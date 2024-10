Che cos'è l'ottimizzazione del cloud?

Gli ambienti cloud offrono molti vantaggi aziendali, tra cui la possibilità di scalare on demand. La migrazione al cloud (spostamento di dati, applicazioni e carichi di lavoro locali nel cloud o da cloud a cloud) può offrire flessibilità, visibilità e maggiore sicurezza dei dati. Questa flessibilità consente alle aziende di soddisfare meglio le esigenze dei clienti e di raggiungere gli obiettivi aziendali. Tuttavia, con l'adozione del cloud, molte aziende hanno scoperto di spendere più del previsto in cloud computing per accedere a questi vantaggi.

Gli ambienti cloud sono dinamici, con richieste di risorse in continua evoluzione. Risorse inattive e ambienti cloud non gestiti possono portare rapidamente a spese eccessive e problemi di sicurezza. Senza gli strumenti adeguati, i reparti IT cercano perlopiù di indovinare di quali risorse cloud hanno bisogno e quali compromettono le misure di risparmio sui costi e altri benefici del cloud.

L'ottimizzazione del cloud tiene sotto controllo le spese per il cloud, e questo rende il cloud la soluzione economicamente conveniente per cui è stato progettato. Un ambiente cloud ottimizzato sposta le risorse per soddisfare la domanda di workload, riducendo i colli di bottiglia e le interruzioni impreviste del servizio. Inoltre, contribuisce a creare un ambiente cloud più sicuro.