza. Invece di accettare ordini esclusivamente dal reparto IT, i team contribuiscono in modo significativo alla strategia generale, mettendo a disposizione la loro prospettiva e i loro dati.
Per facilitare queste collaborazioni, le aziende potrebbero creare un team centrale, composto da rappresentanti di ogni reparto, per condividere idee e definire strategie coese. I team di progettazione possono offrire competenze tecniche, i team finanziari strategie sofisticate di budget e riduzione dei costi e i team di prodotto insight sulla direzione e la definizione delle priorità dei prodotti.
La maggior parte dei principali provider di cloud, tra cui Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud Services e Google Cloud Platform, forniscono strumenti integrati per aiutare le aziende a tracciare e gestire i costi del cloud. Secondo HG Insights, AWS detiene circa il 30% della quota di mercato per il mercato mondiale delle infrastrutture cloud, seguita da Microsoft (20%) e Google (12%).
Le aziende possono anche scegliere tra più strumenti di gestione finanziaria del cloud non nativi, progettati per aiutare le aziende a mantenere la visibilità dei costi e ottimizzare le prestazioni in più ambienti cloud. Le opzioni più comuni includono Flexera, Datadog, CloudZero e IBM Cloudability.
Sebbene CFM offra un approccio più completo rispetto alla tradizionale gestione dei costi del cloud (che si concentra principalmente sulla riduzione dei costi), il framework introduce anche un nuovo livello di complessità che rischia di travolgere le aziende se non implementato con cura. Alcune sfide comuni includono:
Le aziende utilizzano spesso diversi servizi e soluzioni di storage per gestire e mantenere la propria infrastruttura IT. Sebbene questo approccio consenta alle organizzazioni di utilizzare i punti di forza di ogni servizio, gli ambienti multicloud possono anche introdurre problemi di trasparenza e compatibilità.
Ad esempio, i dati di utilizzo di un particolare cloud service potrebbero non essere trasferiti facilmente al database di monitoraggio centrale dell'azienda. Oppure, i team potrebbero fare affidamento sui propri strumenti di monitoraggio dei costi, oscurando la visione dell'organizzazione sulla spesa complessiva per il cloud.
Le aziende possono affrontare questo problema attraverso solide policy di governance e conformità, fornendo ai team linee guida chiare su come integrare nuovi prodotti e servizi nell'infrastruttura cloud esistente.
I team hanno spesso interessi contrastanti che possono interrompere la strategia CFM più ampia dell'organizzazione. Ad esempio, il reparto IT potrebbe voler ridurre l'utilizzo del cloud a livello aziendale, anche se il team di sviluppo ne aumenta l'utilizzo per prepararsi al rilascio di un nuovo prodotto.
Le policy di responsabilità finanziaria, che a volte richiedono alle unità di business di pagare i servizi IT che utilizzano, possono anche causare attriti se i team ritengono di ricevere addebiti ingiusti. Per promuovere l'allineamento dei team, le aziende possono creare incentivi e obiettivi aziendali condivisi che richiedono l'input da più stakeholder.
Le aziende si affidano al forecasting per delineare gli scenari di budget futuri, ma costi nascosti, workload poco coerenti e picchi di utilizzo imprevisti possono complicare i loro calcoli. Le aziende spesso combattono questa volatilità diversificando i loro modelli di prezzo, il che aiuta a garantire che non dipendano eccessivamente da un'unica strategia di spesa.
Gli strumenti avanzati di analytics predittiva, che utilizzano la modellazione statistica e il machine learning per analizzare i dati storici di un'azienda, possono anche fornire stime di budget più variabili e accurate rispetto agli approcci tradizionali.
Poiché le fatture di utilizzo a più livelli possono essere difficili da interpretare, le aziende potrebbero non essere in grado di identificare i principali fattori che contribuiscono all'aumento dei costi. Questo riduce anche la loro capacità di monitorare la spesa in tempo reale, il che significa che potrebbero venire a conoscenza di picchi di utilizzo solo dopo che si è già verificato un incidente.
Per risolvere questi problemi, le aziende possono utilizzare il tagging delle risorse per tenere traccia degli elementi mentre si spostano all'interno dell'organizzazione. Le piattaforme di cost intelligence possono aiutare a ottimizzare la spesa, identificando le inefficienze e suggerendo cambiamenti comportamentali per affrontarle. I sistemi di scalabilità possono rispondere immediatamente alle esigenze di risorse, mentre solide piattaforme di analytics possono trasformare le statistiche astratte in immagini e dashboard che consentono ai team di avere un'idea migliore degli utilizzi nel tempo.
Nonostante abbia aggiunto complessità alle operazioni aziendali, il CFM offre numerosi benefici tra cui maggiore efficienza, scalabilità, adattabilità e molto altro.
I framework CFM efficaci valorizzano la proattività rispetto alla reattività. Gli strumenti di real-time analytics possono aiutare i team ad aumentare o diminuire rapidamente le proprie dimensioni a seconda delle forze di mercato o delle prestazioni. Poiché i team sanno con precisione quali delle loro azioni contribuiscono all'aumento dei costi, possono prendere decisioni informate sulle proprie abitudini di spesa senza superare i limiti di budget. Ad esempio, le aziende potrebbero dover aumentare temporaneamente gli investimenti nel cloud per far fronte a nuove iniziative, migliorare le prestazioni o stimolare la crescita.
Il CFM riconosce che, sebbene la riduzione dei costi svolga un ruolo importante nel successo di un'organizzazione, fattori come velocità, prestazioni e agilità sono altrettanto vitali per la salute nel lungo periodo. Il CFM incentiva i team a mettere gli obiettivi aziendali a lungo termine al centro dei budget e del processo decisionale. Inoltre, incoraggia i team a riflettere su come le loro decisioni potrebbero influire sugli altri stakeholder.
Poiché il CFM offre alle aziende una visione olistica dell'utilizzo e della spesa del cloud, il framework può aiutare le organizzazioni a individuare anomalie e costi esorbitanti prima che causino danni ingenti. Il CFM può anche proteggere le organizzazioni da violazioni e attacchi. Promuovendo un ambiente cloud snello ed efficiente, i framework CFM offrono agli aggressori meno opportunità di compromettere risorse obsolete o sottoutilizzate.
Il CFM consente ai team di fornire risorse a propria discrezione, con sistemi automatizzati che velocizzano notevolmente il processo di approvazione. Inoltre, anziché aspettare la fine di un periodo di test per esaminare le metriche, i team possono ricevere il feedback su base continua. Questa funzionalità consente loro di rispondere in tempo reale alle revisioni degli utenti, ai benchmark delle prestazioni e ad altri dati.
Via via che i team riducono le inefficienze e i comportamenti inutili, liberano fondi che possono essere reinvestiti in nuove iniziative ed esperimenti, promuovendo l'innovazione. I framework CFM incoraggiano i team a ritirare i workflow stagnanti e a sostituirli con processi agili e attenti ai costi, che di fatto contribuiscono a obiettivi aziendali più ampi.