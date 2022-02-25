FinOps, abbreviazione di Financial Operations, unisce finanza, tecnologia e business per padroneggiare l'economia unitaria del cloud e creare un modello operativo per un uso efficiente del cloud. Affida agli utenti cloud di tutte le parti dell'organizzazione la responsabilità di pianificare la capacità, raggiungere gli obiettivi e gestire il consumo variabile delle risorse cloud per aumentare l'efficienza e soddisfare i requisiti di budget e gli obiettivi finanziari.
FinOps è un compagno naturale del DevOps e può essere considerato la disciplina per un uso efficiente del cloud computing. Si tratta di una combinazione di sistemi, best practice e cambiamento culturale per aumentare la capacità dell'azienda di comprendere i costi del cloud, prendere decisioni intelligenti basate sugli obiettivi e agire per aumentare il valore. Ciò richiede un approccio rivisto alla gestione dei costi e del valore che influenza intrinsecamente la maggior parte delle aree di un'organizzazione. Dalla leadership fino all'ingegnere junior neoassunto, ognuno ha un ruolo da svolgere.
FinOps può rappresentare una trasformazione radicale per alcune organizzazioni ma, se implementato correttamente, diventa parte della cultura aziendale incoraggiando il lavoro di squadra interfunzionale. Elimina le barriere funzionali tra team di sviluppo, proprietario del prodotto, team finanziari e team commerciali per spingerli a ripensare e reimmaginare collettivamente il modo in cui lavorano e collaborano, assegnando responsabilità e metriche appropriate per le domande: "Sto lavorando in modo economicamente efficiente e sto offrendo valore?"
Il cloud porta un cambiamento nell'agilità, nel consumo basato sulla domanda e nel controllo decentralizzato, tutti elementi che guidano innovazione e produttività. Tuttavia, con l'adozione sempre maggiore di un approccio ibrido e multicloud, le organizzazioni faticano a ottimizzare il valore e a controllare la spesa per il cloud.
FinOps cerca di risolvere questo problema di equilibrio, dotando i team di ingegneria di velocità e agilità, pur richiedendo loro di considerare qualità e costi. Ogni team e ogni individuo svolge un ruolo in FinOps e ha delle responsabilità per le quali deve rispondere. Anche se cambiare la cultura di un'organizzazione può essere impegnativo, i benefici sono preziosi.
Ad esempio, un framework FinOps migliora il ROI della spesa cloud e aumenta l'innovazione, incoraggia la responsabilità finanziaria con trasparenza e proprietà, crea efficienza dei costi attraverso l'ottimizzazione dell'uso del cloud e costruisce fiducia e collaborazione tra team e dipartimenti. La gestione dei costi cloud, attraverso compromessi attentamente analizzati tra qualità e velocità, aiuta a superare le barriere funzionali tra team di sviluppo, proprietario di prodotto, team finanziari e commerciali. Un'attenta attenzione a previsione, prezzi e procurement porta all'ottimizzazione dei costi del cloud.
FinOps è una parola nuova e una nuova pratica all'interno delle organizzazioni, ma non una funzione nuova: migrazioni cloud e gestione dei costi avvengono nelle aziende da quasi un quarto di secolo. FinOps migliora la visibilità e la responsabilità nelle organizzazioni che faticano a gestire la spesa per il cloud e le allocazioni adeguate.
Altre sfide che FinOps risolve includono l'impossibilità di mostrare valore dall'utilizzo del cloud, la lenta ottimizzazione del consumo cloud dovuta allo sviluppo e alla consegna e la perdita di connessioni tra strategia cloud e strategia aziendale. Per completare con successo il programma e ottenere il necessario valore aziendale, la consegna del programma FinOps deve essere vincolata a due semplici principi:
Secondo la nostra esperienza, le sfide organizzative più comuni legate al cloud includono tre problematiche principali:
La metodologia è stata definita per i professionisti dalla FinOps Foundation. La Foundation è composta da una comunità di professionisti FinOps e individua standard e best practice per aiutare i membri nel loro percorso FinOps. Hanno pubblicato principi, persone, fasi, livelli di maturità, domini e funzionalità associati alla costruzione di una pratica FinOps di successo.
I sei principi fondamentali sviluppati dalla FinOps Foundation guidano le attività associate alla pratica FinOps. Questi principi riguardano più cloud e, man mano che i team di tutto il mondo acquisiscono esperienza con i cloud service, vengono riesaminati e modificati secondo necessità. Ecco i sei principi, che si concentrano sul processo decisionale basato sui dati tra ingegneria, IT finanziaria e business per massimizzare il valore aziendale:
Lo State of FinOps Report 2021 è un report FinOps Foundation basato su interviste con professionisti FinOps. Il report raccoglie le esperienze e gli apprendimenti di persone provenienti da una vasta gamma di settori, mentre progrediscono nel loro percorso FinOps. Alcuni dati forniscono insight sulle tendenze e su cosa potrebbe riservare il futuro. Di seguito alcuni dei risultati del sondaggio del 2021:
La soluzione FinOps richiede un cambiamento culturale. Se implementato correttamente, FinOps diventa parte del DNA aziendale e ogni scelta e azione viene modellata sulle seguenti domande: "Sto lavorando in modo economicamente vantaggioso e sto offrendo valore?"
Per avere successo, la soluzione deve essere trasversale e collaborativa, abbattendo le barriere funzionali che coinvolgono una vasta gamma di stakeholder provenienti dall'organizzazione. Questo vale dall'alto verso il basso e in ogni punto intermedio. Coprendo l'intera organizzazione, dai dirigenti fino all'ingegnere neoassunto, FinOps richiede sia azione pratica che leadership strategica. Impostando metriche mirate per consentire alle parti responsabili e responsabili di verificare che la spesa cloud venga utilizzata per il perseguimento degli obiettivi aziendali, FinOps punta a fornire valore, non solo a ridurre i costi.
