6 strategie per una gestione efficiente dei costi IT nel 2025 

L'aumento della trasformazione digitale e la crescente popolarità del cloud computing aiutano le aziende a fornire servizi unici ai clienti online e portano molte organizzazioni a considerarsi come aziende di tecnologia. E i budget destinati alla tecnologia stanno aumentando in modo proporzionale a questa nuova realtà. Si prevede che la spesa IT aumenterà a 5,74 trilioni di dollari nel 2025, con un aumento del 9,3% rispetto al 2024.

I CEO e i CFO sono disposti a investire in servizi e tecnologie IT perché ne comprendono e apprezzano l'importanza nella creazione di un business moderno e nella fornitura di prodotti e servizi eccezionali ai clienti. Detto questo, si stanno anche concentrando sull'allocazione dei costi e si aspettano una maggiore disciplina dei costi dai CIO e dai team IT, portando i CIO a far fronte a crescenti pressioni per giustificare le spese e tenerne traccia.

Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è attraverso la gestione dei costi IT, il processo mediante il quale i CIO e i dipartimenti IT progettano e controllano i costi relativi alla spesa di tecnologia dell'organizzazione.

La gestione dei costi IT ha acquisito un'importanza sempre maggiore perché questo tema è una priorità per ogni organizzazione in tutti i settori. In poche parole, i leader IT non possono permettersi un aumento dei costi di progetto che porti a sforamenti del budget.

Esistono diversi modi in cui il reparto IT di un'organizzazione può gestire i costi in modo inefficiente. Potrebbero costruire un data center on-premise all'avanguardia, solo per poi scoprire che i costi sarebbero dimezzati se gestissero tutto sul cloud. O potrebbero migrare tutti i dati verso un unico provider di cloud e scoprire che c'erano lunghi periodi di tempo in cui utilizzavano solo una frazione della loro impronta, pagando però l'intero costo. Oppure avrebbero potuto acquistare in licenza un costoso software di gestione dei progetti, scoprendo poi che solo una minima parte dei dipendenti lo utilizzava.

La gestione dei costi IT non è solo una funzione di riduzione dei costi, ma implica anche prendere decisioni più intelligenti in grado di aumentare i ricavi e, in ultima analisi, la redditività. Ai CIO vengono sempre più attribuite maggiori responsabilità aziendali man mano che i dirigenti e gli altri stakeholder si rendono conto che la tecnologia è il prossimo campo di battaglia competitivo.

I CIO possono dare priorità agli investimenti in aree specifiche che genereranno ricavi incrementali. Ad esempio, il passaggio a una moderna piattaforma di customer relationship management (CRM) da fogli di calcolo e/o registri decentralizzati può comportare un costo iniziale, ma può aumentare l'efficienza e incrementare le vendite.

In definitiva, le organizzazioni stanno spingendo per la gestione finanziaria in tutta l'organizzazione e i reparti IT farebbero bene a promuovere disciplina e trasparenza nelle loro operazioni per rimanere al passo con il resto dell'organizzazione.