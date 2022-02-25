Tag
FinOps: evoluzione della gestione finanziaria del cloud

Un numero sempre maggiore di organizzazioni adotta un approccio ibrido e multicloud, ma si trova in difficoltà nell'ottimizzare il valore e controllare la spesa per il cloud. La risposta è FinOps.

FinOps, abbreviazione di Financial Operations, unisce finanza, tecnologia e business per padroneggiare l'economia unitaria del cloud e creare un modello operativo per un uso efficiente del cloud. Affida agli utenti cloud di tutte le parti dell'organizzazione la responsabilità di pianificare la capacità, raggiungere gli obiettivi e gestire il consumo variabile delle risorse cloud per aumentare l'efficienza e soddisfare i requisiti di budget e gli obiettivi finanziari.

FinOps è un compagno naturale del DevOps e può essere considerato la disciplina per un uso efficiente del cloud computing. Si tratta di una combinazione di sistemi, best practice e cambiamento culturale per aumentare la capacità dell'azienda di comprendere i costi del cloud, prendere decisioni intelligenti basate sugli obiettivi e agire per aumentare il valore. Ciò richiede un approccio rivisto alla gestione dei costi e del valore che influenza intrinsecamente la maggior parte delle aree di un'organizzazione. Dalla leadership fino all'ingegnere junior neoassunto, ognuno ha un ruolo da svolgere.

FinOps può rappresentare una trasformazione radicale per alcune organizzazioni ma, se implementato correttamente, diventa parte della cultura aziendale incoraggiando il lavoro di squadra interfunzionale. Elimina le barriere funzionali tra team di sviluppo, proprietario del prodotto, team finanziari e team commerciali per spingerli a ripensare e reimmaginare collettivamente il modo in cui lavorano e collaborano, assegnando responsabilità e metriche appropriate per le domande: "Sto lavorando in modo economicamente efficiente e sto offrendo valore?"

 

Quali sono i vantaggi di FinOps?

Il cloud porta un cambiamento nell'agilità, nel consumo basato sulla domanda e nel controllo decentralizzato, tutti elementi che guidano innovazione e produttività. Tuttavia, con l'adozione sempre maggiore di un approccio ibrido e multicloud, le organizzazioni faticano a ottimizzare il valore e a controllare la spesa per il cloud.

FinOps cerca di risolvere questo problema di equilibrio, dotando i team di ingegneria di velocità e agilità, pur richiedendo loro di considerare qualità e costi. Ogni team e ogni individuo svolge un ruolo in FinOps e ha delle responsabilità per le quali deve rispondere. Anche se cambiare la cultura di un'organizzazione può essere impegnativo, i benefici sono preziosi.

Ad esempio, un framework FinOps migliora il ROI della spesa cloud e aumenta l'innovazione, incoraggia la responsabilità finanziaria con trasparenza e proprietà, crea efficienza dei costi attraverso l'ottimizzazione dell'uso del cloud e costruisce fiducia e collaborazione tra team e dipartimenti. La gestione dei costi cloud, attraverso compromessi attentamente analizzati tra qualità e velocità, aiuta a superare le barriere funzionali tra team di sviluppo, proprietario di prodotto, team finanziari e commerciali. Un'attenta attenzione a previsione, prezzi e procurement porta all'ottimizzazione dei costi del cloud.

Perché la mia organizzazione dovrebbe adottare FinOps?

FinOps è una parola nuova e una nuova pratica all'interno delle organizzazioni, ma non una funzione nuova: migrazioni cloud e gestione dei costi avvengono nelle aziende da quasi un quarto di secolo. FinOps migliora la visibilità e la responsabilità nelle organizzazioni che faticano a gestire la spesa per il cloud e le allocazioni adeguate.

Altre sfide che FinOps risolve includono l'impossibilità di mostrare valore dall'utilizzo del cloud, la lenta ottimizzazione del consumo cloud dovuta allo sviluppo e alla consegna e la perdita di connessioni tra strategia cloud e strategia aziendale. Per completare con successo il programma e ottenere il necessario valore aziendale, la consegna del programma FinOps deve essere vincolata a due semplici principi:

  1. Quali sono i punti dolenti che vengono affrontati?
  2. Quali sono i framework, gli approcci, gli strumenti e il personale necessari?

Secondo la nostra esperienza, le sfide organizzative più comuni legate al cloud includono tre problematiche principali:

  1. Spesa eccessiva per le risorse di hybrid cloud esistenti, on-premise e off-premise (mancanza di ottimizzazione dei costi del cloud).
  2. Mancanza di risorse cloud e visibilità del valore aziendale per la leadership e i dirigenti senior.
  3. L'incapacità di collegare la strategia del cloud pubblico con la strategia tecnologica complessiva.

I sei principi fondamentali di FinOps

La metodologia è stata definita per i professionisti dalla FinOps Foundation. La Foundation è composta da una comunità di professionisti FinOps e individua standard e best practice per aiutare i membri nel loro percorso FinOps. Hanno pubblicato principi, persone, fasi, livelli di maturità, domini e funzionalità associati alla costruzione di una pratica FinOps di successo.

sei principi fondamentali sviluppati dalla FinOps Foundation guidano le attività associate alla pratica FinOps. Questi principi riguardano più cloud e, man mano che i team di tutto il mondo acquisiscono esperienza con i cloud service, vengono riesaminati e modificati secondo necessità. Ecco i sei principi, che si concentrano sul processo decisionale basato sui dati tra ingegneria, IT finanziaria e business per massimizzare il valore aziendale:

  1. Supporto interfunzionale per tutto l'IT: I team devono collaborare. Finanza, IT e ingegneria sono tutti settori interconnessi. In FinOps, il costo è una metrica di efficienza, indipendentemente dal team. Definire governance e controlli per i costi e l'uso del cloud e migliorare le pratiche per aumentare sia l'efficienza che l'innovazione in tutta l'organizzazione fanno parte di FinOps.
  2. Gli obiettivi aziendali legati alla gestione dei costi, all'innovazione e ad altre priorità guidano le decisioni sul cloud: uno dei benefici del cloud è che le organizzazioni pagano per ciò che utilizzano, ma senza FinOps i picchi di utilizzo del cloud possono portare a costi sorprendenti. Quando i team prendono in considerazione gli obiettivi aziendali durante la pianificazione, queste spese impreviste possono essere limitate o contabilizzate. Una reportistica tempestiva e accessibile, insieme a strumenti come il trending e l'analisi delle variazioni, forniscono spiegazioni a tutte le parti sull'utilizzo e sulle spese, collegando la spesa direttamente agli obiettivi di valore aziendale. Il benchmarking interno dei team incoraggia l'adesione alle best practice e aiuta gli stakeholder a vedere chiaramente i miglioramenti nella gestione finanziaria del cloud. Il benchmarking peer-level di settore offre una visione più ampia dei progressi.
  3. Responsabilità individuale per l'uso e la spesa cloud: in una pratica FinOps di successo, i team hanno il potere di gestire autonomamente il proprio utilizzo del cloud e possono vedere dove quel costo si inserisce nel budget. Quando tutti hanno la responsabilità e la visibilità sulla spesa cloud, possono apportare le modifiche necessarie. Gli obiettivi a livello di team, sia per i team di ingegneria, design o marketing, danno ai membri la responsabilità dei costi cloud.
  4. Rapporti accessibili e tempestivi: il feedback in tempo reale è un modo importante per migliorare il comportamento efficiente e aumentare il valore aziendale. La visibilità su come vengono utilizzate le risorse consente rapidi aggiustamenti e riduce l'under- o l'over-provisioning. Man mano che FinOps migliora, l'automazione può essere distribuita per promuovere il miglioramento continuo.
  5. Proprietà centralizzata di FinOps. Sebbene FinOps sia un approccio distribuito alle operazioni finanziarie nel cloud, deve essere gestito da un team centralizzato. Quando FinOps cloud è governato e controllato centralmente, gli sconti per l'uso più intenso, le istanze riservate, gli aggiornamenti e gli sconti per grandi volumi dai provider di cloud possono essere utilizzati in modo efficiente. Quando è in atto un processo di acquisto centralizzato, le negoziazioni sui prezzi vengono rimosse dai team non attrezzati, favorendo una maggiore ottimizzazione del cloud. Un team centralizzato fornisce inoltre un'allocazione dettagliata di tutti i costi ai team responsabili.
  6. Gestione attiva del modello a costo variabile del cloud: FinOps significa che l'organizzazione ottiene un vantaggio dal modello di costo on-demand del cloud, invece di vedere i costi aumentare qua e là. Il giusto dimensionamento delle istanze e dei servizi significa che tutti i team dispongono di livelli di risorse adeguati, mentre i report e le analisi consentono di prendere decisioni aziendali migliori.

Qual è lo stato attuale di FinOps?

Lo State of FinOps Report 2021 è un report FinOps Foundation basato su interviste con professionisti FinOps. Il report raccoglie le esperienze e gli apprendimenti di persone provenienti da una vasta gamma di settori, mentre progrediscono nel loro percorso FinOps. Alcuni dati forniscono insight sulle tendenze e su cosa potrebbe riservare il futuro. Di seguito alcuni dei risultati del sondaggio del 2021:

  • Le grandi aziende stanno adottando rapidamente FinOps, probabilmente a causa della complessità dei loro ambienti cloud e del gran numero di team che devono collaborare.
  • Oltre il 90% dei rispondenti cita FinOps come parte integrante o probabile del proprio percorso di carriera, il che dimostra chiaramente che FinOps è un'opzione emergente nel percorso di carriera.
  • Nelle grandi aziende che hanno raggiunto la fase di "esecuzione" della maturità FinOps, l’esperienza media di un professionista FinOps è di circa tre anni
  • Solo il 15% circa dei rispondenti afferma che la propria organizzazione è nella fase di maturità "operativa"
  • Nei 12 mesi precedenti il sondaggio, il team FinOps medio è cresciuto da quattro a sette persone e la maggior parte prevede una crescita di almeno il 50% in più nell'anno prossimo.

Riepilogo

La soluzione FinOps richiede un cambiamento culturale. Se implementato correttamente, FinOps diventa parte del DNA aziendale e ogni scelta e azione viene modellata sulle seguenti domande: "Sto lavorando in modo economicamente vantaggioso e sto offrendo valore?"

Per avere successo, la soluzione deve essere trasversale e collaborativa, abbattendo le barriere funzionali che coinvolgono una vasta gamma di stakeholder provenienti dall'organizzazione. Questo vale dall'alto verso il basso e in ogni punto intermedio. Coprendo l'intera organizzazione, dai dirigenti fino all'ingegnere neoassunto, FinOps richiede sia azione pratica che leadership strategica. Impostando metriche mirate per consentire alle parti responsabili e responsabili di verificare che la spesa cloud venga utilizzata per il perseguimento degli obiettivi aziendali, FinOps punta a fornire valore, non solo a ridurre i costi.

IBM e FinOps

IBM® Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice utilizza strategie comprovate dai clienti con asset e acceleratori leader nel settore per portare responsabilità e visibilità alla gestione dei costi cloud, collegando gli obiettivi aziendali alle metriche a livello di squadra per accelerare senza soluzione di continuità l'adozione tra le aziende. Per maggiori informazioni sull'offerta FinOps di IBM, visita IBM® Hybrid Cloud Advisory.

