FinOps, abbreviazione di Financial Operations, unisce finanza, tecnologia e business per padroneggiare l'economia unitaria del cloud e creare un modello operativo per un uso efficiente del cloud. Affida agli utenti cloud di tutte le parti dell'organizzazione la responsabilità di pianificare la capacità, raggiungere gli obiettivi e gestire il consumo variabile delle risorse cloud per aumentare l'efficienza e soddisfare i requisiti di budget e gli obiettivi finanziari.

FinOps è un compagno naturale del DevOps e può essere considerato la disciplina per un uso efficiente del cloud computing. Si tratta di una combinazione di sistemi, best practice e cambiamento culturale per aumentare la capacità dell'azienda di comprendere i costi del cloud, prendere decisioni intelligenti basate sugli obiettivi e agire per aumentare il valore. Ciò richiede un approccio rivisto alla gestione dei costi e del valore che influenza intrinsecamente la maggior parte delle aree di un'organizzazione. Dalla leadership fino all'ingegnere junior neoassunto, ognuno ha un ruolo da svolgere.

FinOps può rappresentare una trasformazione radicale per alcune organizzazioni ma, se implementato correttamente, diventa parte della cultura aziendale incoraggiando il lavoro di squadra interfunzionale. Elimina le barriere funzionali tra team di sviluppo, proprietario del prodotto, team finanziari e team commerciali per spingerli a ripensare e reimmaginare collettivamente il modo in cui lavorano e collaborano, assegnando responsabilità e metriche appropriate per le domande: "Sto lavorando in modo economicamente efficiente e sto offrendo valore?"